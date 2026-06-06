Sau siêu đám cưới cổ tích 1000 tỷ đồng làm khuynh đảo truyền thông châu Á những ngày qua, mọi động thái của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia xứ cảnh thơm Hà Du Quân đều lọt vào tầm ngắm của công chúng. Mới đây nhất, mạng xã hội Việt Nam lại một lần nữa xôn xao trước một đoạn video viral, ghi lại khoảnh khắc được cho là cặp đôi quyền lực này đang tận hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, thay vì một resort 6 sao biệt lập hay chuyến du thuyền xa xỉ, bối cảnh lộ diện của hai vợ chồng lại khiến ai nấy phải ngã ngửa vì độ bình dân không tưởng.

Khoảnh khắc diện đồ đôi cây dừa, đi dạo chợ của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân đang viral (Clip: TikTok).

Trong đoạn clip ngắn, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân xuất hiện khi đang tay trong tay đi dạo tại một khu chợ dân sinh khá chật hẹp tại châu Á. Trầm trồ hơn cả là diện mạo của nàng dâu hào môn cùng ông xã tài phiệt. Không còn xiêm y lộng lẫy, cả hai diện đồ đôi vô cùng đơn giản, gọn gàng nhưng lại cực kỳ nổi bật với họa tiết cây dừa rực rỡ - kiểu thời trang "quốc dân" mà bất kỳ cặp đôi nào cũng có thể sắm được khi đi du lịch biển.

Cách cả hai đan chặt tay nhau, nép mình bước đi giữa hành lang lối đi nhỏ hẹp của khu chợ, xung quanh là những tiểu thương đang tò mò dõi theo, khiến người xem có cảm giác vô cùng thích thú. Khó có thể tin được đây chính là cặp tân lang tân nương cách đây ít ngày vừa đứng thề nguyện trong lâu đài cổ Mont-Saint-Michel nguy nga, nơi cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới độc bản Haute Couture đầu tiên của nhà mốt Dior dưới thời Jonathan Anderson, đồng thời đeo trên người bộ đỉnh sức Graff trị giá hàng trăm tỷ đồng. Sự đối nhau chan chát giữa hai hình ảnh khiến netizen đồng loạt để lại bình luận thắc mắc: "Dâu hào môn và thiếu gia đi trăng mật sao mà bình dân dữ vậy?".

Bên cạnh sự nhí nhảnh, bình dị đến bất ngờ của cặp đôi, các thám tử mạng còn đổ dồn sự chú ý vào vóc dáng có phần đũa lệch của hai vợ chồng. Vốn là một cặp đôi "chị - em" lệch nhau 6 tuổi, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân còn sở hữu khoảng cách chiều cao lên tới 13cm đầy ngoạn mục.

Trong khi chân dài Thượng Hải với chiều cao chuẩn siêu mẫu quốc tế 1m78 thì nam doanh nhân kiêm thần đồng toán học lại có vóc dáng khá khiêm tốn, được cho là dao động khoảng 1m65. Hà Du Quân từ trước đến nay vẫn thường bị netizen trêu chọc là người đàn ông có trong tay tất cả, từ gia thế khủng, trí tuệ thiên tài cho đến vợ đẹp con khôn, thứ duy nhất anh thiếu có lẽ là một đôi chân dài mà thôi.

Khoảnh khắc Hề Mộng Dao diện đồ dừa thướt tha, tay nắm chặt kéo ông xã đi phăm phăm trong video đã bị cư dân mạng ví von một cách hài hước trông không khác gì cảnh chị gái đang dắt tay cậu em trai nhỏ đi chợ mua đồ.

Tuy nhiên, đối với những khán giả tỉnh táo đã nhận ra đây không phải là chuyến du lịch tuần trăng mật lãng mạn hậu hôn lễ thế kỷ như nhiều người lầm tưởng. Thực chất, vì sức nóng của cặp trai tài gái sắc này đang tăng theo cấp số nhân sau đám cưới 1000 tỷ, người hâm mộ đã nhanh chóng đào bới và chia sẻ lại một số tư liệu cũ của hai người để "gặm đường".

Bối cảnh của đoạn video cam thường mờ nhòe này thực chất đã được ghi lại từ khoảng năm 2024. Dựa vào trang phục, đây chính là khoảng thời gian cả hai đang cùng nhau ghi hình cho một chương trình thực tế về hôn nhân gia đình mang tên Viva La Romance.

Thời điểm chương trình này đóng máy, siêu mẫu Hề Mộng Dao cũng từng viết một tâm thư dài nhiều cảm xúc trên trang cá nhân để chia sẻ về những trải nghiệm bình dị nhưng quý giá này. Dòng tâm sự của cựu thiên thần Victoria's Secret như lời giải thích ngọt ngào nhất cho lối sống giản dị của họ sau ánh hào quang:

"Hành trình tu học tình yêu của chúng tôi đã tốt nghiệp thuận lợi rồi. Trong chuyến đi này, dường như thời gian trôi chậm lại, và chúng tôi cũng có đủ cơ hội để ở bên cạnh nhau. Thực ra khi quyết định tham gia hành trình này, mục tiêu của chúng tôi là muốn nâng cao kỹ năng yêu thương, và tôi tin rằng lần này chúng tôi đã nộp về một bài thi khá hài lòng.

Cùng người mình yêu ngắm nhìn phong cảnh đẹp, tán gẫu đủ điều, yên lặng ở bên nhau, chính là cuộc sống mà tôi luôn mong đợi. Tôi sẽ trân trọng ký ức này, và chặng đường tiếp theo cũng sẽ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ mang theo những lời chúc này để tiếp tục bước đi! Chúc mọi người đại cát, bình an hỷ lạc trước nhé!"

Hóa ra, đằng sau một đám cưới xa hoa lên bìa Vogue, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân ngoài đời thực vẫn chỉ là những người trẻ tận hưởng tình yêu theo cách bình dị, thoải mái nhất. Sự chân thành và không ngại rũ bỏ hào quang tài phiệt này chính là lý do vì sao cặp đôi ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

Ảnh: Sina, IGNV