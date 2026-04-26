Ngày 20/4, tờ QQ đưa tin nữ diễn viên Lương Tinh Tinh gây chú ý khi chia sẻ về hành trình làm mẹ đầy đau đớn của mình trong buổi livestream trò chuyện với khán giả. Lương Tinh Tinh cho biết kể từ sau năm 2017, cô liên tiếp mang thai ngoài tử cung, ba lần thai ngừng phát triển phải phẫu thuật khẩn và thai sinh hóa (tức sảy thai sớm). Tổng cộng, cô đã sảy thai 5 lần và mất đi 7 đứa con. "Khoảng thời gian ấy, ngày nào tôi cũng khóc đến ngất đi. Tôi đau đớn đến mức chỉ có thể dùng nước mắt để làm bản thân tê liệt cảm xúc" , Lương Tinh Tinh nghẹn ngào nói.

Việc sảy thai và mất con liên tục khiến Lương Tinh Tinh kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô và chồng thậm chí tuyệt vọng đến mức không còn nghĩ đến chuyện sinh con và còn lên kế hoạch nhận con nuôi. Đến năm 2024, kỳ tích đã xảy ra với Lương Tinh Tinh. Cô thành công mang thai và hạ sinh 1 bé gái an toàn nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Việc có con đầu lòng tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho nữ diễn viên phim giờ vàng. Theo Lương Tinh Tinh, cô đang tích cực chuẩn bị cả về tiền bạc lẫn sức khỏe để tiếp tục làm IVF mang thai lần 2. Dù hiện tại đã 43 tuổi, Lương Tinh Tinh vẫn muốn sinh thêm 1 đứa con nữa bất chấp rủi ro có thể xảy ra đối với 1 sản phụ lớn tuổi.

Ảnh: QQ.

Trong cuộc trò chuyện, Lương Tinh Tinh cho biết cô kể về hành trình tìm con gian nan của mình không phải để lấy lòng thương cảm của công chúng. Nữ diễn viên muốn thông qua đây để phơi bày những thực tế khắc nghiệt, nguy hiểm và áp lực nặng nề mà phụ nữ có thể phải đối mặt trên hành trình sinh nở. Theo Lương Tinh Tinh, phía sau ánh hào quang, các nữ diễn viên cũng phải đối diện với những vấn đề rất đời thường như bao người phụ nữ bình thường.

Ảnh: Baidu.

Lương Tinh Tinh sinh năm 1987, tên thật là Lương Hy Văn, vào showbiz từ năm 2006. Dù tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, nhưng Lương Tinh Tinh không làm ca sĩ mà đi đóng phim. Cô được khán giả biết đến qua vai Trưởng Tôn Hoàng hậu đoan trang, khí chất trong phim Tùy Đường Anh Hùng , và cũng ghi dấu ấn trong các tác phẩm giờ vàng như Thần Y An Đạo Toàn, Ký Sự Tiễu Phỉ Đông Bắc, Truyền Kỳ Kháng Nhật Ngũ Đài Sơn: Ni Cô… Trên màn ảnh, cô thường vào vai những người phụ nữ có số phận nhiều thăng trầm.

Lương Tinh Tinh là nữ diễn viên quen mặt trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Ảnh: Baidu.

Nguồn: Sina, QQ