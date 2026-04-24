Trong một phiên livestream gần đây, Xoài Non đã khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi lần đầu trải lòng về giai đoạn tăm tối nhất của sức khỏe. Từng có thời điểm, hot girl sinh năm 2002 chỉ nặng vỏn vẹn 43kg trong khi cao 1m60. Thể trạng gầy gò quá mức kết hợp với áp lực giữ dáng đã khiến cô mắc chứng viêm loét dạ dày và trào ngược nghiêm trọng.

"Xoài ngủ không ngon, ăn cái gì cũng ói, cứ mỗi đêm là bị trào ngược. Xoài mệt và khó thở. Nói chung là người lúc nào cũng trong tình trạng rất là ốm yếu... " - cô nhớ lại.

Đáng báo động hơn, bác sĩ từng đưa ra lời cảnh báo "thép" rằng nếu chỉ cần để trễ thêm một thời gian ngắn nữa, chứng viêm loét này có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm khó lường. Người đẹp thừa nhận: "Hồi trước mình gầy, đi event thì thấy đẹp chứ bên ngoài nhìn xanh xao lắm các bạn ơi".

Chính khoảnh khắc đối diện với ranh giới nguy hiểm đã giúp Xoài Non "chấn chỉnh" lại quan điểm sống. Cô bắt đầu tự đặt câu hỏi: Tại sao phải đánh đổi sức khỏe và sự lo lắng của gia đình để chạy theo một khuôn mẫu đẹp mà mọi người đặt ra?

Xoài Non trải lòng về sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận về cái đẹp sau biến cố về sức khoẻ (Ảnh chụp màn hình).

Đoạn cut chia sẻ của Xoài Non đang thu hút sự chú ý (Nguồn TikTok).

Trong hành trình tìm lại chính mình của bạn gái, Gil Lê đóng vai trò là một điểm tựa quan trọng. Xoài Non tiết lộ, thời gian đầu khi mới tìm hiểu, chính tình trạng sức khỏe kém và sự ám ảnh về cân nặng của cô đã khiến Gil Lê không ít lần gặp stress. Tuy nhiên, bằng sự ân cần chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, Gil Lê đã kiên trì đưa ra những lời khuyên để cô thay đổi lối sống.

"Anh (Gil Lê - PV) cho tôi rất nhiều lời khuyên. Bây giờ tôi cảm thấy những gì anh khuyên đều đúng vì tôi càng ngày càng khỏe hơn, làm gì cũng thấy tự tin, tâm lý thoải mái. Nó cũng làm tôi đẹp hơn nữa..." - Xoài Non tâm tình đầy hạnh phúc.

Dù chứng bệnh dạ dày khó có thể dứt điểm hoàn toàn, nhưng sự chăm sóc của đối phương đã giúp cô loại bỏ được các triệu chứng bất ổn trong sinh hoạt hằng ngày. Người đẹp cũng nhấn mạnh rằng bản thân mình ở tuổi 24 đã không thể trở lại sắc vóc như thời 18, song, điều mà cô trân trọng là sự ổn định trong thể chất, đồng thời cảm nhận rõ sự nữ tính của cơ thể mình ở thời điểm hiện tại.

Xoài Non có vóc dáng "mình dây" ở tuổi 18, đôi mươi (Ảnh Internet).

Tháng 6/2025, tức 10 tháng từ khi được biết đến có mối quan hệ đặc biệt với Gil Lê, Xoài Non từng xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim và gây bất ngờ với ngoại hình khác lạ. Cô lộ rõ dấu hiệu tăng cân, mũm mĩm khiến dân tình "hoang mang" với những ý kiến trái chiều, trong đó có không ít nhận xét khắc khe.

Nửa năm sau đó, dưới sự đồng hành của đối phương, Xoài Non bắt đầu công cuộc kiểm soát cân nặng một cách khoa học hơn. Thay vì nhịn ăn tiêu cực, cô chọn phương pháp detox và siết dáng bằng chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt. Gil Lê cũng từng tiết lộ với fan về sự nỗ lực này: "Có người detox, không được ăn gì cả chỉ uống nước thôi".

Người đẹp có thời gian đối diện với áp lực cân nặng từ việc tăng cân nghi do được Gil Lê "chăm kỹ" (Ảnh Internet).

Thành quả đến sau nửa năm kiên trì, cuối 2025 hot girl đã dần lấy lại được vóc dáng cân đối. Ở thời điểm hiện tại, Xoài Non duy trì một thể trạng khoẻ mạnh, thay vì chạy theo chuẩn "mình dây" như những năm đầu được biết đến.

Không chỉ thay đổi về vóc dáng, thời gian gần đây Xoài Non còn gây xôn xao khi theo đuổi mốt da nâu trendy. Trước những nghi vấn về việc nhuộm da, cặp đôi đã thẳng thắn phủ nhận trên livestream và cho biết đây là kết quả của quá trình tanning tự nhiên.

Gil Lê thừa nhận làn da hiện tại của bạn gái khoẻ khoắn, bày tỏ sự ủng hộ cô, cho rằng việc Xoài Non để màu da màu nào không quan trọng, miễn là phù hợp với lifestyle và khiến bản thân tự tin, thoải mái.

Gil Lê là chỗ dựa vững chắc giúp Xoài Non có được sự tự tin và thể chất khoẻ mạnh (Ảnh FBNV).

Trước những trải lòng đầy chân thành của Xoài Non, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự đồng tình và dành cho cô những lời "có cánh". Không còn là một hot girl theo đuổi những chuẩn mực hào nhoáng bên ngoài, Xoài Non của tuổi 24 hiện lên với một tư duy chín chắn, biết yêu thương bản thân đúng cách. Khi sự tự tin được xây dựng trên nền tảng sức khỏe vững chắc và một tâm thế bình an, đó mới là vẻ đẹp rực rỡ, bền vững nhất.