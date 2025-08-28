Xuất hiện bản sao của “công chúa điệu nhất Kpop”, netizen bênh hết lời

Trong Kpop, chuyện trùng style vốn không phải chuyện hiếm nhưng mỗi lần xảy ra vẫn luôn trở thành đề tài tranh cãi nóng trong cộng đồng người hâm mộ. Đặc biệt, những màn "copy paste" phong cách giữa các idol nữ thường được soi rất kỹ.

Gần đây, hai cái tên đang khiến dân tình bàn tán rôm rả nhất chính là Jang Wonyoung và Hong Eunchae. Nhiều ý kiến cho rằng em út LE SSERAFIM đang cố gắng học theo hình ảnh "công chúa điệu nhất Kpop" mà Wonyoung đã xây dựng, từ mái tóc, layout makeup trong trẻo cho đến trang phục. Tuy nhiên, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực khi cho rằng phong cách tiểu thư ngọt ngào này khá phổ biến, không phải của riêng Jang Wonyoung, nên việc nói "đạo nhái" style hoàn toàn là vô căn cứ.

Nhiều bài đăng trên X cho rằng phong cách của EunChae giống với Jang Wonyoung.

Cụ thể, việc lựa chọn kiểu tóc dài uốn xoăn, mái bằng kết hợp cùng layout makeup tông hồng của Eunchae khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Jang Wonyoung. Thêm vào đó, outfit mới đây được nữ idol sinh năm 2006 diện ra sân bay lại đến từ nhà mốt Miu Miu - thương hiệu Jang Wonyoung đang đảm nhiệm vị trí đại sứ toàn cầu. Trang phục này cũng có tương đồng với 1 bộ cánh Jang Wonyoung từng diện trước đó, đều mang sắc hồng - nâu chủ đạo.

Từ kiểu tóc đến lối makeup của Eunchae khiến không ít người liên tưởng đến "công chúa điệu nhất Kpop".

Bộ cánh Miu Miu cả 2 diện ra sân bay cũng có màu sắc tương đồng.

Dù vậy, phần đông netizen vẫn cho rằng những cáo buộc này đều vô lý. Kiểu tóc mái bằng, uốn xoăn này được nhiều nữ idol ưa chuộng chứ không riêng gì Jang Wonyoung. Còn về trang phục thì rất có thể thành viên LE SSERAFIM đang tiếp xúc với Miu Miu, đây là đồ nhãn tài trợ nên mới diện full set đồ như vậy.

Netizen bênh vực và cho rằng Eunchae không hề đạo nhái phong cách của Wonyoung.