Yêu chiều bản thân cùng trang sức nàng mê

Món quà trang sức yêu thương tặng bản thân



Tháng 10 chính là thời điểm nên tự thưởng, yêu chiều chính mình bằng những món quà lấp lánh, tinh tế. Với thế mạnh về sản xuất và chế tác, DOJI mang đến các bộ sưu tập trang sức kim cương tự nhiên và trang sức Vàng 24K rực rỡ.

Trang sức với giác cắt hoàn hảo tạo hiệu ứng lấp lánh khiến phái đẹp không thể rời mắt

Lấy cảm hứng từ ngọn lửa mạnh mẽ và đầy sức sống, BST Fire on Flames là một bản tuyên ngôn về sự tự tin và cá tính. Điểm nổi bật của BST Fire on Flames chính là viên kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows, với hiệu ứng quang học độc đáo khi soi qua kính: 8 mũi tên khi nhìn từ mặt trên và 8 trái tim khi nhìn từ mặt đáy.Trang sức Fire on Flames còn gây ấn tượng bởi công nghệ phay CNC ổ đá, giúp viên đá chủ dù có kích thước vừa phải nhưng tỏa sáng rực rỡ gấp đôi.



Tự do thể hiện phong cách cá nhân trong cuộc sống hiện đại

Dây charm vàng 24K thương hiệu DOJI sở hữu nét đẹp tinh tế và duyên dáng, kết hợp giữa giá trị truyền thống và phong cách hiện đại.



Một trong những điểm khiến dây charm vàng 24K trở thành món quà được yêu thích là tính cá nhân hóa cao. Các quý cô có thể lựa chọn mặt charm theo sở thích hoặc theo biểu tượng mang ý nghĩa tốt đẹp, để tạo ra một chiếc vòng độc đáo, thể hiện cá tính và câu chuyện riêng của mình.

Yến tiệc trang sức và ưu đãi DOJI cho nàng chọn

Chiều lòng phái đẹp khi tìm kiếm quà 20/10 yêu thương bản thân, DOJI giới thiệu những ưu đãi vô cùng hấp dẫn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

DOJI và Thế Giới Kim Cương đưa ra ưu đãi 20/10 yêu chiều phái đẹp

Với hóa đơn mua trang sức cao cấp, quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc, đồng hồ trị giá từ 10 triệu đồng; hóa đơn mua trang sức vàng 24K trị giá từ 20 triệu đồng; bạn sẽ nhận ngay quà tặng mỹ phẩm cao cấp thương hiệu quốc tế.



Đặc biệt hơn, với mỗi hóa đơn từ 100 triệu đồng, một viên kim cương 4 ly - biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu sẽ là món quà tuyệt vời để nuông chiều chính mình.

Ngoài ra, khi mua kim cương viên hoặc bộ trang sức vàng 24K, DOJI tặng bạn 1 chỉ vàng 999.9 - món quà quý giá gắn với thông điệp về sự phồn thịnh và may mắn.

Với tuyên ngôn "Yêu nàng - Chiều đúng điệu", DOJI đã dành tặng một món quà tinh thần tuyệt vời cho phái nữ – sự kiện fansign cùng Quân A.P - chàng ca sĩ "đánh cắp trái tim" người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai và giọng hát trầm ấm tại DOJI Tower Hà Nội vào ngày 13/10/2024. Hàng trăm khách hàng đã trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ: thử chọn trang sức cùng chính "Anh trai" Quân A.P, lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm bên thần tượng, và đặc biệt là cơ hội bốc thăm trúng charm vàng xinh xắn.

