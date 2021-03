Yamskin Việt Nam và cuộc cách mạng làm đẹp mang tên Yam Revital Energy Cream

Nếu đã là một tín đồ mỹ phẩm, chắc hẳn không thể không biết đến chặng đường skincare gian nan với liệu trình trải qua rất nhiều bước. Nhìn các skincare-holic (hiểu nôm na là những người thích chăm sóc da) chật vật với đủ thứ chai lọ mỗi lần chăm sóc da, hẳn những người mới bắt đầu sẽ muốn bỏ cuộc.

Thấu hiểu được nỗi lòng của chị em, thương hiệu Yamskin, được phát triển bởi Cell Cosmetics Lab vào năm 2018, là viện nghiên cứu mỹ phẩm uy tín tại Hàn Quốc, đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên Yam Revital Energy Cream, sản phẩm ra đời như một sự cứu cánh giúp đơn giản hóa quá trình chăm sóc da của hội chị em. Yam Revital Energy Cream hiện là dòng kem dưỡng da đặc biệt được yêu thích bởi khả năng phục hồi da tổn thương, cấp ẩm nhanh chóng, làm trắng sáng da, tạo nên độ mềm mịn, đầy sức sống cho làn da.

Không phải tự nhiên mà Yam Revital Energy Cream được mệnh danh là kem đa nhiệm thần thánh, cái tên này xuất phát từ khả năng "all in one – tất cả trong một" của hũ kem đến từ Hàn Quốc này. Kem dưỡng đa nhiệm Yam Revital Energy Cream mang lại đột phá mới, hoàn toàn khác biệt khi sở hữu tinh chất Mucin được chiết xuất từ củ khoai mỡ đặc biệt lành tính với cấu trúc tiểu phân tử giúp sản phẩm thẩm thấu vào da rất nhanh, chỉ từ 5 đến 7 giây sau khi thoa kem. Sản phẩm có chứa các loại nguyên liệu có thành phần peptide giúp ngăn chặn lão hóa, cải thiện nếp nhăn trên da. Với hàm lượng lên tới 10% trong sản phẩm, Mucin tạo cho kem dưỡng kết cấu dẻo và mịn hơn, khác hẳn với các sản phẩm dưỡng da thông thường. Bên cạnh đó, Yam Revital Energy Cream còn sở hữu những thành phần khác cũng được chiết xuất từ thiên nhiên như tinh dầu hạt hướng dương, chiết xuất từ rau má, chiết xuất quả thanh yên, chiết xuất hoa sơn trà… đều là những thành phần nổi tiếng góp mặt trong nhiều sản phẩm dưỡng da. Các thành phần chứa trong sản phẩm của Yamskin được chọn lọc rất kỹ lưỡng và đều phải trải qua kiểm nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt trước khi đến được tay người dùng.

Yam Revital Energy Cream như thổi một làn gió mới, mở ra một thời đại chăm sóc da dễ dàng hơn, thuận tiện hơn gói gọn trong một sản phẩm. Nếu như trước đây mỗi lần đi xa, hội chị em lại lỉnh kỉnh bao nhiêu loại hộp với những công dụng khác nhau thì nay chỉ cần một bước sử dụng Yam Revital Energy Cream, chị em đã có được một làn da khỏe mạnh, săn chắc và căng bóng, mang lại hiệu quả tương đương với cả một bộ mỹ phẩm chuyên nghiệp. Điều đặc biệt, bởi những thành phần lành tính chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, sản phẩm phù hợp với hầu hết các loại da, từ da dầu, da khô, cho đến cả những làn da nhạy cảm nhất vừa trải qua các biện pháp treatment nặng đô cũng có thể sử dụng. Ngày nay, con người ngày càng bận rộn hơn thì sự xuất hiện của một sản phẩm đa năng mang lại hiệu quả vượt trội lại vừa tiết kiệm thời gian như Yam Revital Energy Cream quả là sự lựa chọn tuyệt vời.

Đúng như tên gọi của mình, Yam Revital Energy Cream như một "liều thuốc" mang lại năng lượng hồi sinh cho làn da. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với chất lượng sản phẩm tuyệt vời, Yam Revital Energy Cream còn sở hữu thiết kế và bao bì tinh tế sang trọng với thiết kế 2 màu đen trắng tối giản. Sản phẩm có 2 quy cách đóng gói: Hũ 90ml cứng cáp với nắp vặn sạch sẽ và tuýp 50ml tiện lợi cho việc mang theo khi di chuyển.

Tại thị trường khó tính như Hàn Quốc, khi mà mỗi năm có hàng trăm sản phẩm ra đời cùng với sự cạnh tranh đến từ các thương hiệu lớn, Yam Revital Energy Cream vẫn được nhiều chị em ưa chuộng. Sản phẩm được tung ra thị trường lần đầu tiên vào cuối năm 2018, và ngay lập tức đã tạo ra cơn sốt trên thị trường làm đẹp Hàn Quốc, được hàng ngàn celebs và beauty blogger tin tưởng khuyên dùng. Đồng thời Yamskin còn biết đến là nhà tài trợ chính 2 năm liên tiếp cho cuộc thi Miss Korea 2019 và 2020. Yam Revital Energy Cream còn quen mặt với người tiêu dùng xứ Hàn khi xuất hiện trên 2 show truyền hình thực tế về làm đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc là "Women Talk Talk" - Show truyền hình chuyên về làm đẹp và thời trang phụ nữ thuộc kênh ETN Yeonye TV và "Follow me" - Show truyền hình chuyên giới thiệu những hot trend thời trang và làm đẹp thuộc kênh Fashion N.

Ngoài kem đa nhiệm Yam Revital Energy Cream, hiện tại Yamskin vừa cho ra đời thêm sản phẩm Serum phục hồi chuyên sâu cho da tổn thương. Với những thành công mà "người tiền nhiệm" Yam Revital Energy Cream mang lại, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mong chờ vào các sản phẩm mới đột phá, mở ra một thế giới skincare đơn giản nhưng vẫn hiệu quả đến từ Yamskin.

