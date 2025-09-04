Vừa chia tay Gentle Monster, Jennie lộ diện ngầu đét tại event Ray-Ban

Jennie hiện được xem là một trong những idol có sức ảnh hưởng hàng đầu hiện nay, khi bất kỳ món đồ nào cô sử dụng cũng nhanh chóng trở thành xu hướng được giới trẻ săn lùng. Từ trang phục, phụ kiện cho đến mỹ phẩm, hình ảnh của ngôi sao Kpop luôn gắn liền với sự bùng nổ trên mạng xã hội, minh chứng rõ nét cho độ phủ sóng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Với lượng fan hùng hậu trải dài toàn cầu, việc thành viên BLACKPINK được nhiều thương hiệu đình đám liên tục săn đón là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Mới đây, chỉ với màn xuất hiện tại pop-up store đầu tiên của thương hiệu Ray-Ban tại Hàn Quốc, Jennie đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Từ tạo hình, thần thái đến visual, tất cả đều đỉnh cao xứng danh “It girl toàn cầu”.

Jennie thu hút mọi ống kính ngay khi vừa xuất hiện. (Nguồn: Instagram B&F Studio)

Jennie gây ấn tượng với outfit sang chảnh nhưng vẫn toát lên sự hiện đại, cá tính. Cô lựa chọn áo cổ cao màu xám, được nhấn nhá bằng chi tiết thắt dải dài trên cổ, mang lại cái nhìn thanh lịch và tinh tế. Phần tay áo được xắn nhẹ tạo sự phóng khoáng, kết hợp hoàn hảo cùng quần short xám cạp cao và boots da đen gót nhọn tôn dáng.

Visual của Jennie càng thêm "bén" với kiểu tóc buộc thấp được chải mượt gọn gàng, khoe trọn đường nét gương mặt cùng thần thái cuốn hút. Cặp kính đen bản vuông phom classic của Ray-Ban càng làm tăng khí chất lạnh lùng, sang chảnh, đúng tinh thần “cool chic” mà cả Jennia và nhãn hàng hướng tới. Layout makeup tự nhiên giúp nữ idol hoàn thiện tạo hình một cách xuất sắc.

Không cần quá nhiều phụ kiện, Jennie vẫn nổi bật nhờ phong thái tự tin và khả năng “cân” mọi phong cách.

Khí chất sang chảnh của Jennie vô cùng hút mắt qua ống kính cam thường.

Đám đông người hâm mộ xếp hàng từ sớm tại pop-up store cũng như đẩy trending cho hastag "Jennie meets RAYBAN" một cách mạnh mẽ, cho thấy sức ảnh hưởng của Jennie.

Trước đó, nhiều nơi cũng đã rầm rộ về loạt thông tin Jennie kết thúc hợp tác cùng ba thương hiệu đình đám tại Hàn Quốc: Gentle Monster, Tamburins và Nudake khi nhiều billboard quảng cáo từng phủ kín khắp Seoul đang dần được gỡ bỏ. Theo Allkpop, mối quan hệ hợp tác giữa Jennie và Gentle Monster đã chính thức dừng lại, kéo theo nhiều đồn đoán về tương lai của cô với Tamburins và Nudake - vốn đều thuộc hệ sinh thái của Gentle Monster. Động thái này không chỉ gây bất ngờ mà còn được xem như bước ngoặt cho sự chuyển mình trong sự nghiệp thời trang của Jennie.

Nhiều trang fanpage lớn của Jennie tại Việt Nam đều đăng bài thông báo nữ idol đã chấm dứt hợp đồng với Gentle Monster, Tamburins và Nudake.

Jennie từng tạo nên không ít hiệu ứng bùng nổ khi trở thành người mẫu quảng cáo, đồng thiết kế của Gentle Monster, đại sứ toàn cầu Tamburins cũng như hợp tác ra mắt BST cùng Nudake. Không thể phủ nhận màn hợp tác với thành viên BLACKPINK đã giúp 3 thương hiệu này phủ sóng và có được vị thế nhất định.

Việc tham dự sự kiện pop-up store của Ray-Ban cũng cho thấy nhiều khả năng đây chính là "bến đỗ" tiếp theo của Jennie. Ray-Ban vốn đã không phải là thương hiệu xa lạ, với sự nổi tiếng toàn cầu và quá trình hoạt động lâu đời từ năm 1937. A$AP ROCKY mới đây cũng trở thành Giám đốc sáng tạo đầu tiên của thương hiệu này.