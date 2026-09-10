Xuất hiện mỹ nhân khiến Getty Images bó tay, đẹp kiểu "băng thanh ngọc khiết" là đây chứ đâu

Getty Images thường được xem là “nỗi ám ảnh” của không ít ngôi sao bởi những khung hình có độ chân thực cao, gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt. Đặc biệt với các mỹ nhân Cbiz vốn quen xuất hiện cùng lớp makeup được chăm chút kỹ lưỡng, những góc máy cận cảnh của Getty càng dễ trở thành phép thử nhan sắc đầy khắc nghiệt. Thế nhưng mới đây, loạt ảnh Getty Images của 1 mỹ nhân lại viral trên MXH xứ Trung vì đẹp đến không tì vết. Nhân vật được nhắc đến là Vương Hiểu Huệ, nữ diễn viên tay ngang nhận được nhiều sự chú ý sau thành công vang dội của bộ phim điện ảnh Thư Tình Gửi Ngoại.

Bức hình Getty Images đẹp xuất sắc và "ngọt lịm tim" của Vương Hiểu Huệ.

Vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết "như băng như ngọc" của Vương Hiểu Huệ "đốn tim" mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên ghi điểm với những đường nét mềm mại, cân đối, nổi bật nhất phải kể đến đôi mắt to tròn, ánh nhìn long lanh cùng hàng mi cong nhẹ nhàng. Sống mũi thanh tú, khuôn miệng nhỏ và đôi má ửng hồng càng làm tổng thể diện mạo của người đẹp thêm phần trẻ trung, duyên dáng. Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền hai bên má chính là điểm khiến visual của cô trở nên có sức hút, mang đến cảm giác dễ thương, gần gũi và năng lượng.

Trái ngược với đại đa số các mỹ nhân Cbiz khác, lớp makeup của Vương Hiểu Huệ cũng mang lại cảm giác dễ chịu, không tạo cảm giác dày cộp hay nặng mặt. Nền da mỏng, tiệp màu, chỉ phủ vừa đủ để làm đều sắc da trong khi vẫn giữ được độ căng bóng tự nhiên. Phấn má hồng phơn phớt, son môi hồng đào và phần mắt nhấn nhẹ giúp đường nét tự nhiên của cô được tôn lên trọn vẹn mà không làm mất đi vẻ thuần khiết. Chính kiểu makeup tiết chế này càng khiến nhan sắc của Vương Hiểu Huệ vượt qua "cửa ải" Getty Images một cách đầy thuyết phục.

Vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết cùng lớp makeup được tiết chế một cách vừa phải khiến nữ diễn viên ghi điểm qua ống kính truyền thông quốc tế.

Không lựa chọn những bộ váy quá lộng lẫy, Vương Hiểu Huệ xuất hiện với 1 bộ trang phục màu xanh olive nhạt, phủ họa tiết hoa thêu tinh tế của M Essential. Thiết kế cổ cao, phom dáng kín đáo nhưng vẫn tôn lên vẻ mảnh mai, thanh tao giúp nữ diễn viên trông giống như một tiểu thư thời xưa, đúng với hình tượng trong phim của cô. Mái tóc đen được búi gọn phía sau, rẽ ngôi giữa và tạo độ phồng nhẹ ở phần đỉnh đầu, mang đến cảm giác nền nã, dịu dàng. Các phụ kiện ngọc trai, trâm cài tóc được mỹ nhân sinh năm 1998 sử dụng để hoàn thiện tạo hình đài các.

Khí chất nhẹ nhàng, thanh tao đúng chuẩn tiểu thư của Vương Hiểu Huệ.

Dù thời lượng lên hình không quá nhiều nhưng Vương Hiểu Huệ vẫn để lại nhiều dấu ấn với khán giả qua Thư Tình Gửi Ngoại nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang cùng nụ cười rạng rỡ. Nữ diễn viên chinh phục người xem bằng những đường nét tự nhiên, gương mặt thanh tú và thần thái tươi tắn rất mang vibe "tình đầu". Đặc biệt, nụ cười với lúm đồng tiền duyên dáng càng khiến hình ảnh của cô trở nên đáng nhớ, tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa có nét trong trẻo rất riêng. Thậm chí, nhiều khán giả còn bày tỏ tiếc nuối khi Vương Hiểu Huệ không có ý định bước chân sâu hơn vào showbiz vì cho rằng nhan sắc này của cô hoàn toàn đủ sức tỏa sáng trên màn ảnh.

Nhan sắc trong veo, ngọt ngào của Vương Hiểu Huệ.

Ảnh: Getty Images, Xiaohongsu.