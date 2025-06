Wacoal trình làng Magic X Coolness – Bộ sưu tập nội y "X-Bra thoát ẩm thoáng da", sinh ra để dành cho mùa hè

X-Bra – chiếc áo ngực "thở" cùng cơ thể bạn trong mùa hè nóng nực

Điểm đặc biệt của X Bra nằm ở thiết kế lớp lưới chữ X thông minh, nhẹ và thoát ẩm tốt. Dù mặc cả ngày dài đi làm, đi chơi hay đơn giản là ở nhà thư giãn, chăm con, bạn vẫn thấy khô thoáng, nhẹ tênh và không để lại vết hằn khó chịu nhờ các tiêu chí:

Nâng nhẹ tự nhiên: Thiết kế mút mỏng ôm nhẹ, định hình nhẹ nhàng vùng ngực, không gò bó mà vẫn giữ được cảm giác thoải mái.

Không gọng siêu êm: Loại bỏ hoàn toàn phần gọng, kết hợp tấm lót lưới co giãn, cho cảm giác mềm mại và linh hoạt tối đa.

Ôm dáng làm mát X-Bra: Lớp lưới chữ X tại vị trí trung tâm áo, giúp lưu thông không khí, thoát ẩm và thoáng da suốt cả ngày. Đặc biệt trong những ngày hè oi ả nhưng vẫn ôm dáng gọn gàng, dễ chịu.

Wacoal gọi đó là một "bước tiến mới" cho nội y mùa nóng – còn với người mặc, cảm giác là: thoải mái thật sự!

3 mã hàng, 3 phiên bản thiết kế khác biệt

X-Bra ILB3213: Top best-seller hơn 1 triệu sản phẩm

Mẫu nội y được bán chạy nhất của Wacoal không chỉ tại Việt Nam mà còn ở các khu vực Wacoal Đông Nam Á, hơn 1.000.000 sản phẩm đã bán ra với đến 99% khách hàng hài lòng.

X-Bra Front Hook – Áo ngực cài trước tiện lợi

Với những nàng yêu thích sự nhanh gọn, tiện lợi, thì I25SFB723, dòng X-Bra Front Hook chính là "trợ thủ đắc lực" mùa hè này. Thiết kế cài trước tinh tế không chỉ giúp nàng dễ mặc – tháo nhanh chóng, mà còn giúp định hình nhẹ nhàng vùng ngực, không gò bó. Đây là lựa chọn lý tưởng cho dân văn phòng, mẹ bỉm sữa, và cả các nàng theo đuổi lối sống tối giản.

X-Bra Sports Type No Hook – Áo ngực thể thao không móc cài

Thể thao giữa thời tiết oi bức không còn là "ác mộng" với I24WFB663 – X-Bra Sports Type No Hook chuyên dụng cho vận động. Thiết kế ôm gọn, không móc cài, co giãn tốt, giúp cơ thể được giải phóng hoàn toàn khỏi cảm giác bức bối.

Dù là yoga, gym hay chỉ đơn giản là đi bộ buổi chiều, em này vẫn đủ thoải mái và hỗ trợ tốt. Đặc biệt, chất liệu kháng khuẩn và hút ẩm nhanh chính là điểm cộng giúp nàng luôn cảm thấy sạch sẽ, khô ráo.

Khi cơ thể được hít thở, vẻ đẹp sẽ tự nhiên tỏa sáng

Với Magic X Coolness, Wacoal một lần nữa khẳng định triết lý: nội y không chỉ là lớp vải ẩn bên trong, mà là cách bạn nâng niu chính mình. Hãy yêu chiều cơ thể mình bằng những lựa chọn khiến bạn dễ chịu. Khi bạn cảm thấy thoải mái, bạn sẽ tự nhiên rạng rỡ và cuốn hút hơn mỗi ngày.

Các sản phẩm X-Bra hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng Wacoal trên toàn quốc và kênh online chính thức https://wacoal.com.vn/. Nếu các nàng áp dụng mã WAXAFA0625 khi mua các sản phẩm này trong tháng 6/2025, sẽ nhận ngay một chiếc hoa quần xinh xắn kèm theo coupon lên đến 300.000 đồng.

Mùa hè này, hãy để cơ thể bạn được "thở", và để vẻ đẹp được tỏa sáng theo cách nhẹ nhàng nhất.

Từ sản phẩm đến cảm hứng sống: "Tìm lại phiên bản đẹp nhất của mình"

Không chỉ mang đến những mẫu nội y chất lượng, Wacoal còn kể một câu chuyện chạm đến trái tim qua manga "Tìm lại phiên bản đẹp nhất của mình" – nơi một cô gái trẻ tìm thấy sự thay đổi trong chính cảm xúc khi mặc đúng chiếc áo phù hợp với cơ thể.

Đôi khi, bạn không cần thay đổi thế giới – chỉ cần thay đổi chiếc áo lót bạn mặc mỗi ngày, bạn sẽ thấy thế giới nhìn mình khác hẳn.