Ý nghĩa nhuốm màu kinh dị phía sau bài hát tiếng Anh dạy trẻ đang trend ở Việt Nam

Thời gian gần đây, trên MXH xuất hiện một chiếc trend cực hot là hát See You Later, Alligator - bài đồng dao bằng tiếng Anh dạy trẻ con phát âm. Nhiều hot girl, hot mom như Chao, Jenny Huỳnh, Doãn Hải My,... nhập cuộc khiến dân tình phải trầm trồ vì trình tiếng Anh 10/10.

Doãn Hải My được cho là người "thắng đậm" trend này với clip 19 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải

Nhiều hot TikToker và các em bé nổi tiếng trên MXH cũng hát bài hát này

Tuy nhiên đây chỉ là phiên bản sau này của bài hát còn phiên bản gốc lại mang màu sắc kinh dị, không phù hợp với trẻ con.

Được biết bài hát gốc có tên là Oh, My Darling Clementine (còn được gọi là Clementine) - bài folk ballad (nhạc ballad dân gian, truyền miệng) rất quen thuộc của Mỹ kể về cái chết của cô gái tên là Clementine. Clementine là con gái một người thợ mỏ trong cơn sốt vàng California năm 1849. Cô bị đuối nước khi đi lấy nước bên bờ sông và lời bài hát nói về tình yêu, mất mát và nỗi nhớ cô gái xấu số.

"Trong giấc mơ, cô ấy vẫn ám ảnh tôi với bộ quần áo ướt đẫm. Mặc dù khi cô còn sống, tôi vẫn ôm cô nhưng giờ cô ấy đã chết, tôi sẽ vẽ ra ranh giới” - trích đoạn tạm dịch từ bài hát.

Về tác giả, bài hát được cho là sáng tác của Percy Montross (hoặc Montrose) vào năm 1884. Một số thông tin khác lại khẳng định đây là nhạc phẩm của Barker Bradford. Về giai điệu, bài hát được cho là lấy cảm hứng từ một bài hát khác mang tên Down by the River Live'd a Maiden do H. S. Thompson sáng tác năm 1863.

Giai điệu của See You Later, Alligator có bản gốc từ bài Oh, My Darling Clementine

Với sự nổi tiếng của mình, bài hát được nhiều ca sĩ thể hiện và chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ở phiên bản tiếng Việt, nổi tiếng nhất là lời Việt của nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Phạm Duy (tên thật là Phạm Duy Cẩn, 1921 -2013).

Ở chuyển thể của mình, nhạc sĩ Phạm Duy giữ nguyên dựa đề Clementine và dịch sát nghĩa với bản gốc. Nguyên văn lời Việt bài Clementine của Phạm Duy:

“Nơi hang sâu đầy, trên non cao này. Mỏ than ấy có dân di cư. Và trong đám đó, có một gia đình, đẻ gái xinh là Clementine.

Ôi em yêu kiều! Ôi em yêu kiều! Người yêu mến, hỡi Clementine! Em đã khuất núi, em đã qua đời. Buồn gớm ghê rồi! Clementine!

Trông em huy hoàng như tiên trên trần. Làn tóc sáng với đôi chân to. Giày cao, ống mới ôm cổ chân dài. Giày rất oai của Clementine.

Ra nơi sông đầy, em đi chăn bầy, bầy gia súc, sáng sớm em đi. Rồi em vấp ngã, chân nặng đôi giày, chìm xuống sông rồi Clementine.

Trôi trên sông đầy, trôi trên sông dài, nhìn lớp sóng, sóng cuốn em trôi. Này em hỡi hỡi, không tập bơi lội, đành mất em rồi Clementine.

Khi hoa trong vườn, khi bông hoa hường, nở to tướng cuốn dưới gác chuông. Tôi tin chắc chắn hoa được vun trồng, bởi nắm xương nàng Clementine”.

Sau khi ý nghĩa kinh dị của bài hát được chia sẻ rầm rộ, cư dân mạng cũng bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng bài hát có nhiều phiên bản, ai thích phiên bản nào thì nghe cái đó nên không có vấn đề gì cả. Có người lại thừa nhận mình không thể nghe bài See You Later, Alligator một cách bình thường được nữa.

“Clementine dịch tiếng Việt bài hát buồn lắm. Mẹ mình là giáo viên dạy nhạc, đi dạy mấy chục năm nay đều có dạy bài này cho học viên, kể lại câu chuyện rất buồn thương”, “Hết muốn hát cho cháu nghe luôn”, Mình vừa nghe mấy người hát xong giờ xem được video bản gốc mà rùng mình ghê”, Cũng bình thường mà đâu có gì kinh dị, gọi là một bài hát tưởng nhớ người đã mất thôi”,... là một số bình luận từ dân tình.

(Tổng hợp)