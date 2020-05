Xu hướng làm đẹp da từ thiên nhiên cùng hoa hồng Hokkaido

Vậy, vì sao xu hướng làm đẹp từ thiên nhiên đặc biệt là hoa hồng Hokkaido luôn là sự lựa chọn của các tín đồ làm đẹp?



1. Hấp thụ nhiều dưỡng chất

Một trong những lý do hàng đầu của việc sử dụng những sản phẩm làm đẹp từ cánh hoa hồng Hokkaido tự nhiên chính là vì nó giúp làn da hấp thụ nhiều lợi ích hữu hiệu của những thành phần đặc biệt có trong hoa hồng Hokkaido.

Điển hình như cánh hoa hồng Hokkaido tươi nguyên được thu hoạch đầu tiên có trong sữa rửa mặt NIVEA Hokkaido Rose chứa đến gấp 36 lần chất chống oxy hóa. Đây được xem là giải pháp lí tưởng cho việc chăm sóc dịu dàng và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Chiết suất tự nhiên từ hoa hồng Hokkaido kết hợp với công nghệ bọt siêu mịn giúp da làm sạch tận sâu lỗ chân lông nhưng vẫn vô cùng dịu nhẹ do giảm ma sát từ bàn tay và da mặt. Mang thiên nhiên dịu dàng nâng niu làn da với sữa rửa mặt NIVEA Hokkaido Rose giúp duy trì vẻ đẹp thanh xuân của một làn da mềm mại, mịn màng tựa đóa hoa thay bạn nói lên bao điều.

2. An toàn hơn cho da

So với các thành phần tự nhiên làm đẹp da khác, hoa hồng Hokkaido có nguồn gốc từ vùng núi băng tuyết Hokkaido dưới cái lạnh -25 độ. Đây là hòn đảo có hệ sinh thái thực vật nổi tiếng tiếng nhất Nhật Bản. Thuộc sinh trường tự nhiên mang đến sự chăm sóc dịu nhẹ an toàn từ thiên nhiên, ưu điểm của hoa hồng Hokkaido chính là cực kỳ an toàn và không gây kích ứng cho da. Có chỉ số tương thích cao với nhiều loại da và chỉ số an toàn cao, tinh chất hoa hồng Hokkaido dịu nhẹ cho mọi lứa tuổi, lựa chọn hoàn hảo cho mọi loại da.

3. Phù hợp với da nhạy cảm

Sẽ rất khó để tìm được những sản phẩm thích hợp cho kiểu da nhạy cảm vì chúng ta luôn lo lắng liệu sản phẩm đang dùng có gây kích ứng da hay không. Vì thế mà việc sử dụng những sản phẩm từ tinh chất hoa hồng Hokkaido là một lựa chọn không thể nào sáng suốt hơn.

4 . Tốt cho môi trường

Việc làm đẹp từ thành phần thiên nhiên không chỉ hữu ích cho làn da mà còn góp phần trong việc bảo vệ môi trường. Những hóa chất nhân tạo sẽ ảnh hưởng không tốt đến môi trường vì chúng sẽ gây ô nhiễm đất và nguồn nước xung quanh.

5. Tránh nguy cơ ung thư

Dùng cánh hoa hồng Hokkaido cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng làn da sẽ tránh được tác nhân của các thành phần như paraben, dầu khoáng, sulfate (chất bảo quản có khả năng gây ung thư) cho da và mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng Hokkaido mang lại cảm giác thoải mái chứ không hề gắt hay khó chịu.