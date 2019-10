"Vagabond" tập 11: Lee Seung Gi tiếp tục bị Suzy cho ăn cú tát lật mặt vì nghi là biến thái

Tập 11 Vagabond (tạm dịch: Lãng khách) đã lên sóng trên đài SBS tối 25/10. Mở màn tập phim, khán giả đã vô cùng bất ngờ khi giám đốc Kang vẫn còn sống và đang tạm trú ở căn cứ bí mật... chính là tiệm gà rán. "Đội mồ" sống dậy sau khi bị bỏ độc, ông liền gọi điện giao nhiệm vụ cho Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) và Go Hae Ri (Suzy) bằng mọi giá phải hộ tống tên cơ phó máy bay - tội phạm khủng bố Kim Woo Gi trở về căn cứ ở Hàn Quốc an toàn. Tuy nhiên điều đáng nói là phía thư ký Yun và Min Jae Sik vẫn có thể tìm ra được chỗ của Cha Dal Gun - Go Hae Ri thông qua sóng từ.

Giám đốc Kang căn dặn Go Hae Ri và Cha Dal Gun phải hộ tống bằng được Kim Woo Gi trở về Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác, Cha Dal Gun và Goo Hae Ri xuất hiện trên màn hình trụ sở bí mật của NIS, tuyên bố sẽ tìm ra sự thật mà không cần đến chính phủ tham gia. Cũng trong lúc này, phía Min Jae Sik và thư ký Yun âm thầm ra lệnh cấp dưới phải tìm ra IP điện thoại của Cha Dal Gun, tuy nhiên giám đốc Kang đã nhanh chóng cho phá hủy hết các tần sóng khiến thư ký Yun chỉ biết câm nín.

hư ký Yun bất lực khi không thể biết được Go Hae Ri và Cha Dal Gun đang ở đâu

Lợi dụng lúc Cha Dal Gun và Go Hae Ri đang đàm phán với phía của thư ký Yun, Kim Woo Gi đã cắt dây trói và bỏ trốn. Trong lúc đi tìm Kim Woo Gi, Go Hae Ri đã bị đánh lén từ phía sau. Lúc này, tên khủng bố yêu cầu Cha Dal Gun phải chuẩn bị tàu cho hắn nếu không sẽ giết Go Hae Ri.

Biết được Kim Woo Gi đang đuối sức, Goo Hae Ri và Cha Dal Gun nhanh chóng phối hợp, giả vờ tranh cãi để đánh lừa sự chú ý của hắn. Nhanh chóng, Go Hae Ri liền khóa tay Kim Woo Gi và bắt trói hắn lại.

Kim Woo Gi đe dọa sẽ giết Go Hae Ri.

Go Hae Ri nhanh chóng kiểm soát được tên khủng bố sau khi "diễn kịch" với Cha Dal Gun.

Thực chất Ki Tae Woong cũng là người của chủ tịch Kang, tuy nhiên vì không muốn để lộ thân phận nên anh vẫn giấu mình và phục vụ cho thư ký Yun. Khi biết được Go Hae Ri và Cha Dal Gun sẽ áp giải Kim Woo Gi về Hàn Quốc theo đường hàng hải vào ngày mai, giám đốc Kang đã nhanh chóng nhờ tiệm gà liên lạc cho Ki Tae Woong bằng một tin nhắn khuyến mãi đồ ăn nhưng thực chất lại là địa điểm để gặp Kim Woo Gi.

Thông qua cuốn sách mà hai bên đã "giao kèo" Ki Tae Woong nhanh chóng giải ra bảng mật thư mà tiệm gà gửi cho mình.

Ki Tae Woong nhận được tin nhắn mật của giám đốc Kang.

Hành động của anh bị phía thư ký Yun kiểm soát.

Ki Tae Woong âm thầm giải ra mật thư để tìm ra điểm tập kết vào ngày mai.

Việc Go Hae Ri đang giữ tên khủng bố Kim Woo Gi khiến phía thư ký Yun mất ăn, mất ngủ. Biết được điều này, Go Hae Ri liền đưa ra yêu sách phải khôi phục chức vụ của cô trong cục tình báo NIS và sẽ nói ra địa điểm cô và Kim Woo Gi đang ở đâu. Vì hết cách, Min Jae Sik liền chấp nhận yêu sách này và được Go Hae Ri giả vờ cho biết đang ở Ấn Độ. Tuy nhiên, "màn kịch" của Go Hae Ri đã bị phát giác khi chiếc đồng hồ mà cô đang đeo lại hiển thị khung 5 giờ. Dựa vào chi tiết này, Min Jae Sik đã nhanh chóng xác định được Go Hae Ri đang ở rất gần Hàn Quốc.

Min Jae Sik nhanh chóng phát hiện Go Hae Ri đang đóng kịch.

Thông qua chiếc đồng hồ mà Go Hae Ri, hắn ta biết được cô đang nói dối.

Trong phân đoạn cuối của tập 11, Cha Dal Gun thể hiện sự ga lăng khi kéo áo xuống cho Go Hae Ri, lúc cô nàng đang say ngủ. Tuy nhiên lúc này, Go Hae Ri bất ngờ thức dậy và anh chàng ăn ngay một cái tác vì bị cho là... biến thái.

Cha Dal Gun kéo áo giúp cho Go Hae Ri.

Tưởng là kẻ biến thái, Go Hae Ri đã cho Cha Dal Gun ăn cú tát nổ đom đóm.

Nhìn chung, tập 11 được xem như một bước đệm chuẩn bị cho những cuộc chiến khốc liệt chuẩn bị xảy ra giữa các phe phái. Tập 12 Vagabond sẽ được lên sóng vào ngày 26/10 trên đài SBS.