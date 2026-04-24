Xót xa nữ diễn viên phim giờ vàng 5 lần sảy thai, mất 7 con: “Có những ngày tôi khóc đến tê dại”

Ngày 20/4, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về chia sẻ gây xúc động của nữ diễn viên Lương Tinh Tinh trong một buổi livestream. Lần đầu mở lòng về hành trình làm mẹ đầy gian nan, cô khiến nhiều khán giả nghẹn ngào khi kể lại chuỗi mất mát kéo dài suốt nhiều năm.

Theo lời nữ diễn viên, kể từ sau năm 2017, cô liên tiếp đối mặt với những biến cố trong thai kỳ: thai ngoài tử cung, thai sinh hóa và ba lần thai ngừng phát triển phải can thiệp y tế khẩn cấp. Tổng cộng, cô đã sảy thai 5 lần và mất đi 7 đứa con.

“Có khoảng thời gian, ngày nào tôi cũng khóc. Khóc đến mức cảm xúc tê liệt, không còn biết mình đang đau đến đâu nữa”, cô nghẹn ngào chia sẻ.

Hành trình kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần

Việc liên tục mất con không chỉ khiến Lương Tinh Tinh suy sụp tinh thần mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cô và chồng từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ hy vọng sinh con và lên kế hoạch nhận con nuôi.

Giữa lúc tưởng chừng không còn lối thoát, bước ngoặt đến vào năm 2024 khi cô thành công mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và hạ sinh một bé gái khỏe mạnh.

Sự xuất hiện của con đầu lòng đã tiếp thêm cho nữ diễn viên sức mạnh để bước tiếp. Dù đã bước sang tuổi 43, cô cho biết vẫn đang chuẩn bị cả về sức khỏe lẫn tài chính để tiếp tục hành trình IVF, với mong muốn có thêm một đứa con.

Không kể khổ, chỉ muốn nói lên sự thật

Trong buổi trò chuyện, Lương Tinh Tinh nhấn mạnh việc chia sẻ câu chuyện cá nhân không phải để tìm kiếm sự thương cảm.

Cô nói mình muốn thông qua trải nghiệm của bản thân để phản ánh những góc khuất khắc nghiệt, rủi ro và áp lực nặng nề mà nhiều phụ nữ phải đối mặt trên hành trình mang thai và sinh nở.

“Sau ánh hào quang, chúng tôi cũng là những người phụ nữ bình thường, cũng phải đối diện với những vấn đề rất đời thường”, nữ diễn viên bày tỏ.

Gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ

Lương Tinh Tinh, tên thật là Lương Hy Văn, sinh năm 1987, gia nhập làng giải trí từ năm 2006. Dù tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, cô lại lựa chọn con đường diễn xuất và nhanh chóng được khán giả biết đến.

Cô ghi dấu ấn qua vai Trưởng Tôn Hoàng hậu trong Tùy Đường Anh Hùng , cùng nhiều tác phẩm truyền hình như Thần y An Đạo Toàn , Ký sự tiễu phỉ Đông Bắc , Truyền kỳ kháng Nhật Ngũ Đài Sơn: Ni cô …

Trên màn ảnh, Lương Tinh Tinh thường hóa thân vào những người phụ nữ có số phận nhiều thăng trầm. Ít ai ngờ rằng, ngoài đời, chính cô cũng trải qua một hành trình đầy nước mắt để chạm tay đến hạnh phúc làm mẹ.

Câu chuyện của Lương Tinh Tinh không chỉ khiến người ta xót xa, mà còn là lời nhắc rằng: phía sau mỗi đứa trẻ chào đời bình an, đôi khi là cả một hành trình dài đầy thử thách mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Nguồn: Xiaoxiang Morning Post