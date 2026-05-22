Xu hướng làm đẹp nội sinh “lên ngôi”: Gan khoẻ là da khoẻ

Tối ưu hoá từ gốc tế bào, đặc biệt là tế bào gan

Nền da được cấu tạo bởi collagen và elastin, nằm ở lớp hạ bì, chỉ có thể tiếp cận hiệu quả thông qua đường máu và quá trình chuyển hoá nội tiết. Do đó, việc chỉ tập trung vào các sản phẩm bôi ngoài da không đủ để làn da khỏe mạnh và trẻ trung.

Khoa học đã chứng minh: Làn da chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất hiệu suất làm việc của gan. Khi gan khỏe, da tự khắc trắng sáng và ngược lại. Thanh lọc gan như một nghi thức làm đẹp cốt lõi của phụ nữ hiện đại. Bổ sung Glutathione chính là cách bạn cung cấp nguyên liệu để lá gan vận hành êm ru.

Che phủ chưa bao giờ là giải pháp tối ưu để làn da sáng khỏe mà phải tác động đến lớp biểu bì - lớp ngoài cùng của da để giải quyết các vấn đề sâu hơn bên trong. Thay vì chỉ tập trung vào các loại serum đắt tiền hay kem dưỡng bề mặt, người tiêu dùng hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ sang triết lý "Inner Beauty" - Vẻ đẹp từ bên trong. Một làn da thực sự khoẻ mạnh phải được nuôi dưỡng từ cấp độ tế bào, làn da sạm màu là biểu hiện của một cơ thể đang bị oxy hoá từ bên trong.

"Mỹ phẩm tốt nhất bạn có thể mặc chính là một làn da khỏe" và một làn da khoẻ là một làn da được chăm sóc ngay từ sâu bên trong.

Xu hướng làm đẹp hiện đại dần hướng tới chăm sóc từ trong lẫn ngoài

Giải pháp "phá vỡ bức tường tuổi 25"

Các chuyên gia da liễu thường gọi tuổi 25 là "điểm gãy" của nhan sắc vì không chỉ là sự sụt giảm Collagen, mà chính là sự cạn kiệt của Glutathione. Khi lượng Glutathione nội sinh chạm mức báo động, mọi nỗ lực skincare bên ngoài chỉ là giải pháp phần ngọn.

Codeage - thương hiệu thực phẩm bổ sung bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp cao cấp

Ở tuổi 25, khả năng hấp thụ và tái tạo da suy giảm. Để trung hòa gốc tự do, loại bỏ các tác nhân gây lão hoá tích tụ từ ô nhiễm, tia UV và stress; kích hoạt khả năng làm sáng thay vì phụ thuộc kem trộn hay các chất lột tẩy khác; đồng thời, đào thải độc tố giúp da không chỉ trắng mà còn sạch, khoẻ thì việc bổ sung Liposomal Glutathione vào chu trình chăm da hàng ngày là điều cần thiết.

Tại sao phải là Liposomal Glutathione

Để thực sự bật tone và duy trì vẻ tươi trẻ, chúng ta cần tác động trực tiếp vào "trung tâm điều khiển" của làn da. Việc bổ sung Liposomal Glutathione vào chu trình chăm sóc hàng ngày là chìa khoá để trung hòa gốc tự do từ tầng sâu, kích hoạt công tắc làm sáng tự nhiên và thanh lọc cấp độ tế bào.

Glutathione là một chất tự nhiên được tổng hợp từ tế bào bằng 3 loại amin: Cysteine, Glutamic, Glycine, tham gia vào nhiều quá trình diễn ra trong cơ thể giúp hỗ trợ tối ưu hệ miễn dịch đồng thời hỗ trợ quá trình thanh lọc ở cấp độ tế bào.

Cysteine, Glutamic acid và Glycine là ba thành phần tham gia cấu tạo Glutathione

Khác với Glutathione thông thường dễ bị enzyme tại dạ dày phân hủy hoàn toàn, công nghệ Liposome tạo ra các túi vận chuyển siêu nhỏ có cấu tạo tương đồng với màng tế bào. Chúng bảo vệ Glutathione đi qua hệ tiêu hóa một cách an toàn và giải phóng trực tiếp vào dòng máu.

Đa số các sản phẩm trên thị trường dùng Glutathione giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Nhưng Codeage sử dụng Setria® L-Glutathione - thành phần được đăng ký nhãn hiệu và chứng minh lâm sàng trên toàn thế giới, và có độ tinh khiết trên 99%, đáp ứng chuẩn Dược điển Nhật Bản JP và chuẩn Dược điển Hoa Kỳ USP. Bên cạnh đó Codeage còn cung cấp bản 1000mg sử dụng Liposomal GlutaONE™ với công thức độc quyền của Codeage, ở dạng hoạt tính có hàm lượng cao và hiệu quả tốt về mặt hấp thụ và sinh khả dụng.

2 loại Liposomal Glutathione từ Codeage hỗ trợ bổ sung Glutathione sau 25

Viên nang chống oxy hóa mạnh mẽ, ngoài việc làm sáng da còn hỗ trợ thải độc toàn bộ cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan và thận, đồng thời tái tạo vitamin cần thiết. Xu hướng làm đẹp năm 2026 là tối giản hoá lớp layer ngoài và tối đa hoá hiệu quả hoạt chất bên trong cơ thể, nhắc chúng ta quy trình chăm da cần nâng cấp thông minh hơn.

Sự kết hợp đột phá giữa hoạt chất vàng L-Glutathione và công nghệ bọc Liposome, Codeage Liposomal Glutathione chính là lời giải cho bài toán khó về sự sụt giảm dưỡng chất này. Hãy bắt đầu hành trình tái cấu trúc làn da từ hôm nay bằng cách nuôi dưỡng tế bào, để vẻ đẹp không chỉ tồn tại trên bề mặt mà thực sự tỏa sáng bền vững.

