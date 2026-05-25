Theo đó, khoảng 19h ngày 22/5, tại khu vực cổng chùa thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi, người dân bất ngờ phát hiện một túi xách để bên đường. Khi lại gần kiểm tra, người dân thấy bên trong là một bé trai sơ sinh , được quấn khăn cẩn thận cùng một số vật dụng cá nhân phục vụ chăm sóc trẻ nhỏ.

Đi kèm cháu bé là một lá thư viết tay được cho là của mẹ cháu với nội dung: “Vì hoàn cảnh gia đình nên con không nuôi được cháu, mong nhờ chùa giúp đỡ cháu nên người, đừng mang cháu đi đâu. Con xin gửi cháu cho nhà chùa. Cháu sinh ngày 2/4/2026 âm lịch”.

Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tân Chi đã phối hợp với nhà chùa đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời chăm sóc tạm thời cho cháu trong thời gian chờ xác minh thân nhân.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân của cháu bé theo đúng quy định. Nếu sau 15 ngày không có người đến nhận, địa phương sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cháu cho nhà chùa nuôi dưỡng theo nguyện vọng được để lại trong thư của người mẹ.

Hiện, sức khỏe cháu bé ổn định và đang được nhà chùa cùng chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo.