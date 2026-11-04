Xu hướng K-Beauty 2026-2027: Dưỡng ẩm và làm dịu khô căng nền da ngày càng được quan tâm sau thời gian dài FOMO các liệu pháp treatment

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng FOMO đối với các sản phẩm có hoạt tính mạnh trên da, làn da phụ nữ Việt Nam nói riêng và những người yêu thích K-Beauty nói chung đang gặp rất nhiều vấn đề nhức nhối, đặc biệt là tình trạng mất cân bằng và làn da mỏng yếu, nhạy cảm. Vấn đề đặt ra hiện nay là sau quá trình sử dụng các hoạt chất mạnh như vậy, làn da có được dưỡng ẩm, làm dịu đầy đủ để trở lại trạng thái khỏe mạnh hay không?

Theo tờ Vogue, những năm gần đây, tại xứ sở kim chi cũng đang rộ lên một trend làm đẹp mang tên "Slow aging". Đây là một trong những xu hướng làm đẹp Hàn Quốc đáng chú ý: Đề cao dưỡng ẩm, chống nắng và duy trì hàng rào bảo vệ da thay vì chỉ tập trung cải thiện dấu hiệu lão hóa. Song song đó, "Glass skin 2.0" hướng đến làn da căng mịn, đủ ẩm với kết cấu bề mặt đồng đều, phản ánh sự quan tâm đến chất lượng nền da bên cạnh vẻ ngoài rạng rỡ. Giữa sự phát triển của nhiều hoạt chất và công nghệ mới, chăm sóc hàng rào bảo vệ da vẫn là yếu tố nền tảng, giúp duy trì trạng thái cân bằng và hỗ trợ làn da thích nghi với những tác động từ môi trường.

Xu hướng K-Beauty 2026–2027 ưu tiên chăm da tối giản, cá nhân hóa, dưỡng ẩm và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da.

Lý do vì sao các xu hướng Slow Aging và Glass Skin 2.0 lại nở rộ vào thời điểm hiện tại?

Để hiểu rõ hơn vì sao xu hướng K-Beauty 2026-2027 lại tập trung nhiều hơn vào 2 khái niệm nêu trên, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của làn da của con người, đặc biệt là làn da của phụ nữ thường xuyên sử dụng mỹ phẩm.

Về mặt sinh học, da mặt của con người bao gồm rất nhiều lớp khác nhau, bao gồm lớp biểu bì (Bên ngoài), Trung bì (Lớp ở giữa) và Hạ Bì (Lớp mô mỡ dưới cùng). Trong đó, hàng rào bảo vệ da nằm ở lớp ngoài cùng của biểu bì, giúp hạn chế mất nước và bảo vệ da trước tác động từ môi trường. Khi hàng rào này bị ảnh hưởng, da có thể xuất hiện tình trạng khô căng, bong tróc hoặc dễ khó chịu.

Tại Việt Nam, trong một khoảng thời gian dài từ những năm 2020 đến thời điểm hiện tại, hiệu ứng lan truyền về việc sử dụng các hoạt chất mạnh để làm đẹp đã tạo ra 1 cơn sóng khủng khiếp, kéo theo hàng triệu người sử dụng các hoạt chất mạnh như AHA, BHA, Retinoil, Adapalen,... để sử dụng lên da, với mong muốn cải thiện các vấn đề về da, giúp da nhanh chóng giảm bớt các triệu chứng lão hóa và căng bóng như các diễn viên xứ Hàn. Tuy nhiên, rất nhiều người chỉ biết dùng mà không biết cách sử dụng đã dẫn đến nhiều vấn đề về da, khiến tình trạng da còn trở nên tệ hơn cả lúc trước khi sử dụng các hoạt chất nói trên. Hàng rào bảo vệ da nhanh chóng bị bào mòn, da trở nên khô căng, bong tróc, mất cân bằng độ ẩm và thậm chí, nhiều người còn bị Break out (Hiệu ứng bùng mụn viêm). Do đó, rất nhiều người sau khi FOMO không thành công, lại quay về với "con đường làm đẹp an toàn" hơn, dưỡng ẩm và làm dịu khô căng làn da sau khi sử dụng hoạt chất mạnh. Đó cũng là lý do vì sao các khái niệm "Slow Aging" và Glass Skin 2.0 trở nên phổ biến ở các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á.

Slow Aging & Glass Skin 2.0 – xu hướng K-Beauty hướng đến nền da khỏe, ẩm mượt và bền vững.

LABONITA – Lan tỏa tinh thần "Ẩm mượt chuẩn Hàn – Dịu lành làn da"

Đồng điệu với xu hướng K-Beauty chú trọng nền da khỏe, LABONITA đã mang các giải pháp chăm sóc da Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Với tuyên ngôn: "Ẩm mượt chuẩn Hàn – Dịu lành làn da", thương hiệu Labonita thể hiện định hướng chăm sóc nền da thông qua những sản phẩm chú trọng bổ sung độ ẩm, hỗ trợ làm dịu và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Đại diện cho tinh thần "Ẩm mượt chuẩn Hàn", Vital Hyaluronic Acid Serum là sản phẩm dưỡng ẩm tiêu biểu của LABONITA. Tinh chất nổi bật với phức hợp 7 dạng HA có kích thước phân tử khác nhau, trong đó chứa Sodium Hyaluronate 9.000 ppm, hỗ trợ bổ sung và duy trì độ ẩm, góp phần mang lại cảm giác mềm mại, căng mịn cho làn da. Bên cạnh đó, công thức còn có Malachite Extract (chiết xuất khoáng vật Malachite), thành phần chống oxy hóa cực tốt. Sự kết hợp này thể hiện định hướng chăm sóc da của thương hiệu, chú trọng khả năng dưỡng ẩm cùng các thành phần bổ trợ.

Song hành cùng dòng dưỡng ẩm, Panthenol Repair Ampoule thể hiện tinh thần "Dịu lành làn da" với công thức chứa 5% Panthenol kết hợp phức hợp 5-Cica và Moisture B.

Theo thông tin thương hiệu công bố, Moisture B là tổ hợp gồm 10 thành phần có nguồn gốc tự nhiên, tiêu biểu như lô hội và rễ sen, hướng đến khả năng hỗ trợ duy trì độ ẩm. Trong khi đó, Panthenol kết hợp 5-Cica góp phần làm dịu cảm giác khô căng và chăm sóc hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm được định hướng cho nhu cầu dưỡng ẩm, làm dịu khô căng, đặc biệt khi làn da cần tăng cường chăm sóc để duy trì trạng thái cân bằng, dễ chịu.

Bộ đôi serum HA và serum Panthenol hỗ trợ dưỡng ẩm, làm dịu và chăm sóc hàng rào bảo vệ da.

Xem thêm về sản phẩm Labonita: Serum dưỡng ẩm Panthenol Repair Ampoule

Trong chăm sóc da, Hyaluronic Acid (HA) là thành phần hút ẩm quen thuộc, giúp giữ nước và duy trì sự mềm mại. Trong khi đó, Panthenol (Provitamin B5) được biết đến với đặc tính dưỡng ẩm, làm dịu và hỗ trợ chăm sóc hàng rào bảo vệ da. Những thành phần như Cica và Ceramide cũng thường được ứng dụng trong các công thức chăm sóc da. Thông qua hai dòng tinh chất tiêu biểu, LABONITA mong muốn mang đến những lựa chọn chăm sóc phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt, kết hợp dưỡng ẩm trong chu trình hằng ngày. Kiên định với thông điệp "Ẩm mượt chuẩn Hàn – Dịu lành làn da", LABONITA Việt Nam mong muốn đồng hành cùng làn da phụ nữ Việt trên hành trình nuôi dưỡng làn da ẩm mượt, cân bằng và khỏe mạnh mỗi ngày.

Thông tin thương hiệu: LABONITA Việt Nam

Xuất xứ: Hàn Quốc

Website: https://labonita.com.vn

Thông tin đơn vị công bố :

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LAM CHÂU BEAUTY

72G/3 Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam