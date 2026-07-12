Xu hướng mặc đẹp 2026: "Đồ ngủ ra phố" sẽ là phong cách thời trang được yêu thích nhất

Giới mộ điệu gọi xu hướng này là "thẩm mỹ phòng ngủ" – một phong cách tôn vinh vẻ đẹp mềm mại, tinh tế nhưng vẫn đầy quyền lực của người phụ nữ. Không còn là cảm giác xuề xòa hay luộm thuộm, "đồ ngủ ra phố" của năm 2026 mang tinh thần tối giản, sang trọng và vô cùng thời thượng.

Điểm đặc trưng của xu hướng này nằm ở sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại như lụa, satin, ren với những món đồ có phom dáng cứng cáp hơn để tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút.

Muốn mặc đẹp theo xu hướng này, hãy nhớ 3 nguyên tắc

Ưu tiên chất liệu cao cấp

Lụa tơ tằm, satin bóng nhẹ, acetate hoặc các chất liệu có độ rủ tự nhiên sẽ giúp tổng thể trông sang trọng hơn rất nhiều. Chất liệu càng tinh tế thì càng tránh được cảm giác giống đồ ngủ thông thường.

Chọn thiết kế cắt chéo (Bias Cut)

Đây là kiểu cắt giúp vải ôm theo đường cong cơ thể một cách mềm mại, tạo hiệu ứng thon gọn và thanh thoát mà không hề gò bó. Chính chi tiết này tạo nên vẻ quyến rũ rất nhẹ nhàng, không phô trương.

Luôn tạo sự đối lập trong cách phối

Tinh thần của phong cách này nằm ở sự cân bằng. Nếu phần trên mềm mại, nữ tính thì hãy kết hợp với blazer, quần jeans hoặc quần suông đứng dáng để tổng thể trở nên hiện đại và cá tính hơn.

3 công thức phối đồ đáng thử trong năm 2026

1. Váy hai dây satin + blazer dáng rộng

Đây được xem là công thức kinh điển của năm 2026. Chiếc blazer mang đến vẻ mạnh mẽ, trong khi váy satin lại tạo cảm giác mềm mại, thanh lịch. Sự kết hợp này phù hợp từ đi làm, dự tiệc đến hẹn hò.

2. Áo sơ mi viền ren + quần jeans

Một chiếc sơ mi mang cảm hứng đồ ngủ khi đi cùng quần jeans xanh sẽ tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Đây cũng là cách phối đậm chất Pháp, đơn giản nhưng luôn thời thượng.

3. Áo satin hoặc áo ren + quần casual tối giản

Chỉ cần một chiếc áo mang phong cách đồ ngủ kết hợp cùng quần suông, quần thể thao hoặc quần short tối giản là đã đủ tạo nên vẻ ngoài thư thái nhưng vẫn rất sang. Đây cũng là công thức thường thấy trong những outfit nghỉ dưỡng mang tinh thần "old money".

Điều thú vị của xu hướng này là không nằm ở việc mặc giống đồ ngủ, mà ở cách biến những chất liệu mềm mại, nữ tính trở nên hiện đại và có chủ đích hơn. Khi biết cân bằng giữa sự mềm và cứng, giữa vẻ gợi cảm và tối giản, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa sang trọng, vừa mang tinh thần "mặc đẹp không cần cố gắng" – xu hướng đang được dự đoán sẽ thống trị thời trang năm 2026.

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật, đây chắc chắn là xu hướng đáng để thử trong tủ đồ của bạn.

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