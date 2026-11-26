Lee Na Young vừa gây chú ý với diện mạo đầy mới mẹ khi tham dự một sự kiện trang sức tại Seoul vừa qua. Không còn mái tóc ngắn cá tính từng gắn liền với hình ảnh gần đây, bà xã Won Bin bất ngờ trở lại với kiểu tóc dài uốn sóng bồng bềnh, kết hợp bộ suit trắng oversized và trang sức vàng nổi bật. Sự thay đổi này mang đến cho nữ diễn viên vẻ ngoài cổ điển, đằm thắm hơn thường lệ. Ở tuổi 47, Lee Na Young vẫn ghi điểm nhờ thần thái thanh lịch, nụ cười rạng rỡ và làn da sáng khỏe. Dẫu vậy, những dấu hiệu lão hóa tự nhiên quanh mắt vẫn hiện rõ trong các khung hình cận, tiếp tục trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.

Cận cảnh nhan sắc tuổi 47 của Lee Na Young. (Nguồn: dailyfashion_news)

Tại sự kiện kỷ niệm 2 năm thương hiệu trang sức Italy FOPE ra mắt tại thị trường Hàn Quốc, Lee Na Young lựa chọn bộ suit trắng với phom dáng rộng rãi. Chiếc blazer có phần vai và ve áo được thiết kế khá lớn, kết hợp cùng quần ống rộng tạo nên tổng thể phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Thay vì phối cùng những món phụ kiện cầu kỳ, nữ diễn viên chỉ nhấn nhá bằng một chiếc vòng cổ vàng bản lớn và nhẫn lấp lánh. Sắc trắng tinh giản giúp trang sức trở thành điểm hút mắt, đồng thời mang đến cảm giác thanh lịch, đậm tinh thần quiet luxury.

Bà xã Won Bin diện set đồ thanh lịch và sang trọng.

Điểm thay đổi đáng kể nhất nằm ở mái tóc. Sau khoảng thời gian gây ấn tượng với kiểu bob ngắn cá tính, Lee Na Young lần này chọn tóc đen dài, rẽ ngôi lệch sâu và uốn sóng lớn. Phần tóc được tạo độ phồng rõ rệt, buông ôm một bên gương mặt, gợi liên tưởng đến phong cách old-glam của những minh tinh điện ảnh thập niên trước. Kiểu tóc này cũng khiến diện mạo của nữ diễn viên trở nên mềm mại, quyến rũ và có phần trưởng thành hơn.

Theo OSEN, đây là phong cách blowout mang cảm hứng old-money của thập niên 1990, khác hẳn kiểu tóc ngắn mà cô từng theo đuổi trước đó.

Lối trang điểm cũng được điều chỉnh để đồng điệu với tinh thần retro. Nữ diễn viên tập trung vào hàng mi cong, chuốt mascara đậm để đôi mắt thêm sắc nét, kết hợp phấn má hồng tươi và son môi bóng màu hồng tự nhiên. Tổng thể makeup có độ rực rỡ hơn phong cách tối giản thường thấy ở ngôi sao sinh năm 1979, giúp gương mặt trông tươi tắn khi lên hình.

Trong bức ảnh cận mặt, cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Làn da giữ được độ sáng và mịn màng, tuy nhiên những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, vùng da dưới mắt có phần chùng xuống qua những bức hình cận mặt. Thay vì cố tạo hiệu ứng "trẻ hóa" tuyệt đối, diện mạo lần này cho thấy một Lee Na Young không ngại thử những phong cách mới ở tuổi U50.

Diện mạo tươi tắn của Lee Na Young dù dấu hiệu tuổi tác ở phần quanh mắt vẫn khá rõ.

Trở lại với sự kiện ngày 24/11, diện mạo mới của Lee Na Young một lần nữa tạo ra hai luồng ý kiến. Một số trang tin giải trí Hàn Quốc cho biết kiểu tóc retro, lớp trang điểm đậm và bộ suit quá rộng khiến không ít khán giả cảm thấy nữ diễn viên trông khác lạ, thậm chí cho rằng cách làm tóc chưa thực sự tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có. TenAsia cũng ghi nhận những bình luận chê kiểu tóc, makeup và phần nếp nhăn quanh mắt bị nhấn rõ hơn. Trái ngược, nhiều ý kiến vẫn dành lời khen cho nhan sắc của nữ diễn viên, cho rằng cô vẫn rất đẹp, thanh lịch và có thần thái riêng ngay cả khi thử nghiệm phong cách mới.

Netizen Hàn lại tạo nên luồng tranh luận trước diện mạo mới của Lee Na Young.

Đáng chú ý, màn xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh ngoại hình của bà xã Won Bin gần đây đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, tại một sự kiện hồi tháng 9, nữ diễn viên từng gây chú ý với bộ blazer trắng xẻ sâu, quần short đen và đôi giày cao gót tôn đôi chân dài trứ danh. Mái tóc bob vểnh nhẹ cùng phong cách menswear giúp cô khoe vẻ ngoài trẻ trung, cá tính. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh cận mặt được một chuyên trang mạng xã hội chuyên soi da chia sẻ lại, câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang các dấu hiệu lão hóa trên gương mặt nữ diễn viên.

Ở những góc quay gần, bọng mắt có phần chùng xuống và các nếp nhăn li ti quanh mắt của Lee Na Young trở thành tâm điểm bàn tán. Một số bình luận trên mạng xã hội Hàn Quốc thậm chí khá gay gắt, ví cô như "mấy bà thím trong xóm thích chải chuốt ăn diện". Đáng nói, ngoại hình của nữ diễn viên còn bị đặt cạnh ông xã Won Bin. Trong khi nam tài tử gần đây gây chú ý với diện mạo trẻ trung trong một quảng cáo, Lee Na Young lại bị mỉa mai là ngày càng già đi, còn chồng thì dường như trẻ ra. Những lời bình luận này khiến tranh cãi về nhan sắc của cặp đôi trở nên ồn ào hơn.

Gương mặt lão hóa cùng phong cách cá tính của Lee Na Young nhận về những luồng ý kiến trái chiều.

Thực tế, việc một gương mặt nổi tiếng bước qua tuổi 40 không còn giữ được làn da căng mịn như thời đôi mươi vốn là điều tự nhiên. Với Lee Na Young, những nếp nhăn quanh mắt hay phần da dưới mắt kém săn chắc không làm mất đi nét duyên dáng vốn có. Nụ cười tươi, làn da sáng cùng thần thái thanh lịch, đôi chân thon dài vẫn giúp cô nổi bật trước ống kính. Có thể thấy, bà xã Won Bin ở tuổi 47 vẫn rạng rỡ theo cách riêng, không nhất thiết phải che giấu mọi dấu vết thời gian để chứng minh sức hút của mình.

Vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài trứ danh của Lee Na Young là điều không phải ai cũng giữ được ở tuổi U50.

Ảnh: Instagram.