Vợ Wonbin xuống tóc, lướt qua còn tưởng mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Dù không thường xuyên tham dự các sự kiện giải trí nhưng mỗi lần góp mặt, Lee Na Young đều dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ sắc vóc trẻ trung cùng phong cách thời trang có gu. Bà xã Won Bin sở hữu vóc dáng thon thả, đôi chân dài nổi bật cùng khí chất thời trang rất riêng, càng có tuổi lại càng cho thấy khả năng biến hóa đáng nể.

Mới đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi góp mặt tại một sự kiện của thương hiệu Damiani với tạo hình cá tính, chất chơi và phá cách. Diện mạo mới giúp Lee Na Young trông trẻ trung và thời thượng hơn, thậm chí, ở nhiều khoảnh khắc, nữ diễn viên còn gợi liên tưởng đến Nana – mỹ nhân 2 năm liên tiếp đứng đầu danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới (theo TC Candler).

Lee Na Young xuất hiện đầy cuốn hút trong một set đồ mang tinh thần tối giản, thanh lịch nhưng cực kỳ cool. (Nguồn: Instagram)

Ngôi sao sinh năm 1979 diện blazer trắng form oversized với đường cắt may sắc nét, tạo cảm giác vừa quyền lực vừa phóng khoáng. Phần cổ chữ V sâu tạo mảng tương phản trắng–đen rất thời thượng, kết hợp cùng quần short đồng điệu giúp tổng thể thêm phần trẻ trung và hiện đại. Điểm nhấn đắt giá là vòng cổ kim cương bản lớn lấp lánh quanh cổ, nâng vẻ sang trọng và nổi bật cho tổng thể.

Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp, thon và tỷ lệ cực chuẩn của Lee Na Young càng được tôn trọn với lựa chọn trang phục này. Ở tuổi U50, vóc dáng của bà xã Won Bin vẫn vô cùng mảnh mai, thanh thoát như thuở nào. Khi kết hợp cùng giày cao gót, vóc dáng của cô càng tạo được hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Đôi chân dài thẳng tắp của Lee Na Young qua ống kính cam thường.

Kiểu tóc bob ngắn với phần mái thưa ôm nhẹ khuôn mặt cũng góp phần làm diện mạo của Lee Na Young cool, cá tính và trẻ hơn hẳn. Mái tóc này càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh cùng khí chất rất "fashion" của nữ diễn viên. Lối makeup nhẹ nhàng, nhấn vào phần mắt và highlight giúp visual minh tinh sinh năm trẻ hơn tuổi thật rát nhiều.

Nhan sắc trẻ trung và cá tính của Lee Na Young.

Trước đó, Nana cũng từng viral khắp cõi mạng với tạo hình tương tự Lee Na Young. Nữ diễn viên được xem là một trong những mỹ nhân hợp nhất với kiểu tóc bob ngắn, khi phần tóc được cắt gọn, ôm nhẹ khuôn mặt giúp đường nét vốn sắc sảo càng thêm nổi bật. Mỹ nhân đẹp nhất thế giới cũng từng khiến công chúng xuýt xoa với đôi chân dài miên man cùng gu thời trang phong cách.

Nana cũng từng viral với giao diện cá tính và "cặp kiếm Nhật" xuất sắc tương tự Lee Na Young.

Lee Na Young vốn thường ưu ái những thiết kế có khả năng khoe khéo đôi chân thon dài, tận dụng lợi thế hình thể để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang chảnh nhưng vẫn đầy cuốn hút. Tuy nhiên, mái tóc bob ngắn cá tính lại là một thử nghiệm khá mới mẻ của nữ diễn viên. Màn "F5 giao diện" lần này giúp diện mạo của bà xã Won Bin trở nên trẻ trung, hiện đại và có phần cool hơn. Không đơn thuần là làm mới hình ảnh, lựa chọn này còn cho thấy Lee Na Young vẫn sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế, biết cách thử nghiệm những xu hướng mới mà không đánh mất khí chất riêng.

Lee Na Young trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 46.

Ảnh: Instagram.