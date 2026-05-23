Xe cảnh sát lao lên sàn diễn, 2 nhà thiết kế thời trang bị khống chế và áp giải

Trong thế giới thời trang cao cấp, các show diễn luôn được chia thành những thái cực trải nghiệm rõ rệt. Có những giám đốc sáng tạo chọn cách dàn dựng sàn catwalk một cách sâu lắng, tinh tế và tối giản, nơi mà sự im lặng, ánh sáng nghệ thuật duy mỹ và những chuyển động khẽ khàng của vải vóc được tôn sùng để tôn vinh phom dáng.

Nhưng cũng có những sân khấu thời trang biến cả không gian thành một đại tiệc giải trí đúng nghĩa, đưa thời trang, âm nhạc, người nổi tiếng và hiệu ứng sân khấu hòa trộn thành một cú nổ văn hóa đại chúng. Show kỷ niệm 30 năm của Dsquared2 tại Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 2/2025 chính là một ví dụ điển hình khiến giới mộ điệu phát cuồng suốt nhiều ngày sau đó.

Không chỉ đánh dấu cột mốc ba thập kỷ của thương hiệu đình đám nước Ý, "Obsessed2" fashion show còn được ví như bữa tiệc mặc đẹp hỗn loạn. Ở địa hạt của sự hoang dại này khó ai có thể qua mặt được hai anh em nhà Caten của đế chế Dsquared2.

Không gian sàn diễn lúc đó được biến đổi thành màn kết hợp táo bạo giữa một nhà kho bỏ hoang tại New York và một hộp đêm sầm uất của thập niên 90. Giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chớp nháy liên tục, show diễn mở màn đầy nổi loạn với khoảnh khắc nữ rapper từng đoạt giải Grammy - Doechii chạy thẳng xuống sàn catwalk trên đôi bốt trượt băng độc đáo, theo sau là sự bùng nổ của nữ nghệ sĩ JT (City Girls). Tất cả đã biến cả khán phòng thành một bữa tiệc đường phố thực thụ, khiến giới mộ điệu quốc tế phải phát cuồng vì năng lượng đỉnh cao và quy mô hoành tráng mà nó mang lại.

Điểm nhấn ấn tượng nhất, được coi là khoảnh khắc chiếm trọn spotlight của cả show diễn chính là màn chào kết đầy kịch tính của hai nhà sáng lập Dean và Dan Caten.

Ngay khi dàn siêu mẫu vừa hoàn thành phần trình diễn, tiếng còi hú vang dội của xe cảnh sát bất ngờ xé toạc không gian hộp đêm. Từ chiếc xe tuần tra lao thẳng vào sàn diễn, nữ người mẫu kiêm diễn viên đình đám người Đan Mạch - Brigitte Nielsen (khi đó 61 tuổi) bước ra trong bộ cảnh phục bằng da vô cùng nóng bỏng và thách thức. Với cặp kính râm hầm hố và thần thái đầy đe dọa, "nữ cảnh sát" Brigitte đã lao đến khống chế, khóa tay và áp giải hai anh em song sinh Dean và Dan vào còng số 8 ngay trên sàn catwalk trước sự ngỡ ngàng rồi vỡ òa của toàn bộ khách mời.

Clip màn áp giải Dean và Dan Caten trên sàn diễn kỷ niệm 30 năm của Dsquared2 (Nguồn: TikTok).

Màn "tế sống" chính mình bằng một vụ bắt giữ giả định vì tội... gây náo loạn Milan không chỉ là đỉnh cao của sự châm biếm hài hước, mà còn là cách Dsquared2 khẳng định DNA bất kham của mình suốt 30 năm qua. Ngay sau khoảnh khắc bị áp giải kịch tính, hai nhà thiết kế đã nhanh chóng "vượt ngục" thành công để mở màn cho after-party thâu đêm suốt sáng.

Khoảnh khắc hai NTK bị áp giải ngay trên chính sàn diễn kỷ niệm 30 năm nhanh chóng trở thành viral moment phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là "cái kết không thể Dsquared2 hơn" - kịch tính, sexy và đầy tinh thần pop culture.

Bên cạnh cú lừa ngoạn mục ở màn chào kết, bộ sưu tập Thu/Đông 2025 còn mang đến một bữa tiệc thị giác đầy táo bạo khi lăng-xê nhiệt tình xu hướng "mặc như không" (naked look) và phong cách glam rock phóng khoáng. Sàn diễn chứng kiến những thiết kế đầy khiêu khích như chiếc áo được kết hoàn toàn từ thắt lưng da, quần da ôm sát cạp siêu thấp phối cùng áo khoác lông ngắn có tà dài quét đất của Alex Consani, hay chiếc jumpsuit xuyên thấu đính lông vũ táo bạo của Amelia Gray. Siêu mẫu Irina Shayk cũng gây ấn tượng mạnh khi sải bước trong bộ nội y lấp lánh ẩn hiện sau lớp váy lưới xuyên thấu và chiếc mũ lông khổng lồ.

Đặc biệt, vị trí vedette của show diễn thuộc về huyền thoại "báo đen" Naomi Campbell. Trở lại sàn diễn của Dsquared2 sau 22 năm, kể từ năm 2003, Naomi Campbell chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng tối thượng khi hóa thân thành một nữ chúa thực sự trong bộ bodysuit corset bằng da bó sát cắt xẻ sâu đến rốn, kết hợp cùng đôi bốt da cao cổ và mái tóc xoăn xù bồng bềnh đầy quyền lực.

Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm này, nhà mốt nước Ý cũng trình làng loạt sản phẩm hợp tác độc quyền đầy cá tính với các thương hiệu đình đám như Vaquera, Bettter, hãng xe Ducati và ban nhạc rock huyền thoại Kiss.

Đằng sau sự thành công rực rỡ và những chiêu trò không hồi kết của Dsquared2 là bộ óc sáng tạo của cặp anh em song sinh người Canada: Dean và Dan Caten (SN 1964). Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại Toronto, họ từng trải qua tuổi thơ gian khó bị bắt nạt và phải sống trong các trung tâm bảo trợ, cả hai đã tìm thấy sự cứu rỗi ở thời trang. Họ cùng nhau đến New York học tại trường thiết kế Parsons nhưng đã bỏ học ngay sau học kỳ đầu tiên để trở về quê nhà làm việc cho nhãn hàng Ports International.

Năm 1991, với khát vọng chinh phục đỉnh cao, hai anh em quyết định chuyển đến Milan (Ý) - thánh đường của những thợ may bậc thầy. Sau thời gian làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại các nhà mốt lớn như Versace và Diesel, cặp đôi đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ ông trùm Renzo Rosso để chính thức cho ra mắt thương hiệu Dsquared2 (D bình phương) vào năm 1995.

Suốt ba thập kỷ qua, Dean và Dan đã tạo nên một đế chế độc bản bằng cách kết hợp sự hóm hỉnh của người Canada, tư duy may đo thượng thặng của nước Ý và tinh thần phóng khoáng của văn hóa đại chúng Mỹ. Họ là những người đứng sau loạt phục trang biểu diễn huyền thoại của các siêu sao thế giới như Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Rihanna và Drake. Dù đã ở tuổi lục tuần, cặp song sinh bất trị này vẫn giữ nguyên vẹn ngọn lửa nổi loạn và hoang dại, tiếp tục là những "gã điên" đáng yêu của làng mốt thế giới.

