Vogue khen hết lời 11 món mỹ phẩm Hàn: Cứ dùng là da đẹp lên trông thấy

Khi làn da bước vào giai đoạn trưởng thành, nhu cầu không chỉ dừng ở làm sạch hay dưỡng ẩm đơn thuần mà còn là phục hồi hàng rào bảo vệ, tăng độ đàn hồi và duy trì vẻ rạng rỡ lâu dài. Dưới đây là 11 cái tên skincare Hàn được Vogue đánh giá cao, giúp làm sạch, dưỡng sâu, bảo vệ da để routine mỗi ngày trở nên tinh gọn nhưng hiệu quả rõ rệt.

1. Purito From Green Cleansing Oil

Không phải kiểu dầu tẩy trang làm sạch xong là da căng khô, Purito From Green ghi điểm nhờ cảm giác êm ái và dễ chịu khi massage. Công thức gồm 5 loại dầu thực vật giúp cuốn trôi cặn bẩn, lớp chống nắng và makeup mà không phá vỡ độ ẩm tự nhiên. Sau khi rửa lại với nước, da bạn vẫn mềm, mịn và sẵn sàng cho các bước dưỡng tiếp theo. Em này rất hợp để dùng hằng ngày mà không sợ nặng đô hay bí da.

2. Aestura Atobarrier365 Bubble Foam Cleanser

Nếu làn da bạn nhạy cảm, dễ đỏ rát hoặc yếu hàng rào bảo vệ, đây là bước làm sạch nên thêm vào routine. Kết cấu bọt mịn, độ pH dịu nhẹ cua em này giúp loại bỏ bụi bẩn mà không gây châm chích. Da sau khi rửa không bị khô căng mà vẫn giữ được độ ẩm dễ chịu. Sản phẩm được Vouge đánh giá là nhẹ nhàng nhưng chất lượng, dùng được cho routine sáng lẫn tối.

3. Dr.Althea Gentle Vitamin C Serum

Vitamin C luôn là chìa khóa cho làn da rạng rỡ, và serum nhà Dr.Althea được thiết kế để phù hợp với da trưởng thành. Serum có kết cấu không quá đặc, thấm nhanh, sau khi sủ dụng sẽ giúp da tươi tắn và đều màu hơn. Công thức của em này còn được cân bằng giữa làm sáng và làm dịu nên kể cả da nhạy cảm cũng có thể yên tâm sử dụng.

4. Aestura ATOBARRIER365 Hydro Cera-Ha Serum

Đây là serum sinh ra cho làn da khô và dễ mất nước với chức năng cấp nước sâu và khóa ẩm bền bỉ. Nhờ thành phần có hyaluronic acid thế hệ mới kết hợp cùng ceramide, sản phẩm giúp giữ ẩm lâu hơn, hạn chế tình trạng da khô căng. Một ưu điểm khác là kết cấu không nặng mặt nhưng hiệu quả dưỡng ẩm rất rõ ràng, sau khi dùng da mềm, mịn và cảm giác được "ngậm nước" dễ chịu.

5. Yepoda The Glow Hero

Serum The Glow Hero nhà Yepoda mang lại hiệu ứng da căng bóng tinh tế, không bóng dầu mà là "glow" khỏe. Thành phần có Bakuchiol - một hoạt chất chống lão hóa tự nhiên, chiết xuất từ cây Babchi giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa, đồng thời làm da trông mịn màng hơn. Chất oil-serum dễ tán, phù hợp cho da trưởng thành muốn tăng độ đàn hồi và độ sáng. Em này thêm vào routine skincare buổi tối là chân ái.

6. Thank You Farmer Rice Pure Hydrating Mist

Em này là xịt khoáng dưỡng ẩm cứu nguy cho da mệt mỏi, làn da khô và xỉn màu. Chiết xuất gạo Hàn Quốc kết hợp ceramide trong sản phẩm giúp cấp ẩm tức thì và hỗ trợ hàng rào da. Bạn có thể dùng trước serum, sau makeup hoặc bất cứ khi nào da thấy thiếu nước, dù nhẹ mặt nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng.

7. Thank You Farmer Rice Pure Barrier Capsule Cream

Tiếp theo tiếp tục là một sản phẩm nhà Thank You Farmer - kem dưỡng Rice Pure Barrier Capsule có kết cấu nhẹ nhưng vẫn "đủ đô" để làm dịu da và giảm đỏ hiệu quả. Các viên ceramide nhỏ tan ra khi thoa, giúp da hấp thụ nhanh và dễ chịu. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với da trưởng thành nhạy cảm, yếu hoặc dễ kích ứng. Sau khi sử dụng, da được làm dịu, ẩm mượt mà không bí bách.

8. Yepoda The Make My Day Cream

Yepoda tuy không nổi ở Việt Nam nhưng lại có tiếng với cộng đồng làm đẹp nước ngoài, bằng chứng là kem dưỡng của hãng này tiếp tục góp mặt trong danh sách 11 món skincare Hàn đỉnh nhất do Vouge chọn. Công thức của sản phẩm kết hợp cica, bơ hạt mỡ và ceramide giúp da được nuôi dưỡng nhưng vẫn thông thoáng, bạn dùng ban ngày hay ban đêm đều ổn. Nếu bạn ngại kem dưỡng quá đặc nhưng vẫn cần đủ ẩm thì nên thử.

9. Glow Recipe Dew Shield

Chống nắng là bước không thể thiếu. Kem chống nắng Glow Recipe được Vouge đánh giá là làm rất tốt khoản "nhẹ mặt" nhờ kết cấu dạng fluid thấm nhanh, không để lại vệt trắng. Ngoài bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB, sản phẩm còn giúp da ẩm mượt và tươi tắn hơn, rất lý tưởng cho routine buổi sáng bận rộn.

10. Beauty of Joseon Revive Eye Serum

Vùng mắt là nơi dễ lộ dấu hiệu tuổi tác nhất nhưng serum này giải quyết khá tốt nỗi lo này. Retinal trong Beauty of Joseon giúp cải thiện độ săn chắc, trong khi nhân sâm hỗ trợ làm sáng và tiếp thêm sức sống cho da. Kết cấu của em này dạng serum nhẹ, thấm nhanh, không gây nặng mắt, nếu bạn dùng đều sẽ thấy vùng da quanh mắt căng hơn.

11. Medicube Collagen Night Wrapping Mask

Là một bước chăm sóc "đáng tiền" cho những ai thường thức dậy với làn da khô căng. Mặt nạ ngủ Medicube chứa collagen và ceramide giúp da bạn giữ ẩm suốt đêm, sáng dậy da mềm và đàn hồi hơn hẳn. Khi dùng, bạn có thể yên tâm nhờ cấu gel dễ chịu, không gây bí da. Em này rất phù hợp để dùng 2-3 lần/tuần khi da cần phục hồi nhanh.

Nguồn: Vouge