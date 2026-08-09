Vogue nhìn lại 10 năm BLACKPINK: 4 cô gái "sến" giờ là những nữ hoàng không thể lật đổ

Ngày 8/8 của một thập kỷ trước, 4 mảnh ghép Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa lần đầu bước ra ánh sáng, bắt đầu hành trình làm thay đổi định nghĩa về một nhóm nhạc nữ. Nhân dịp BLACKPINK kỷ niệm 10 năm, giữa nhiều nốt trầm đáng tiếc, Vogue Korea đã chạm đến trái tim người hâm mộ bằng bài đăng tổng hợp lại hành trình trang bìa của nhóm suốt một thập kỷ.

Chỉ bằng cách xếp lại những dấu mốc theo năm tháng, bài viết nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt tương tác sau chưa đầy nửa ngày đăng tải, trở thành nơi đong đầy niềm tự hào của cộng đồng BLINK.

BLACKPINK tiến vào cột mốc 10 năm lần đầu tiên.

Tròn 10 năm nhìn lại, để trở thành những "nàng thơ" thống trị các kinh đô thời trang, BLACKPINK cũng từng đi qua những ngày đầu bỡ ngỡ. Ngược về tháng 8/2018, khi bộ ảnh nhóm đầu tiên xuất hiện trên Vogue Korea, tạo hình của 4 cô gái từng bị nhận xét là "sến rện" và rườm rà.

So với hình ảnh sắc sảo và tự tin của BLACKPINK hiện tại, 4 cô gái khi ấy vẫn mang đầy dáng vẻ non nớt, khí chất high-fashion tiềm ẩn chưa được khai phá đúng cách. Nhưng chính nét đáng yêu, có phần vụng về của những lần đầu tiên lại trở thành điểm khai mở cho một hành trình ngoạn mục.

BLACKPINK - Vogue Korea 08/2018

Theo bước chuyển mình của thời gian, mỗi khung hình Vogue Korea ghi lại đã đo đếm sự trưởng thành của từng mảnh ghép. Nét lóng ngóng ban đầu dần nhường chỗ cho thần thái kiêu hãnh và sức hút tự nhiên của những nữ hoàng thực thụ. BLACKPINK không chỉ khoác lên mình thời trang xa xỉ, mà còn thổi vào đó hơi thở của thời đại, biến từng trang bìa trở thành di sản.

Từ những lần chung bước, cho đến sự nở rộ của từng cá nhân: Một Jisoo mang khí chất vương quyền ngọt ngào, một Jennie kiêu kỳ dẫn dắt mọi xu hướng, một Rosé tự do phóng khoáng, và một Lisa táo bạo, phá vỡ mọi giới hạn. Cả 4 mảnh ghép, từ chỗ bị hoài nghi, đã lần lượt đăng quang trên những trang bìa đơn danh giá, trở thành Đại sứ toàn cầu của những nhà mốt xa xỉ nhất hành tinh.

BLACKPINK - Vogue Korea 03/2020

Nhìn lại, điều đáng nói nhất trong hành trình của BLACKPINK có lẽ không chỉ là 4 cô gái đã thay đổi ra sao, mà còn là cách thời trang đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường ấy. Những bộ ảnh từng bị chê là "sến rện" năm 2018 giờ nhìn lại lại trở thành một phần thú vị trong tuổi trẻ của BLACKPINK.

Vogue nói riêng và các tạp chí thời trang nói chung không chỉ lưu lại những khoảnh khắc BLACKPINK kể chuyện bằng hình ảnh, mà gần như còn ghi dấu cả quá trình một nhóm nhạc tìm thấy vị trí của mình như một biểu tượng đại chúng.

Jennie - Vogue Korea 05/2020

BLACKPINK - Vogue Korea 06/2021

Jisoo - Vogue Korea 04/2022

Jennie - Vogue Korea 05/2024

Lisa - Vogue Korea 10/2024

Jisoo - Vogue Korea 04/2025

Rosé - Vogue Korea 08/2025

Lisa - Vogue Korea 12/2025