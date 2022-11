Xoài Non đẹp bất chấp camera thường

Những năm gần đây, camera thường nổi lên như 1 thước đo nhan sắc thật của hàng loạt mỹ nhân, đặc biệt là các gương mặt nổi lên nhờ mạng xã hội. Bỏ đi lớp filter, nhiều gương mặt khiến dân tình thất vọng vì nhan sắc kém lung linh so với ảnh trên mạng. Tuy nhiên, song song với đó vẫn có những cô nàng nhờ vào camera thường mà thành công chứng minh nhan sắc xinh đẹp trời phú.

Nổi bật trong số những mỹ nhân Việt đẹp bất chấp ống kính camera thường phải kể đến Xoài Non. Nhan sắc của Xoài Non nhiều lần gây sốt các diễn đàn mạng. Sở hữu đường nét lai Tây với đặc trưng là đôi mắt sâu, to tròn và sống mũi cao thẳng, Xoài Non bởi thế mỗi lần lộ diện là một lần gây chú ý.

Cuối tuần qua, Xoài Non khi xuất hiện tại đám cưới của Masew đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Những tấm ảnh chụp lén Xoài ngay khi tung ra đã nhận về vô số lời khen ngợi. Nước da trắng sáng, ngũ quan sắc nét cùng lối lên đồ gợi cảm, thời thượng giúp Xoài Non chiếm trọn spotlight sự kiện hôm đó

Cách đây không lâu, nhan sắc Xoài Non tại đám cưới của Bomman và Minh Nghi cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Cô nàng để tóc búi cao, makeup sắc sảo khoe vẻ đẹp lai Tây đầy cuốn hút. Tuy mới 20 tuổi nhưng Xoài Non đã có được sự trưởng thành, quyến rũ

Đứng cạnh cô dâu và chú rể, Xoài Non cho thấy vẻ đẹp tỏa sáng bất chấp camera thường. Dẫu đang diện đồ đen nhưng sắc vóc của Xoài Non vẫn rất nổi bật

Có thể thấy, Xoài Non khi đi ăn cưới thường chọn cho mình sắc đen với đường lối cắt xẻ khéo léo: vẫn khoe được vẻ gợi cảm, thân hình mảnh mai mà không hề phô phang. Mỗi khi diện đồ lộ vai, Xoài Non sẽ để tóc búi cao và makeup ánh đất, khiến vẻ ngoài đã xinh nay lại càng thêm cuốn hút

Trời sinh ngũ quan lai Tây khả ái, bởi thế Xoài Non thường để tóc tẩy sáng màu. Cô nàng khi đi ăn cưới sẽ chuẩn bị rất kĩ về ngoại hình, không chỉ chọn trang phục tinh tế mà còn thuê makeup - làm tóc chuyên nghiệp. Bởi thế, cho dù bị chụp lén tại các đám cưới thì nhan sắc Xoài Non vẫn cứ là xinh lung linh

Ngay cả khi lên sóng truyền hình tham gia TV show, Xoài Non vẫn cho thấy vẻ ngoài xinh đẹp, chỉn chu

Nước da trắng bật tông cùng cách trang điểm nhấn nhá vào đôi mắt sâu là những chi tiết khán giả ấn tượng về Xoài Non. Cô nàng không chỉ được yêu mến bởi thân hình mảnh mai, vẻ ngoài sắc nét mà tính cách cũng rất dễ thương