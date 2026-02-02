Webtretho Awards 2025: Đêm tôn vinh những lựa chọn được gia đình Việt tin yêu

Phát biểu khai mạc, ông Gray Erh – Regional Head of Operations, The Parentinc, đại diện Webtretho, nhấn mạnh Webtretho Awards là dấu mốc ghi nhận niềm tin được vun đắp lâu dài giữa cộng đồng gia đình Việt và các thương hiệu, dựa trên thẩm định chuyên môn và tiếng nói trải nghiệm thực tế của phụ huynh.

Vinh danh giải thưởng: Chuyên gia tin chọn

Mở đầu cho hạng mục được mong đợi nhất từ góc nhìn chuyên môn, ColosBaby Gold 2+ đã được xướng tên tại Giải thưởng Chuyên Gia Tin Chọn. Sản phẩm gây ấn tượng với hội đồng thẩm định nhờ nền tảng khoa học rõ ràng, công thức ứng dụng sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu từ Mỹ, kết hợp hệ dưỡng chất hỗ trợ tăng cân khoa học và tăng cường đề kháng cho trẻ nhỏ.

Đại diện ColosBaby, ông Tuấn Anh – Marketing Manager, đã lên sân khấu nhận giải và chia sẻ về định hướng lâu dài của thương hiệu trong việc đầu tư nghiên cứu, phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp hơn với thể trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của trẻ em Việt Nam.

Tiếp nối phần vinh danh từ giới chuyên môn là Nature’s Way Kids Smart Drops DHA, sản phẩm được các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tin chọn trong lĩnh vực chăm sóc dinh dưỡng sớm cho trẻ. Dạng DHA nhỏ giọt tiện lợi, cung cấp DHA & EPA theo tỷ lệ cân đối, dễ hấp thu và phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi đã trở thành những điểm cộng nổi bật, giúp sản phẩm ghi dấu ấn trong quá trình thẩm định.

Thay mặt Nature’s Way, ông Trần Nhân Trung – Giám đốc Pharmacare Việt Nam đã có phần chia sẻ sâu sắc, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và tính an toàn lâu dài – những giá trị cốt lõi mà thương hiệu luôn kiên định theo đuổi trên hành trình đồng hành cùng trẻ nhỏ.

Lựa chọn hàng đầu của gia đình – Khi trải nghiệm lên tiếng

Không khí chương trình sôi động hơn khi bước vào hạng mục Lựa Chọn Hàng Đầu Của Gia Đình, nơi tiếng nói trải nghiệm của phụ huynh giữ vai trò trung tâm.

Ở ngành hàng Máy lọc không khí cho gia đình, Sharp Purefit FX-S120V-W đã dẫn đầu với lượng bình chọn vượt trội từ cộng đồng Webtretho. Sản phẩm nổi bật nhờ công nghệ Plasmacluster ion mật độ cao, hệ thống lọc Micro HEPA Plus cùng khả năng làm sạch không khí hiệu quả cho không gian sống rộng – những yếu tố đặc biệt phù hợp với các gia đình hiện đại.

Đại diện Sharp Việt Nam, ông Phạm Ngọc Phi – Branding & Channel Marketing Manager, chia sẻ rằng giải thưởng là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của người tiêu dùng, đồng thời là động lực để Sharp tiếp tục phát triển các giải pháp không khí sạch, góp phần nâng cao chất lượng sống cho gia đình Việt.

Trong lĩnh vực chăm sóc giấc ngủ, Dunlopillo Herit 10 được cộng đồng Webtretho tin chọn ở ngành hàng Nệm cao su cho gia đình nhờ sự hài hòa giữa độ êm ái, độ bền và các tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm ứng dụng cấu trúc cao su theo Dunlop Process, thiết kế hai mặt tiện dụng, kết hợp vải CoolTech làm mát cùng công nghệ Triple Barrier giúp bảo vệ giấc ngủ và hệ hô hấp cho cả gia đình.

Thay mặt Dunlopillo Việt Nam, bà Thạch Kim Loan – Marketing Manager bày tỏ rằng sự tin yêu từ người tiêu dùng chính là thước đo giá trị bền vững mà thương hiệu luôn kiên định theo đuổi trong suốt quá trình phát triển.

Ở ngành hàng Siro tăng sức đề kháng cho bé, Siro Ceelin bổ sung Vitamin C tiếp tục khẳng định vị thế quen thuộc khi nhận được sự ưu ái từ cộng đồng phụ huynh Webtretho. Với hơn 23 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, sản phẩm được tin dùng nhờ công thức Vitamin C dạng Sodium Ascorbate (Non-Acidic), hỗ trợ tăng cường miễn dịch hiệu quả mà vẫn nhẹ dịu với dạ dày non nớt của trẻ nhỏ.

Đại diện United International Pharma, ông Nguyễn Trần Minh Luân – Product Manager, ghi nhận sự tin tưởng của các gia đình Việt và khẳng định cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Khép lại phần vinh danh là Nature’s Way Kids Smart Bursts DHA 300mg Triple Strength, lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trong việc bổ sung DHA cho trẻ. Sản phẩm cung cấp hàm lượng DHA cao 300mg/viên, chiết xuất từ dầu cá Anchovy vùng biển sạch Chile, ứng dụng công nghệ r-TG giúp tăng khả năng hấp thu, kết hợp viên nang mềm hương cam dễ sử dụng, hỗ trợ phát triển trí não và thị lực trong giai đoạn vàng.

Một lần nữa, ông Trần Nhân Trung – Giám đốc Pharmacare Việt Nam đại diện Nature’s Way chia sẻ niềm tự hào khi thương hiệu đồng thời nhận được sự công nhận từ cả giới chuyên môn lẫn cộng đồng gia đình Việt.

Khép lại một mùa giải – Lan tỏa giá trị bền vững

Webtretho Awards 2025 khép lại, ghi nhận chất lượng và hiệu quả sản phẩm dựa trên đánh giá chuyên môn và trải nghiệm thực tế từ cộng đồng phụ huynh. Thành công của mùa giải tiếp tục khẳng định tiếng nói người tiêu dùng và sự đồng hành có trách nhiệm của các thương hiệu vì gia đình Việt khỏe mạnh, hạnh phúc.