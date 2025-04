Webtretho Family Fair 3 khép lại thành công, hàng ngàn gia đình cùng tạo nên một cuối tuần đáng nhớ

Không gian náo nhiệt với hàng ngàn gia đình tham dự

Sự kiện bùng nổ với hàng loạt hoạt động hấp dẫn

Webtretho Family Fair 3 không chỉ là một ngày hội mua sắm mà còn là điểm hẹn của những trải nghiệm thú vị dành cho cả mẹ và bé. Khu vui chơi dành riêng cho các bé luôn náo nhiệt với các hoạt động như nặn đất sét, tô tượng, giải đố cùng bánh Miz, kích thích sự sáng tạo và phát triển tư duy. Các bé cũng được tự do khám phá không gian Bubble Dome kỳ diệu và thỏa sức thể hiện tài năng trong các trò chơi vận động.

Những họa sĩ nhí trổ tài hội họa tại khu vui chơi cho bé

Ngày cuối cùng của sự kiện càng trở nên sôi động hơn khi các gia đình hào hứng tham gia hàng loạt chương trình Minigame hấp dẫn từ BON Spa, Anessa, Remos, Happy Event, Orion. Những tiếng cười giòn tan, những khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi kết quả và niềm vui khi nhận quà đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, kết nối cả nhà cùng nhau tận hưởng.

Khán giả nhí xung phong trả lời câu hỏi trong chương trình Minigame

Không chỉ có các trò chơi vui nhộn, các chương trình chia sẻ cùng chuyên gia cũng thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh. Dermalogica mang đến những bí quyết chăm sóc da khoa học giúp mẹ luôn rạng rỡ, Zencara cùng bác sĩ chuyên khoa chia sẻ kiến thức quan trọng về bàn chân bẹt ở trẻ nhỏ, giúp bố mẹ hiểu rõ hơn về sự phát triển của con ngay từ những bước đi đầu đời.

Phụ huynh và các bé cùng tham gia minigame, tiếng cười vang cả khu sân khấu

Sự góp mặt của các thương hiệu lớn – Bùng nổ ưu đãi & trải nghiệm độc quyền

Sự kiện năm nay vinh dự có sự đồng hành của BON Spa với tư cách Nhà tài trợ Kim cương, mang đến những dịch vụ chăm sóc mẹ đẳng cấp. Gian hàng của BON Spa thu hút đông đảo mẹ bầu và mẹ sau sinh với trải nghiệm miễn phí Massage chân đá nóng Himalaya, giúp mẹ thư giãn ngay tại sự kiện. Đặc biệt, những ưu đãi hấp dẫn như Massage mẹ bầu chỉ 199K hay gói chăm sóc mẹ phục hồi toàn diện sau sinh tặng kèm trọn gói tắm bé y khoa tại nhà đã thu hút đông đảo mẹ bỉm quan tâm.

Đội ngũ BON Spa sẵn sàng đồng hành cùng mẹ trong hành trình chăm sóc bản thân

Bên cạnh đó, gian hàng Elevit và Bepanthen thu hút sự quan tâm lớn từ các mẹ với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ & bé được tin dùng. Dermalogica không chỉ mang đến ưu đãi hấp dẫn mà còn tổ chức hoạt động soi da và tư vấn 1-1 cùng chuyên gia da liễu, giúp mẹ hiểu rõ hơn về tình trạng da và cách chăm sóc phù hợp.

Nhân viên tận tình hướng dẫn, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp

Ngoài ra, sự kiện còn có sự đồng hành của nhiều thương hiệu nổi bật như Anessa, dProgram, Motherswork, Remos, Happy Event, Zencara, Orion, mang đến vô số chương trình hấp dẫn. Hàng loạt khuyến mãi, quà tặng và ưu đãi độc quyền đã thu hút đông đảo khách tham quan, tạo nên không khí sôi động suốt sự kiện.

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ chuyên sâu, tận hưởng ưu đãi độc quyền từ sự kiện

Webtretho Family Fair – Nơi kết nối yêu thương & lan tỏa niềm vui

Webtretho Family Fair 3 - Women’s Month không chỉ là một sự kiện, mà còn là món quà đặc biệt dành tặng phái đẹp trong tháng tôn vinh người phụ nữ. Đây là dịp để mẹ không chỉ tận hưởng niềm vui bên con mà còn được chăm sóc bản thân, thư giãn và kết nối với những thương hiệu uy tín. Những khoảnh khắc ý nghĩa – từ ánh mắt lấp lánh của bé khi hoàn thành tác phẩm đầu tiên, đến niềm vui bất ngờ khi mẹ nhận quà từ Lucky Draw – đã làm nên một cuối tuần trọn vẹn và đáng nhớ.

Các mẹ chăm chú lắng nghe chuyên gia chia sẻ kiến thức bổ ích về sức khỏe và làm đẹp

Dù Webtretho Family Fair 3 đã khép lại, nhưng những hành trình kết nối và lan tỏa niềm vui vẫn còn tiếp diễn. Bố mẹ ơi, hãy tiếp tục đồng hành cùng Webtretho để đón chờ nhiều sự kiện ý nghĩa và những trải nghiệm tuyệt vời sắp tới nhé!