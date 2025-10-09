Vogue tung hô 7 món skincare Hàn: Bôi lên da đẹp nức nở, dùng rồi chỉ muốn thốt lên "quá đã"!

Skincare Hàn Quốc không chỉ phổ biến ở châu Á mà còn được ưa chuộng trên toàn thế giới. Điểm khác biệt lớn của K-beauty là thay vì chờ da hư tổn rồi mới chữa trị, họ chú trọng chăm sóc từ sớm để giữ da luôn khỏe mạnh và rạng rỡ. Chính cách dưỡng da chủ động này giúp sản phẩm Hàn ngày càng được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao. Gần đây, Vogue Anh quốc cũng đã dành nhiều lời khen cho một loạt sản phẩm nổi bật, khẳng định sức hút mạnh mẽ của K-beauty trên bản đồ làm đẹp toàn cầu.

1. Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Không phải ngẫu nhiên mà Relief Sun là một trong những doifng kem chống nắng Hàn được săn lùng nhiều nhất. Sản phẩm sở hữu SPF50+ PA++++ với màng lọc hiện đại, bảo vệ da tối ưu trước tia UV. Kết cấu mỏng nhẹ như một lớp dưỡng ẩm, thấm nhanh, không nhờn rít và phù hợp cả với làn da nhạy cảm. Thành phần nổi bật gồm chiết xuất gạo, probiotics, vitamin B, C, E và khoáng chất, vừa chống nắng vừa dưỡng da khỏe mạnh, sáng mịn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một tuýp kem chống nắng hiệu quả nhưng vẫn dễ chịu khi dùng hằng ngày.

Gợi ý nơi mua: Beauty of Joseon

2. COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Với 96% dịch lọc nhớt ốc sên (Snail Mucin), tinh chất của COSRX giúp cung cấp độ ẩm dồi dào, làm dịu và phục hồi da, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ để hạn chế mất nước. Kết quả là làn da trở nên mướt mịn, căng mọng và trong veo theo thời gian. Ngoài khả năng cấp ẩm, sản phẩm còn cải thiện độ đàn hồi, hỗ trợ làm đều kết cấu bề mặt da, thích hợp cho nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm. Đây là lý do vì sao COSRX Advanced Snail 96 được giới làm đẹp đánh giá cao và trở thành "must-have" trong chu trình skincare của nhiều tín đồ toàn cầu.

Gợi ý nơi mua: COSRX Official Store

3. Innisfree Green Tea Seed Hyaluronic Serum

Innisfree vốn nổi tiếng với khả năng đưa tinh thần "spa tại nhà" vào từng sản phẩm, và dòng serum này chính là minh chứng. Công thức kết hợp hyaluronic acid đa phân tử giúp cấp ẩm sâu nhiều tầng da, cùng niacinamide hỗ trợ làm sáng và đều màu, đồng thời bổ sung chiết xuất trà xanh Jeju giàu polyphenol giúp chống oxy hóa, làm dịu và kích thích sản sinh collagen tự nhiên. Khi sử dụng đều đặn, da sẽ trở nên ẩm mịn, căng bóng và đàn hồi hơn.

Gợi ý nơi mua: Innisfree

4. Etude Soon Jung Hydro Barrier Cream

Nếu bạn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng da khô căng, bong tróc thì Etude Soon Jung Hydro Barrier Cream là lựa chọn đáng cân nhắc. Công thức chứa panthenol (giữ ẩm, phục hồi) và madecassoside (làm dịu, chống viêm) giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước. Chất kem mỏng nhẹ nhưng lại cấp ẩm sâu, không gây bí da, phù hợp để dùng hằng ngày cả sáng lẫn tối. Sản phẩm được kiểm nghiệm an toàn cho da nhạy cảm, không chứa hương liệu nhân tạo hay cồn khô. Xứng đáng là "cứu tinh" cho những ai muốn dưỡng ẩm lâu dài mà vẫn cảm thấy thoáng nhẹ da mặt.

Gợi ý nơi mua: LJBeauty

5. Laneige Cream Skin Toner & Moisturiser

Laneige Cream Skin là sản phẩm "2 trong 1" nổi tiếng, vừa đóng vai trò toner, vừa hoạt động như kem dưỡng ẩm. Với công nghệ Cream Blending độc quyền, chỉ một bước sử dụng đã có thể mang lại độ ẩm dồi dào mà không cần chồng nhiều lớp sản phẩm. Kết cấu dạng nước sữa lỏng, thấm nhanh, không nặng mặt, rất phù hợp với làn da hỗn hợp dễ mất cân bằng. Thành phần chính từ lá trà trắng giàu amino acid giúp làm dịu và củng cố hàng rào bảo vệ da. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích skincare tối giản nhưng vẫn muốn hiệu quả trọn vẹn.

Gợi ý nơi mua: Laneige

6. Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Nếu ưu tiên sự lành tính và công thức thuần chay, Skin1004 Madagascar Centella Ampoule chính là sản phẩm bạn nên thử. Thành phần với chiết xuất rau má Madagascar, nổi tiếng về khả năng làm dịu da kích ứng, giảm mẩn đỏ và phục hồi sau mụn. Kết cấu lỏng nhẹ như nước, thấm nhanh, không gây bết dính, phù hợp cho cả da dầu, da nhạy cảm hoặc da đang treatment. Không chỉ được yêu thích nhờ hiệu quả, sản phẩm còn gây ấn tượng bởi cam kết cruelty-free và tối giản thành phần, giảm nguy cơ gây kích ứng tối đa. Đây là chân ái của những tín đồ skincare yêu thích triết lý tự nhiên và an toàn.

Gợi ý nơi mua: skin1004_official

7. Haruharu Wonder Black Rice Moisture 5.5 Soft Cleansing Gel

Đối với làn da dầu, việc chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ nhưng làm sạch hiệu quả là điều vô cùng quan trọng. Haruharu Wonder Black Rice Moisture 5.5 Soft Cleansing Gel sở hữu độ pH 5.5, giúp cân bằng da mà không làm mất lớp dầu tự nhiên. Thành phần chính gồm chiết xuất gạo đen lên men giàu chất chống oxy hóa, kết hợp lô hội làm dịu và cấp ẩm nhẹ nhàng. Kết cấu gel mềm mịn, tạo bọt vừa phải, cuốn trôi dầu thừa và bụi bẩn mà không gây khô căng sau khi rửa.

Gợi ý nơi mua: Haruharu

Theo Vogue