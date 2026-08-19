Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc giang mai bẩm sinh.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, gia đình phát hiện da bé nổi nhiều nốt ban màu hồng đỏ, khô và bong tróc, tập trung ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và quanh các lỗ tự nhiên. Bé còn bị ngạt, chảy dịch mũi.

Thăm khám cho thấy các biểu hiện này không giống bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ. Bé có da hơi vàng, niêm mạc nhợt, bụng chướng, gan và lách to. Khai thác tiền sử ghi nhận mẹ bé dương tính với giang mai sau sinh nhưng chưa điều trị.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị/VTV

Ban đỏ, khô và bong tróc da ở trẻ nhỏ rất dễ nhầm với chàm sữa, dị ứng hoặc các bệnh da liễu thông thường. Do đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự mua thuốc bôi hay điều trị theo kinh nghiệm khi trẻ có dấu hiệu bất thường.

Các bác sĩ chẩn đoán bé mắc giang mai bẩm sinh giai đoạn sớm - bệnh do vi khuẩn giang mai truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ hoặc khi sinh. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng não, mắt, xương, gan, lách và nhiều cơ quan khác, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Bệnh nhi sau đó được điều trị theo phác đồ phù hợp và theo dõi sát. Sau thời gian điều trị, tình trạng ban trên da cải thiện, sức khỏe của trẻ tiến triển tốt.

Theo các bác sĩ, giang mai bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể trẻ. Việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn. Khi trẻ sơ sinh xuất hiện ban, bong tróc da hoặc các dấu hiệu bất thường khác, cha mẹ không nên tự ý điều trị mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Khuyến cáo phòng bệnh giang mai dành cho người dân: - Phụ nữ mang thai không nên bỏ qua sàng lọc giang mai: Thực hiện ít nhất 1 lần trong 3 tháng đầu, lặp lại ở tuần 28–36 và khi sinh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao. - Khi xét nghiệm dương tính, cần điều trị ngay bằng penicillin theo đúng phác đồ để bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi. - Cả hai vợ chồng cần được sàng lọc và điều trị khi cần thiết. - Không chờ đến khi có triệu chứng: giang mai có thể "im lặng" nhưng hậu quả để lại là rất nặng nề.

(theo Tuổi Trẻ, VTV, Sức khỏe & Đời sống)