Đánh bật "Vagabond" của Lee Seung Gi - Suzy, bộ phim học trò này lại trở thành phim Hàn hot nhất hiện nay

Mới đây, Good Data Corporation đã công bố bảng xếp hạng các bộ phim truyền hình đang thu hút được sự chú ý từ công chúng trong tuần thứ 3 của tháng 10. Kết quả được thống kê dựa trên thu thập dữ liệu dựa trên các bài báo trực tuyến, bài đăng trên blog, diễn đàn cộng đồng, phương tiện truyền thông xã hội và lượt xem các video trên Naver.

Theo đó, Extraordinary You (Cậu thật phi thường) đã đánh bật Vagabond của bộ đôi Lee Seung Gi và Suzy để trở thành bộ phim hot nhất tuần vừa qua.

Extraordinary you trở thành bộ phim hot nhất tuần 3 tháng 10.

Mặc dù không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng nhưng Extraordinary You vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả trẻ khi bộ phim hội tụ đủ mọi yếu tố cho một bộ phim học đường.

Extraordinary You kể về cô nữ sinh Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon thủ vai) luôn cố gắng chống lại số mệnh đã được định sẵn để giành lấy tình yêu của mình. Dan Oh rất thích Baek Kyung (Lee JaeWook), nhưng anh lại không thích cô.

Bỗng một ngày, Eun Dan Oh bị mất trí nhớ ngắn hạn và có thể thấy được những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần. Càng bất ngờ hơn khi Jinmiche (Lee Taeri), một người làm trong căn tin của trường nói với Eun Dan Oh rằng cô là một nhân vật trong truyện tranh Secret.

Trước sự thật này, Eun Dan Oh quyết định tìm mối tình đầu thật sự của riêng mình chứ không phải được viết bởi nhà văn của cuốn truyện tranh. Và cuối cùng, Dan Oh đã gặp được chàng trai bí ẩn Haru (Rowoon) khiến mọi thứ trong cuộc đời của cô dần thay đổi.

Eun Dan Oh do Kim Hye Yoon thủ vai.

Haru chính là ẩn số gây tò mò nhất trong Extraordinary You.

Với hai câu chuyện thực ảo song song của Eun Dan Oh, khán giả xem Extraordinary You chắc chắn sẽ thấy được phim là "tổ hợp" của The Heirs (Những người thừa kế) và Boys Over Flower (Vườn sao băng). Đặc biệt, dàn mỹ nam nhóm A3 xuất hiện trong phim gồm Lee Jae Wook, Kim Young Dae, Jung Gun Joo sẽ khiến người xem liên tưởng đến dàn F4 của Vườn sao băng gây sốt một thời.

Dàn mỹ nam A3 trong Extraordinary You...

... sẽ khiến khán giả nghĩ ngay đến dàn F4 của Vườn sao băng.

Thuộc thể loại phim hài tình cảm tưởng sẽ kén người xem nhưng Extraordinary You đã có màn ngược dòng hoàn hảo khi đạt 4% rating qua mỗi tập phim. Thậm chí, các từ khóa về dàn diễn viên cũng liên tục lọt top tìm kiếm trên các bảng xếp hạng.

Hyeyoon, Rowoon, JaeWook cũng lọt top những diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần 3 tháng 10.

Extraordinary You được xem là một “làn gió mới” giữa hàng loạt những tác phẩm thanh xuân học đường sến sẩm hiện nay khi kết hợp hoàn hảo giữa thể loại viễn tưởng kỳ ảo với thực tế mộng mơ. Phim hiện đang được phát sóng trên đài MBC tối thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần.