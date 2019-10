"Cậu thật phi thường" tập 8: Haru trở lại nhưng bị Dan Oh làm lơ, Ju Do hết muốn làm "bánh bèo vô dụng"

Sau khi gần như điên loạn bởi sự biến mất của Haru, trong tập 8 Extraordinary You (tạm dịch: Cậu thật phi thường), chàng "crush" của Dan Oh (Kim Hye Yoon) đã quay trở lại nhưng lại quên gần hết chuyện trước đó, chỉ nhớ mỗi chuyện anh từng giúp Dan Oh.

Tuy nhiên lúc này, Dan Oh lại phớt lờ mọi sự giúp đỡ của Haru chỉ vì không muốn anh sẽ biến mất thêm một lần nào nữa

Haru chính thức quay lại thông qua lỗ hỏng thời gian.

Dan Oh từ chối mọi sự giúp đỡ của Haru vì không muốn anh chàng biến mất.

Trong một diễn biến khác, Baek Kyung (Lee Jae Wook) bắt đầu nhận ra bản thân dần có tình cảm đối với Dan Oh. Tuy nhiên lúc này, cô nàng chỉ dành sự yêu thương cho Haru. Cũng dễ hiểu thôi khi mọi hành động của các nhân vật đều phụ thuộc vào suy nghĩ của tác giả, chỉ khi họ không xuất hiện trong các trang truyện thì nhân vật mới được làm điều mình thích.

Baek Kyung bắt đầu có tình cảm với Dan Oh, trong khi lúc này cô nàng lại đang si tình anh chàng Haru.

Trong một diễn biến khác, nữ chính của cuốn truyện - Yeo Ju Do tiếp tục bị bạn bè trong lớp bắt nạn chỉ vì thân phận thấp hèn. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra khi anh chàng Nam Ju hot nhất trường đã xuất hiện đúng lúc và tỏ tình trước toàn trường khiến phe phái của Sae Mi chỉ biết câm nín.

Đặc biệt ở phân cảnh Nam Ju dắt Ju Do đi ra khỏi lớp, dường như cô nàng bắt đầu nhận ra bản ngã của mình là kiểu người phản diện chứ không phải bánh bèo như trong suy nghĩ của tác giả, thế nên Ju Do đã dành cho Sae Mi một cái cười nhếch mép ở cuối cảnh.

Nam Ju xuất hiện đúng lúc và dằn mặt Sae Mi để bảo vệ Ju Do.

Ju Do cười khẩy Sae Mi...

... khiến cô nàng bất ngờ vì từ gái bánh bèo bỗng dưng lộ bản ngã đanh đá.

Ở những tình huống cuối phim, mối quan hệ giữa Haru và Dan Oh cũng dần được hé lộ khi cả hai vốn đã biết nhau từ kiếp trước. Haru gần như nhớ được đã yêu Dan Oh trong cuốn truyện có tên Hoa. Thậm chí, giữa cậu và Baek Kyung cũng được bật mí khi từng là "chủ - tớ", tuy nhiên vẫn chưa rõ ai là bề trên vì Haru đang sống ở cuốn Bí mật khiến anh chàng nửa mơ, nửa tỉnh.

Haru nhớ được quá khứ từng yêu Dan Oh.

Nhờ vào chiếc móc khóa hình hoa mà Baek Kyung đang đeo, Haru cũng nhớ được phần nào 2 người đã quen nhau trong quá khứ.

Nhìn chung trong tập 8 Extraordinary You, Ju Do chính là cô gái gây tò mò nhất khi bắt đầu hé lộ bản ngã của mình. Ngoài ra, mối quan hệ của bộ ba Dan Oh, Baek Kyung và Haru vẫn đang là dấu hỏi được nhiều người quan tâm.



Đón xem những diễn biến tiếp theo của Extraordinary You sẽ được phát sóng vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên đài MBC.