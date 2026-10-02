Giữa lúc truyền thông thế giới đổ dồn sự chú ý vào hành trình thi đấu của Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển quốc gia tại Đan Mạch, vợ anh - Georgina Rodríguez - lại đang bận rộn lo toan brand thời trang mới 3 tháng tuổi của mình.

Trên trang cá nhân, nữ người mẫu cùng Mimoa - thương hiệu do cô sáng lập đồng loạt cập nhật những hình ảnh hậu trường cho chiến dịch mới. Bên cạnh vai trò "hậu phương" của siêu sao bóng đá, Georgina đang tập trung cao độ cho vị thế founder và giám đốc sáng tạo của một thương hiệu thời trang tự thân.

Georgina Rodríguez bận rộn phát triển hãng đồ activewear mới ra mắt (Clip: @mimoa_com).

Được công bố từ tháng 4 và chính thức trình làng bộ sưu tập đầu tiên vào tháng 6 vừa qua, Mimoa là thương hiệu đồ thể thao và ứng dụng (activewear & lifestyle) vận hành theo mô hình DTC (Direct-to-Consumer) có trụ sở tại Dubai và sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Định vị bằng tinh thần "For Every Moment", Mimoa hướng tới việc đồng hành cùng người phụ nữ hiện đại trong mọi khoảnh khắc, từ tập luyện, làm việc, chăm sóc gia đình cho đến nghỉ ngơi mà không cần thay đổi trang phục.

Khi đồ active trở thành xu hướng, vợ CR7 tận dụng sức nóng ra mắt brand thời trang riêng thay vì lao vào mảnh đất beauty đã chật chội các IT-girl nổi tiếng.

Bộ sưu tập đầu tiên ra mắt 27 thiết kế với phân khúc giá được kiểm soát dưới 100 euro (từ 1,7 đến 3 triệu đồng) cho các dòng sản phẩm từ tank top, t-shirt, quần shorts cho tới sleeve top, legging hay jacket. Việc loại bỏ các đối tác bán buôn trung gian giúp Mimoa nắm trọn biên lợi nhuận bán lẻ, qua đó duy trì mức giá dễ tiếp cận với tệp khách hàng đại chúng.

Mimoa được hướng đến là một thương hiệu có mức giá dễ tiếp cận.

Dòng sản phẩm activewear tối giản, đa năng thuộc bộ sưu tập đầu tiên của Mimoa hướng đến người phụ nữ hiện đại.

Tình yêu thời trang của Georgina Rodríguez chưa bao giờ phai nhạt, nhưng khi kết hợp cùng lối sống thể thao được truyền cảm hứng từ người bạn đời, cô đã biến việc tập luyện thành một triết lý sống. Công chúng từng ấn tượng với khoảnh khắc do Vogue ghi lại vào buổi sáng ngày cưới của cặp đôi. Dù chuẩn bị mặc lễ phục, cả hai vẫn tranh thủ tập thể dục tại nhà, Georgina còn nâng tạ kettlebell trong khi trên cổ tay vẫn lấp lánh chiếc vòng kim cương Chopard.

Georgina mặc đồ tập của Mimoa trong bộ ảnh phóng sự ngày cưới do Vogue thực hiện.

Tinh thần ấy được cô gửi vào Mimoa, nơi những phom dáng activewear đa năng không chỉ giới hạn trong phòng tập, mà còn được nâng tầm khi phối cùng bộ sưu tập túi Hermès xa xỉ trên những chuyến bay bằng chuyên cơ riêng của nữ founder. Trước khi tự tay gây dựng đứa con tinh thần này, tủ đồ thể thao của cô vốn là mảnh đất của Alo Yoga.

Nữ founder khéo léo nâng tầm trang phục thể thao Mimoa khi kết hợp cùng túi Hermès đắt giá trên chuyên cơ riêng.

Xây dựng brand thời trang riêng cũng tiếp thêm vào hành trình 10 năm của Georgina Rodríguez một ví dụ đắt giá. Nhiều người cho rằng bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô là cuộc gặp gỡ định mệnh với Cristiano Ronaldo vào năm 2016. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Nếu chỉ dựa vào danh xưng "bạn gái CR7", Georgina khó có thể duy trì sức hút bền vững, sở hữu hàng chục triệu người theo dõi, tạo nên dấu ấn riêng qua series Netflix I Am Georgina hay tự thân gặt hái thành công trong kinh doanh. Đằng sau sự hào nhoáng là chuỗi ngày mẹ 5 con không ngừng đầu tư cho sự nghiệp cá nhân và rèn luyện kỷ luật, vượt lên những chỉ trích ngoại hình liên tục tấn công cô.

Từ cô nhân viên bán hàng năm nào, Georgina nay trở lại hàng ghế đầu của Gucci với vị thế khách mời danh dự và sức hút thương mại độc lập.

Tại Milan Fashion Week SS27 vừa qua, câu chuyện mang màu sắc cổ tích ấy một lần nữa được nhiều người nhắc lại. Từ bức ảnh chụp lén cô nhân viên của một cửa hàng Gucci ở Madrid, Georgina giờ đây trở lại hàng ghế đầu của chính nhà mốt này với tư cách khách mời danh dự, sở hữu bài đăng riêng trên tài khoản của Gucci. Dù chưa chính thức đứng trong hàng ngũ Đại sứ, cái tên Georgina Rodríguez vẫn sở hữu sức nóng truyền thông và giá trị thương mại cực kỳ "có giá" nhờ khả năng truyền cảm hứng với công chúng toàn cầu.

Georgina Rodríguez là 1/11 khách mời có bài đăng riêng trên Instagram của Gucci, quảng bá The Store Show.

Ảnh: IGNV, Gucci