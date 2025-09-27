XERF – Tương lai của công nghệ làm đẹp không xâm lấn tại Việt Nam

Tiên phong có mặt tại Việt Nam, công nghệ XERF hứa hẹn tái định nghĩa chuẩn mực mới trong chăm sóc da bằng công nghệ cao, mở ra cơ hội làm đẹp an toàn và hiện đại cho hàng triệu người Việt.

Một sự kiện hoành tráng, chuyên nghiệp và đẳng cấp

Diễn ra trong không gian sang trọng của khách sạn JW Marriott, sự kiện được tổ chức bài bản với quy mô lớn, tạo nên dấu ấn đậm nét ngay từ khâu đón tiếp đến phần nội dung chương trình.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 150 khách mời là các bác sĩ, chuyên gia da liễu thẩm mỹ và các chủ đầu tư trung tâm thẩm mỹ trên toàn quốc. Tất cả cùng hội tụ để chứng kiến sự ra mắt của công nghệ được đánh giá là "cuộc cách mạng" trong điều trị thẩm mỹ không xâm lấn.

Sự kiện quy tụ hàng trăm khách mời (Nguồn: Inamed)

Màn ra mắt công nghệ XERF đầy ấn tượng

Chương trình chính thức bắt đầu bằng màn ra mắt công nghệ XERF bùng nổ, kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và pháo điện hiện đại, tạo nên không khí choáng ngợp và hào hứng cho toàn thể khách mời.

Tâm điểm sự kiện chính là thiết bị XERF – biểu tượng cho sự đột phá về công nghệ RF kép. Với khả năng tác động đa tầng nhờ kết hợp 2 tần số trong 1 liệu trình, XERF đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ ngay từ lần giới thiệu đầu tiên.

Khoảnh khắc công nghệ XERF lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam (Nguồn: Inamed)

Các bài báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia da liễu đầu ngành

Sau phần trình bày chuyên đề, hai vị báo cáo viên đã có những chia sẻ ngắn gọn, khẳng định tính hiệu quả và tiềm năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ XERF.

BS. Do Young Rhee nhận định rằng: "Công nghệ RF đơn cực kép XERF với hai tần số 6.78MHz & 2MHz cho hiệu quả tốt trong nâng cơ, săn chắc da."

PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp cũng nhấn mạnh: "Các ca điều trị thực tế tại Việt Nam cho thấy XERF mang lại kết quả nhanh chóng, an toàn và phù hợp với xu hướng thẩm mỹ không xâm lấn."

Những số liệu, hình ảnh ca lâm sàng và chia sẻ từ các chuyên gia đã mang lại sự tin tưởng và hào hứng lớn trong cộng đồng thẩm mỹ công nghệ cao.

Tri ân sự đóng góp của 2 báo cáo viên nổi tiếng ( Nguồn: Inamed)

Niềm vui lan tỏa cùng chương trình bốc thăm may mắn

Không khí sự kiện càng thêm sôi động khi các phần quà bốc thăm may mắn giá trị lần lượt tìm được chủ nhân.

Niềm vui, tiếng cười và sự kết nối lan tỏa khắp khán phòng, góp phần làm nên một sự kiện ra mắt công nghệ XERF trọn vẹn và đáng nhớ.

Giải thưởng lớn cho người may mắn nhất sự kiện (Nguồn: Inamed)

Với những gì đã được thể hiện tại sự kiện, XERF đã khẳng định vị thế là công nghệ dẫn đầu xu hướng trẻ hóa da không xâm lấn, sẵn sàng đồng hành cùng các đơn vị thẩm mỹ trong hành trình nâng tầm chất lượng dịch vụ và làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.

Hành trình làm đẹp, trẻ hóa nhẹ nhàng nhưng hiệu quả rõ rệt đã chính thức bắt đầu. Và XERF chính là cái tên tiên phong mở đường.

