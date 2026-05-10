Không chỉ được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên thủ môn số 1 Việt Nam - Đặng Văn Lâm, nàng WAG Yến Xuân còn gây sốt mạng xã hội khi tái xuất với vóc dáng "vạn người mê" sau khi sinh con đầu lòng. Không cần những bài tập quá nặng nề, bí quyết của cô nằm ở một kỹ thuật cực đơn giản mà ai cũng có thể làm theo.

Sau khi chính thức về chung một nhà với thủ môn Đặng Văn Lâm và chào đón thiên thần nhỏ, Yến Xuân nhanh chóng gia nhập hội những bà mẹ bỉm sữa quyến rũ nhất làng bóng Việt. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe khéo vóc dáng chuẩn chỉnh với rãnh bụng sâu hoắm và đường cong "mướt mắt".

Nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò "làm sao để một bà mẹ bỉm sữa bận rộn lại có thể lấy lại phong độ nhanh đến thế?". Câu trả lời không nằm ở đâu xa mà chính là thói quen tập luyện khoa học được cô duy trì bền bỉ. Yến Xuân đã hé lộ bài tập "tủ" mà cô yêu thích nhất. Không phải gập bụng hàng trăm cái hay nâng tạ nặng, "vũ khí" của cô chính là kiểm soát hơi thở để kích hoạt nhóm cơ core sâu.

"Hít - thở. Khi bạn 'hít - thở' có kiểm soát và tập trung siết giữ cơ bụng, bạn đang kích hoạt nhóm cơ core sâu", Yến Xuân chia sẻ.

Kể từ khi chính thức về chung một nhà và chào đón thiên thần nhỏ vào đầu năm 2025, cuộc sống của vợ chồng Đặng Văn Lâm luôn nằm trong tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Hành trình lấy lại vóc dáng của Yến Xuân luôn có sự đồng hành sát sao từ ông xã. Dù bận rộn với lịch thi đấu dày đặc, Đặng Văn Lâm vẫn dành thời gian chăm sóc con nhỏ và ủng hộ vợ tuyệt đối trong việc tập luyện để cải thiện tâm lý hậu thai kỳ.

