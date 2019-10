"Cậu thật phi thường" tập 7: Haru biến mất khiến Dan Oh điên loạn tìm đến tác giả nhưng lại bị phũ phàng thế này

Extraordinary You đang là bộ phim gây được nhiều sự chú ý trong giới trẻ hiện nay khi nội dung khác thường, xoay quanh những bí ẩn của thế giới truyện tranh. Phim hiện đang đi đến tập 6 và tiếp tục trở thành chủ đề "gây sốt" được cư dân mạng bàn tán.

Mở màn tập 7 Extraordinary You, Dan Oh (Kim Hye Yoon) vội vã chạy đến thư viện trường để tìm cuốn truyện "Bí mật" sau khi khi anh chàng "crush" Haru (Kim Ro Woon) bỗng dưng biến mất mà không rõ lý do. Nào ngờ, Baek Kyung (Lee Jae Wook) cũng đã có mặt trước đó và dằn mặt Dan Oh đang phá hỏng 10 năm thanh xuân của mình. Baek Kyung cho rằng Dan Oh chỉ là nhân vật phụ nên đừng tỏ vẻ quá thông minh để thay đổi số phận nếu không cũng sẽ biến mất như Haru vậy.

Baek Kyung cuối cùng cũng biết được Dan Oh, Haru và mọi người xung quanh đều là nhân vật trong cuốn truyện có tên "Bí mật".

Baek Kyung cảnh cáo Dan Oh nếu còn tiếp tục làm thay đổi cốt truyện thì cũng sẽ biến mất như Haru.

Việc Haru biến mất khỏi cuộc sống của mình khiến Dan Oh gần như điên loạn và tìm kiếm khắp tơi. Tuy nhiên, số phận của Haru lại khác với những nhân vật trong cuốn truyện "Bí mật" khi anh chàng là nhân vật trong bộ truyện cổ trang "Hoa" nhưng lại bị lạc sang cuốn "Bí mật" thông qua những lỗ hổng thời gian. Thế nên việc Haru có quay lại hay không thì chẳng ai biết được.

Dan Oh "điên loạn" tìm kiếm Haru nhưng anh chàng đã biến mất, không để lại dấu vết.

Vì không tìm thấy Haru, Dan Oh đã tìm đến tác giả Jinmiche (Lee Tae Ri) để nhờ giúp đỡ. Tại đây, Jinmiche tiết lộ lý do Haru biến mất là vì anh chàng đã giúp Dan Oh quá nhiều khiến cốt truyện bị thay đổi. Đây cũng là hậu quả mà cô nàng phải gánh chịu khi nguyên tác là sống trong kiếp phụ, bị bệnh tật đeo bám nhưng lại cố tình "qua mặt" tác giả.

Jinmiche cho biết Haru "bay màu" là vì anh ấy đã giúp Dan Oh quá nhiều làm thay đổi cốt truyện.

Trong một diễn biến khác tác giả Jinmiche cũng đã tự mình đi tìm Haru vì nghi ngờ anh chàng sẽ sớm quay lại thế giới của cuốn truyện "Bí mật" để làm thay đổi số phận các nhân vật khác, tuy nhiên Haru vẫn không hề hay biết mình có thể sẽ "bay màu" bất cứ lúc nào.



Trên thực tế Dan Oh đã được gia đình sắp xếp sẽ cưới là Baek Kyung (Lee Jae Wook), một anh chàng thuộc nhóm A3 nổi tiếng đẹp trai, giàu có. Tuy nhiên cuộc đời không như là mơ khi Baek Kyung lại không thích cô. Baek Kyung cũng biết rõ trong cuốn truyện anh chỉ là một nhân vật phụ bị tác giả an bài sẽ cưới Dan Oh. Thế là giữa hai thế giới thực, ảo song song, cả Baek Kyung và Dan Oh cũng chẳng ngần ngại "dằn mặt" 2 vị phụ huynh vì biết họ đang cố tình sắp đặt cuộc hôn nhân chỉ vì tiền.

Baek Kyung dằn mặt luôn cả bố ruột vì đã đọc sơ qua cuốn truyện.

Nhìn chung ở tập 7 Extraordinary You, khán giả vẫn sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái "mất não" khi đang xem nhân vật diễn cảnh deep lại bị chuyển cảnh sang cảnh lầy lội khó đoán. Trong tập 7, đất diễn nhiều nhất vẫn thuộc về Dan Oh khi cô nàng cùng lúc phải diễn tả cảm xúc giữa thế giới truyện tranh đã được ấn định, một tích tắc sau lại trở về đúng con người thật với những màn qua mặt tác giả.

Đón xem tập 8 Extraordinary You sẽ được phát sóng trên đài MBC vào thứ Sáu, ngày 25/10.