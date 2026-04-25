Workshop “Mẹ chọn sáng suốt - Bé khỏe vươn cao” của aFamily x WelKids ADEK: Khi tri thức khoa học trở thành điểm tựa cho hành trình làm mẹ.

Sáng ngày 04/04/2026, tại GC&Phenikaa Healthcare Center (Hà Nội), workshop "Mẹ chọn sáng suốt - Bé khỏe vươn cao" do aFamily tổ chức cùng sự đồng hành của nhãn hàng WelKids ADEK đã diễn ra đầy sôi nổi. Không chỉ là một buổi chia sẻ kiến thức, đây còn là nơi gỡ bỏ những lầm tưởng kinh điển trong việc bổ sung vi chất cho trẻ nhỏ.





Khởi đầu từ những "trăn trở không của riêng ai"

Ngay từ sáng sớm, sảnh check-in của GC&Phenikaa đã chật kín các gia đình. Sức hút của workshop không chỉ đến từ những món quà thiết thực mà từ chính chủ đề đánh trúng tâm lý của các mẹ bỉm sữa hiện đại.

Hoạt động tương tác "Nhận diện rủi ro vi chất trong giai đoạn đầu đời" ngay tại khu vực đón khách đã mở ra một bức tranh thực tế: hàng trăm tấm sticker được dán lên các cột mốc "Bé hay ốm vặt", "Ngủ không sâu giấc", "Chậm tăng cân". Những sticker ấy chính là nỗi lòng, là những đêm thức trắng lo âu của các mẹ trên hành trình nuôi con.





Khi kiến thức nuôi con không còn là "truyền miệng"

Mở đầu chương trình, MC Minh Thu dẫn dắt khéo léo vào một thực tế quen thuộc: Rất nhiều mẹ đang bổ sung vitamin cho con theo nhiều nguồn khác nhau, nhưng vẫn chưa chắc đã đúng và đủ.

Không khí hội trường nhanh chóng trở nên sôi động với phần mini game Quality Quiz "Đúng hay Sai". Hàng loạt câu hỏi tưởng chừng đơn giản như:

Chỉ cần bổ sung canxi là đủ để phát triển chiều cao?

Uống D3K2 đều đặn là đã đủ vitamin?

Vitamin A chỉ giúp sáng mắt?

… lại khiến không ít mẹ "bối rối". Điều thú vị là, đa số đáp án "Sai" trong phần thi đã khẳng định một thực trạng: Giữa biển thông tin hiện nay, việc hiểu đúng về vi chất quan trọng hơn việc bổ sung tràn lan.

Góc nhìn chuyên gia: Hiểu đúng về "bộ tứ vàng" ADEK

Điểm nhấn chuyên môn của chương trình đến từ phần chia sẻ của TS.BS Trương Hữu Khanh - chuyên gia nhi khoa với nhiều năm kinh nghiệm.

Tại đây, bác sĩ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về vai trò của nhóm vitamin ADEK (A, D3, E, K2) được ví như "bộ tứ nền tảng" cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời, bao gồm: Đề kháng - Chiều cao - Cân nặng - Thị giác.





Quan trọng hơn, bác sĩ cũng nhấn mạnh: Không có một loại vitamin đơn lẻ nào có thể "giải quyết tất cả". Việc bổ sung cần đúng cách, đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng trẻ.

Những chia sẻ khoa học nhưng gần gũi đã giúp nhiều mẹ "vỡ ra" những điều tưởng như mình đã hiểu đúng từ trước.

Theo bác sĩ Khanh việc bổ sung canxi không thôi thì chắc chắn là chưa đủ. Ngoài ra, vitamin và khoáng chất rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Việc thiếu vi chất ở trẻ là khá phổ biến, có nhiều em bé nhìn rất bụ bẫm nhưng vẫn có thể thiếu vi chất.

Hay như việc tắm nắng liên quan rất nhiều đến các vấn đề như góc nắng, thời điểm tắm nắng, các tia UV... nên việc bổ sung Vitamin D cho trẻ là cần thiết.

Cũng tại buổi Workshop, BS Trương Hữu Khanh khuyên các bậc phụ huynh không nên chỉ tập trung vào Vitamin C hay Kẽm mà cần bổ sung đa dạng các vi chất như Vitamin A, E, và D3K2. Thay vì dùng liều cao đột ngột, việc bổ sung liều nhỏ đều đặn hàng ngày sẽ giúp cơ thể trẻ hấp thu ổn định và hiệu quả hơn, đặc biệt nên ưu tiên dạng nhỏ giọt cho trẻ sơ sinh để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, vì đây là nhóm vitamin tan trong dầu, cha mẹ cần duy trì lượng chất béo hợp lý trong chế độ ăn thay vì kiêng khem quá mức vì lo ngại trẻ sẽ đầy bụng. Lý do là bởi các Vitamin A, E, D3, K2 là các vitamin tan trong dầu nên sẽ cần nền dầu để hòa tan và hấp thu vào cơ thể. Nếu thiếu dầu sẽ khiến trẻ bị kém hấp thu vitamin. Khi đó, việc bổ sung không mang lại hiệu quả mong đợi.



Cuối cùng, yếu tố cốt lõi trong hành trình khôn lớn của trẻ chính là tâm lý của người mẹ. Chỉ khi mẹ nuôi con với tâm thế thoải mái và hạnh phúc thì bé mới có thể phát triển tốt nhất.



Góc nhìn từ một người mẹ hiện đại: Khi "Kỹ tính" là chìa khóa để con khỏe mạnh

Tiếp nối những chia sẻ chuyên môn từ TS.BS Trương Hữu Khanh, MC Mai Phương đã mang đến một góc nhìn đầy đồng cảm của một bà mẹ có sức ảnh hưởng nhưng cũng đầy rẫy những nỗi lo "bỉm sữa" thường trực.



MC Mai Phương nhớ lại giai đoạn bé đầu tiên khoảng 4-5 tháng tuổi: "Lúc đó bé Lipu bắt đầu ngủ không sâu, hay quấy đêm và thỉnh thoảng ốm vặt. Phương cũng giống như các mẹ ở đây, rơi vào 'ma trận' vitamin, mỗi nơi nói một kiểu. Phương đã dành hàng giờ vào các hội nhóm, đọc từng review trên Shopee Mall của WelKids để xem các mẹ khác dùng thực tế thế nào. Điều khiến Phương chú ý nhất là nhiều mẹ chia sẻ được bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ tư vấn dùng loại này ngay từ khi sinh. Đó là lúc Phương thấy mình đã tìm đúng 'trạm dừng chân' yên tâm."

Để làm rõ hơn lý do vì sao mình lại chọn bổ sung vi chất dù luôn chú trọng bữa ăn cho con, Mai Phương đã có phần thảo luận trực tiếp cùng bác sĩ Khanh. Trước thắc mắc của nữ MC: "Vì sao nhiều bé ăn uống rất tốt nhưng vẫn có thể thiếu vi chất?", bác sĩ Khanh giải đáp rằng việc hấp thu vi chất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách chế biến, cơ địa và cả sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhóm vitamin.



Đặc biệt, Mai Phương nhấn mạnh vai trò của "Bộ tứ vàng" ADEK. Nếu thiếu một trong bốn, "vòng tròn miễn dịch" của trẻ sẽ bị khuyết. Cô chia sẻ: "Phương hiểu rằng Vitamin A giúp thị giác và đề kháng, D3 và K2 là 'cặp bài trùng' cho chiều cao, còn Vitamin E giúp bảo vệ tế bào. Khi biết WelKids tích hợp cả 4 loại này trong 1 sản phẩm với hàm lượng chuẩn xác, Phương thấy như trút bỏ được gánh nặng phải tính toán xem con uống đủ hay thiếu".

Là một người mẹ hiện đại, Mai Phương không chỉ tin vào lời đồn mà còn tin vào các con số. Cô chia sẻ điểm khiến mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi WelKids ADEK chính là thành phần MenaQ7®. "Phương có tìm hiểu kỹ và biết MenaQ7® là dạng Vitamin K2 hiếm hoi trên thị trường có nghiên cứu lâm sàng trên trẻ nhỏ. Điều này cực kỳ quan trọng vì cơ thể trẻ em không giống người lớn. Sự minh bạch về nguồn gốc nguyên liệu là điểm 10 tuyệt đối trong mắt Phương", cô cho biết.

Kết thúc phần chia sẻ, Mai Phương không giấu được sự tâm đắc về tính đặc biệt tiện lợi của sản phẩm. Thay vì phải "lỉnh kỉnh" nhiều lọ vitamin riêng lẻ dễ quên, dễ nhầm, giờ đây mỗi sáng cô chỉ cần vài giây nhỏ giọt cho bé và có thể vừa tiết kiệm thời gian, vừa yên tâm con được đảm bảo 4 nhu cầu (Đề kháng, Chiều cao, Cân nặng, Thị giác).

Cô cũng tiết lộ thêm mức độ ưng ý của mình với WelKids ADEK ở chỗ vị rất dễ uống. "Bé nhà Phương rất hợp tác, không còn cảnh mẹ phải 'vật lộn' mỗi lần uống. Con khỏe mạnh, mẹ nhàn tênh chính là hạnh phúc lớn nhất của Phương", cô nói.

Những khoảnh khắc kết nối và cam kết đồng hành

Phần tọa đàm trực tiếp là lúc những thắc mắc "sát sườn" nhất được giải đáp. Từ việc làm sao để vitamin không bị oxy hóa khi tiếp xúc không khí, đến việc chọn nền dầu nào giúp hấp thu tốt nhất... tất cả đều được chuyên gia tư vấn tận tình.

Hàng loạt câu hỏi thiết thực đã được đặt ra:

Nên ưu tiên tiêu chí nào khi chọn vitamin cho trẻ?

Có cần quan tâm đến nghiên cứu khoa học của sản phẩm?

Dạng nhỏ giọt, siro hay xịt - đâu là lựa chọn phù hợp?

Làm sao đảm bảo an toàn khi sản phẩm tiếp xúc với không khí?

Có nên chú ý đến mùi vị khi chọn vitamin cho bé?

Từng câu hỏi đều được bác sĩ giải đáp rõ ràng, giúp các mẹ có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp, thay vì "mò mẫm" giữa vô vàn thông tin.

Cuối cùng, nghi thức "ADEK Quality Shield" diễn ra trang trọng như một lời cam kết về tính minh bạch và khoa học trong chăm sóc trẻ nhỏ.

Khép lại chương trình, minigame "Trạm vi chất - Một tay mẹ cân cả thế giới" đã mang lại những tiếng cười sảng khoái, nơi các ông bố bà mẹ cùng nhau trải nghiệm thử thách nhỏ vitamin đầy khéo léo.



Kết thúc chương trình, mỗi mẹ không chỉ mang về những phần quà ý nghĩa từ WelKids ADEK mà còn là:



Kiến thức đúng đắn về vi chất trong những năm đầu đời

Sự tự tin khi lựa chọn sản phẩm cho con

Và quan trọng nhất: một góc nhìn khoa học, giúp hành trình nuôi con trở nên nhẹ nhàng hơn

Workshop "Mẹ chọn sáng suốt - Bé khỏe vươn cao" không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà còn góp phần thay đổi cách các mẹ tiếp cận vấn đề dinh dưỡng cho con, từ cảm tính sang hiểu biết, từ lo lắng sang chủ động.

