Những ngày gần đây, đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một cậu bé vô tình làm đổ quầy bán nước của mẹ đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Theo nội dung đoạn clip thì vào khoảng 17h52' chiều ngày 29/5, trong lúc người mẹ đang chuẩn bị hoa quả phía trong nhà, cậu bé bám vào thành quầy rồi đu người lên. Chỉ vài giây sau, toàn bộ quầy nước mất thăng bằng, đổ sập ra đường khiến những người xung quanh hoảng sợ. May mắn, cậu bé không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng.

Được biết, người đăng clip lên mạng xã hội là chị Trần Kim Ngân (Phú Thọ). Được biết, chị Ngân mới mở quán nước được 16 ngày tính tới ngày 29/5 và sự cố xảy ra trong ngày đầu tiên con trai chị được nghỉ hè.

Khoảnh khắc bé trai 7 tuổi đu lên quầy hàng của mẹ.

Liên quan đến nội dung đoạn clip đang viral khắp mạng xã hội, chị Ngân đã có những chia sẻ cụ thể trên Tri Thức - Znews. Thời lời kể của chị Ngân, thời điểm đó chị đang ngồi trong nhà gọt hoa quả chuẩn bị đồ bán hàng cho ngày hôm sau thì thấy con trai đu lên quầy. Chị chưa kịp ngăn cản thì quầy đã đổ sập xuống đường.

Cậu con trai 7 tuổi bị mẹ mắng nên sợ hãi chạy sang nhà hàng xóm còn chị Ngân thì ở lại dọn dẹp tới 12 giờ đêm. Một ngày sau khi xảy ra sự cố, chị Ngân cũng đã ngồi lại nói chuyện cùng con để cậu bé nhận thức được hành động nguy hiểm của mình.

Theo dõi tình huống trên, nhiều phụ huynh hài hước cho rằng "khối nghỉ hè" năm nay đã chính thức nhập cuộc khiến nhiều gia đình phải "đau đầu" tìm cách ứng phó. Trước đó, câu chuyện hài hước giữa "khối nghỉ hưu" và "khối nghỉ hè" của một gia đình ở Hà Nội cũng khiến dân mạng không khỏi thích thú, chia sẻ.

Câu chuyện về "khối nghỉ hưu" và "khối nghỉ hè"

Theo nội dung bài đăng thì khi biết tin các cháu được nghỉ hè, cụ ngoại 90 tuổi đã ngỏ ý muốn được gặp cho đỡ nhớ. 10 giờ các cháu tới chơi thì 11 giờ cụ đã hỏi "bao giờ các cháu về?". Chẳng là khi tới thăm cụ, các cháu vui mừng nhảy múa khiến chiếc giường của cụ đã bị sập sau 5 phút. Sau khi xác nhận các cháu an toàn thì cụ tự ngồi lắp lại.

Được biết, sau đó mẹ của các bé đã mua lại cho cụ một chiếc giường mới