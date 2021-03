Vũ Trà My - Từ sự độc lập, bản lĩnh đến hành trình Bắc tiến kinh doanh thời trang giúp phụ nữ đẹp hơn mỗi ngày

Sinh ra và lớn lên tại TP Vinh, Nghệ An, 9x Vũ Trà My trở hữu nhan sắc xinh đẹp với thân hình đẹp chuẩn chỉnh không kém gì "sao". Với sự thông minh và nhạy bén của mình, bắt đầu năm năm 2016, Vũ Trà My đã mau chóng bén duyên với việc kinh doanh shop thời trang mang tên cô, shop Vũ Trà My. Công việc ngày càng phát triển. Đến cuối năm 2019, không chấp nhận việc chỉ gói gọn tại quê nhà, cô chủ 9x Shop Vũ Trà My quyết định xách hành lý Bắc tiến với mục tiêu mở rộng tầm nhìn và phát triển quy mô kinh doanh.

"Với My, cuộc sống chính là những chuỗi những trải nghiệm. Bạn chỉ có thể đi ra biển lớn mới có thể bắt được những con cá to. Hà Nội chính là vùng đất hứa của tôi. Tôi muốn thử sức mình ở một môi trường mới, chắc chắn sẽ có nhiều cạnh tranh và khó khăn hơn, nhưng tôi chấp nhận. Ít nhất, tôi phải dám thử để biết mình có khả năng hay không. Chứ nếu chỉ ngồi một chỗ thì mãi mãi khả năng 1/1000 cũng không hề xảy ra. Vậy nên, tôi cứ đi thôi, cứ đi ắt có đường!", cô chủ shop Vũ Trà My chia sẻ về động cơ khiến mình rời bỏ quê hương và Bắc tiến.

Những ngày đầu đặt chân đến thành phố xa lạ, đông đúc vào bậc nhất của Việt Nam, Vũ Trà My gặp không ít khó khăn. Từ việc tìm kiếm chỗ định cư rồi loay hoay ổn định cơ sở kinh doanh.

"Khó nhất thời điểm đó của tôi là chỗ ở. Hà Nội nói rộng thì rộng nhưng để tìm được một chỗ định cư phù hợp để ổn định và bắt đầu phát triển công việc kinh doanh quả thực không phải điều dễ dàng. Không có quá nhiều bạn bè thân thích ở đây, mọi thứ tôi đều một mình tự bươn chải. Lúc đó cũng chưa có người phụ giúp, đỡ đần công việc như bây giờ đâu. Mất một tháng, tôi mới ổn định được chỗ ở. Thì lại trúng đợt giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19 bùng phát. Trời ơi, lúc đó thực sự tôi rất sợ. Gia đình tôi ở quê cũng liên tục gọi bảo tôi về. Cũng đã có lúc tôi định trả nhà và về Vinh thật. Hẹn sau dịch ổn định rồi sẽ quay trở lại. Thế nhưng, càng nghĩ tôi lại càng không cam lòng, tôi đã quyết định ra đi để thực hiện mục tiêu của mình, vậy mà chưa kịp làm gì cả tôi đã phải bỏ cuộc để quay về ư? Thật vô lý!

Thế là, gạt bỏ sự sợ hãi, tôi kiên trì ở lại. Bắt đầu lên kế hoạch bán hàng online qua livestream trên facebook và một số sàn thương mại điện tử khác. Với kinh nghiệm bán hàng đã 4 năm tại Vinh, cùng một lượng khách hàng trung thành tương đối ổn định, việc chuyển đổi bán online may mắn không quá khó khăn. Số đơn hàng chốt mỗi buổi livestream ngày càng ổn định và tăng cao, có lúc một ngày tổng đơn hàng tôi chốt được lên đến cả ngàn đơn. Đây chính là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. Nhờ đó mà tôi vượt qua thời kỳ khủng hoảng do dịch bệnh một cách thuận lơi. Mọi người ở quê cũng phần nào yên tâm và thôi việc bắt tôi quay trở lại nhà.", chủ shop Vũ Trà My chia sẻ về những ngày đầu lập nghiệp tại Hà Nội.

Theo cô chủ 9x shop Vũ Trà My, là phụ nữ, phải có tiếng nói riêng của chính mình, phải dám nghĩ dám làm, phải tin vào bản lĩnh của mình thì mới có thể đạt được những điều lớn lao. "bạn phải kiên trì trong việc làm bản thân mình đẹp hơn chính mình ngày hôm qua" - Vũ Trà My kết luận.