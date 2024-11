Nhiều diễn viên như Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Ngọc Huyền... quy tụ trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập áo dài Tết của Giám đốc sáng tạo (GĐST) Thảo Nguyễn với những thiết kế mang phong cách giao thoa giữa văn hóa truyền thống và kiểu dáng hiện đại.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập Áo Dài 2025: An Kỳ Tân Giao của GĐST Thảo Nguyễn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. NSND Thu Hà diện bộ áo dài với tông xanh lá mát mắt làm chủ đạo, thân áo in hoạ tiết hoa văn triều Nguyễn với các chủ đề thiên nhiên, những biểu tượng may mắn.

NSND Thu Hà

Diễn viên Thu Quỳnh nhận được nhiều lời khen về sắc vóc "mẹ hai con" khi xuất hiện trên hàng ghế đầu. Người đẹp diện bộ áo dài tơ lụa mềm móng dệt hoa đào, phom dáng suông với kỹ thuật cắt may thủ công tinh gọn, giúp thể hiện vẻ đẹp đậm chất Á Đông vừa truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.

Diễn viên Thu Quỳnh

Thu Quỳnh, NSND Thu Hà, Linh Hương và Trang Emma

Diễn viên Trang Emma - nữ chính của bộ phim “Không thời gian” đang phát sóng khung giờ vàng trên VTV1 - khoe vẻ đẹp tươi tắn, nhẹ nhàng qua mẫu áo dài Minh Hy với họa tiết hoa văn triều Nguyễn như Quạt lông hạc, Pháp Luân... - biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và viên mãn.

Diễn viên Khánh Linh tôn nhan sắc kiêu kỳ cùng mẫu áo dài đỏ rực rỡ kết hợp cùng khăn lụa tăng thêm nét thướt tha, dịu dàng.

Diễn viên Bảo Thanh

Bảo Thanh thướt tha, uyển chuyển cùng tà áo dài Họa Miên. Lấy cảm hứng từ phong tục đi lễ chùa đầu năm, những bông hoa gạo được họa trên áo dài tựa như lời hẹn ước cho nguồn năng lượng mới, sự sung túc, hạnh phúc trong cuộc sống. Cùng với hình ảnh mái đình gợi nên sự trân trọng đối với thiên nhiên, với cuộc sống và những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Không có nhiều kinh nghiệm làm người mẫu, người đẹp vẫn tôn được nét đẹp sắc lạnh, kiêu sa để làm nổi bật vẻ đẹp của mẫu áo dài với họa tiết hoa gạo làm chủ đạo. Bảo Thanh cho biết mỗi khi khoác lên mình bộ áo dài, cô đều cảm thấy rất tự hào. Áo dài cũng được cô ứng dụng thường xuyên trong nhiều hoàn cảnh.

Diễn viên Ngọc Huyền

Diễn viên Ngọc Huyền diện bộ áo dài phom dáng ôm eo nhẹ nhàng, nữ tính kết hợp cùng nón lá. Khi catwalk, người đẹp phim "Thương ngày nắng về" khéo tôn vòng eo con kiến.

MC Mai Anh

Bảo Thanh, Ngọc Huyền và GĐST Thảo Nguyễn

Bộ sưu tập An Kỳ Tân Giao mang câu chuyện văn hóa, mỗi tà áo dài như trở thành biểu tượng của sự tiếp nối, nơi quá khứ giao hòa với hiện tại, nơi những giá trị cội nguồn tìm thấy sự chuyển mình trong không gian và thời gian mới.

Các thiết kế được lấy cảm hứng từ nghệ thuật hoa văn triều Nguyễn với những biểu tượng đặc biệt tượng trưng cho lời chúc may mắn, an yên. Các hoạt động quen thuộc trong ngày đầu năm như đi lễ chùa, thả cá chép, chơi hoa Thủy Tiên... cũng được tái dựng lại qua nét vẽ độc quyền với họa tiết in kết hợp thêu đính thủ công sắc nét, sống động.

Trên những chất liệu cao cấp như tơ gấm, lụa gấm, bộ sưu tập phát triển dựa theo phom dáng chủ đạo là suông nhẹ mang cảm hứng áo dài xưa, bên cạnh đó là các thiết kế với những đường chiết eo tinh gọn, làm nổi bật vóc dáng của người mặc. Bên cạnh những thiết kế cho phái đẹp, bộ sưu tập còn có nhiều mẫu áo cho phái mạnh và trẻ em.

GĐST Thảo Nguyễn cho biết đây là năm thứ chín cô cùng đội ngũ làm áo dài. "Chúng tôi luôn tôn trọng những giá trị văn hóa dân gian truyền thống và mong muốn đóng góp vào việc lưu giữ, tôn vinh những giá trị Việt, vì vậy áo dài truyền thống luôn là dòng sản phẩm được chúng tôi đặt trọn tâm huyết trên từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi năm chúng tôi có những sáng tạo mới với những câu chuyện khác nhau nhưng đều tổng hòa nghệ thuật đương đại và truyền thống. Năm nay, lần đầu tiên chúng tôi có áo dài cho cả gia đình với số lượng mẫu áo dài nhiều hơn vì chúng tôi quan niệm cội nguồn cho văn hóa luôn là gia đình".

Trong show diễn, ngoài giới thiệu các thiết kế trong bộ sưu tập mới, những thiết kế áo dài trong 9 năm qua của đội ngũ cũng được trình diễn để kể lại câu chuyện áo dài của những năm trước, đưa khán giả về lại cảm xúc qua nhiều mùa Tết đã qua.