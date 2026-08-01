Xoài Non chạm đỉnh nhan sắc sau 4 tháng theo hệ da nâu

Cú lột xác chạm đỉnh với thần thái IT-Girl xuống phố

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Xoài Non khiến cộng đồng mạng đồng loạt "đứng hình" trước một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Không còn là những bộ đầm lụa điệu đà hay phong cách "bánh bèo" quen thuộc, người đẹp sinh năm 2002 chọn cho mình tinh thần Smart Casual pha lẫn nét quyến rũ của trào lưu Office Siren đang càn quét giới thời trang quốc tế.

Tâm điểm của tổng thể nằm ở chiếc áo sơ mi trắng dáng classic được mở cúc sâu hờ hững, phối cùng quần short cạp cao tông đen và thắt lưng bản vừa. Sự kết hợp này không chỉ tạo hiệu ứng "hack" chiều dài đôi chân triệt để mà còn mang lại cảm giác phóng khoáng, gãy gọn.

Từng chi tiết phụ kiện nhỏ cũng được Xoài Non tính toán đầy tinh tế: chiếc túi shoulder bag sắc đen tối giản, giày cao gót gót nhọn, ly cà phê take-away cùng chiếc tai nghe có dây - món đồ "đinh" tạo nên chiếc vibe gái công sở hiện đại, bận rộn nhưng cực kỳ sành điệu trên phố.

Điểm đắt giá nhất giúp nhan sắc Xoài Non bùng nổ trong lần xuất hiện này chính là sự thay đổi về kiểu tóc và phong cách trang điểm. Thay vì kiểu tóc búi sát (sleek bun) dễ làm lộ nhược điểm hay tạo cảm giác chín ép trước tuổi, cô chuyển sang dáng tóc uốn sóng lơi bồng bềnh kết hợp cùng phần mái thưa nhẹ nhàng.

Chiếc mái thưa đóng vai trò như chìa khóa làm mềm các đường nét trên gương mặt, giúp làn da ngăm bánh mật và tông trang điểm cam đất ấm áp "bật tone" tự nhiên. Nhờ sự tiết chế thông minh này, sắc vóc của Xoài Non không hề bị cộng thêm tuổi mà ngược lại trông rất gọn gàng, đậm vibe tây và tràn đầy năng lượng quyến rũ.

4 tháng nhìn lại hành trình chinh phục "vũ trụ da nâu"

Để có được cột mốc nhan sắc chạm đỉnh ở hiện tại, Xoài Non từng phải trải qua giai đoạn sóng gió khi quyết định rũ bỏ hình ảnh cũ. Còn nhớ vào tháng 3/2026, cộng đồng mạng từng được một phen xôn xao trước những bức ảnh du lịch biển của người đẹp. Làn da trắng sứ thương hiệu của bạn gái Gil Lê nay trở nên sẫm màu, rắn rỏi thấy rõ, chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của cô trên con đường theo đuổi làn da ngăm trendy.

Ngay lập tức, mạng xã hội chia rẽ thành hai luồng quan điểm gay gắt. Một bên không ngớt lời khen ngợi cho tinh thần đổi mới khỏe khoắn, hiện đại của cô nàng. Ở chiều ngược lại, không ít khán giả tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối cho hình tượng "ngọc nữ da trắng" như búp bê ngày nào, thậm chí đưa ra những so sánh khắt khe cho rằng cô đang đánh mất nét nổi bật vốn có.

Đối diện với những bình luận tiêu cực cho rằng "da trắng không muốn lại đi làm da ngăm", Xoài Non thể hiện thái độ vô cùng cứng rắn khi trực tiếp nhận xét những ý kiến đó là "kém duyên" và kiên định đi theo lựa chọn của bản thân.

Sau hơn 4 tháng kiên trì thử nghiệm qua nhiều layout từ đầm ôm cho tới style Clean Girl, Xoài Non cuối cùng đã tìm ra công thức hoàn hảo nhất cho diện mạo mới của mình. Sự tự tin, nét rạng rỡ của một người phụ nữ đang hạnh phúc, cộng hưởng với gu thời trang ngày càng nhạy bén đã giúp cô đập tan mọi nghi ngại ban đầu.

Loạt ảnh mới không chỉ chứng minh, theo đuổi mốt da nâu hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí chất và nhan sắc của Xoài Non, mà còn khẳng định sự trưởng thành ấn tượng trong tư duy định hình phong cách của mỹ nhân gen Z.

Ảnh: FBNV