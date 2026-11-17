Màn đập hộp loạt đầm tiệc bình dân gây sốt của Quyên Qui

Mới đây, Quyên Qui thu hút sự chú ý lớn trên TikTok khi đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình tự tay đi mua sắm và thử loạt đầm tiệc từ sạp hàng nổi tiếng của "chú Sĩ". Người đẹp chia sẻ cô đã nghe danh tiệm đồ này từ lâu nhưng còn e ngại chất lượng nên nay mới quyết định trực tiếp đến kiểm chứng, thậm chí dự tính mua hẳn chục bộ về mặc hằng ngày nếu ưng ý. Theo trải nghiệm của nữ diễn viên, toàn bộ trang phục tại đây đều là hàng mới 100%, mẫu mã đa dạng nghiêng về phong cách dự tiệc với đủ thiết kế chia size lẫn freesize, trong khi mức giá mua trực tiếp chỉ dao động khoảng 250.000 đến 280.000 đồng mỗi chiếc.

Hơn 1 triệu view cho video Quyên Qui săn đầm chợ ở sạp hàng chú Sĩ.

Vì quá ưng ý trước mẫu mã đa dạng cùng mức giá bình dân tại sạp hàng chú Sĩ, Quyên Qui đã mạnh tay "chốt đơn" hẳn hơn chục ký váy áo mang về nhà thử nghiệm. Trong loạt trang phục được người đẹp lần lượt diện lên người, mỗi thiết kế lại mang một sắc thái khác biệt nhưng đều tôn trọn lợi thế hình thể của bà mẹ một con. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến mẫu đầm cúp ngực dáng xòe ngắn phủ vải voan xanh nhạt họa tiết hoa đỏ mang lại vẻ ngọt ngào, nữ tính, hay chiếc đầm hai dây dáng dài màu vàng kem ôm sát cơ thể cùng đường xẻ tà cao khoe trọn đôi chân thon.

Bên dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng trước độ hợp rơ của Quyên Qui với loạt trang phục bình dân, đặc biệt dành nhiều lời khen có cánh cho chiếc đầm đỏ cắt xẻ đầy nổi bật. Tuy nhiên, thay vì vội vã chốt đơn theo trào lưu, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra khá tỉnh táo khi nhận định trường hợp này là minh chứng rõ nét cho câu nói lụa đẹp vì người. Nhiều ý kiến phân tích rằng chất liệu thun ôm sát và phom dáng cắt xẻ của các mẫu đầm này thực chất cực kỳ kén vóc dáng, rất dễ làm lộ khuyết điểm nếu người mặc không sở hữu tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh.

Thậm chí, có khán giả còn hài hước kể lại trải nghiệm từng mua thử đầm nhà chú Sĩ vì hiệu ứng đám đông nhưng đành ngậm ngùi nhận ra vóc dáng thiếu đường cong của mình khi diện thiết kế ôm sát lại trông kém thon gọn chẳng khác nào khúc bánh tét.

Một số bình luận cũng cho rằng dàn mỹ nhân showbiz thường chỉ diện đồ chợ để quay video bắt trend giải trí trên mạng xã hội, còn khi dự sự kiện lớn vẫn ưu tiên trang phục từ các thương hiệu thiết kế. Đáp lại những lời khen ngợi từ người hâm mộ, Quyên Qui khiêm tốn phản hồi rằng bản thân cô vốn cũng khá kén chọn trang phục dự tiệc, đồng thời dành lời khen cho phom dáng tôn đường nét của các thiết kế này.

Sức hút đằng sau hiện tượng "đầm chú Sĩ" giữa khu chợ vắng TP.HCM

Sạp đồ mà Quyên Qui ghé thăm thuộc về ông Trần Văn Sĩ, một tiểu thương tóc đã điểm bạc gắn bó nhiều năm tại chợ đêm Bắc Ninh (phường Bình Thọ, TP.HCM). Trước khi trở thành hiện tượng mạng, công việc buôn bán của ông từng rơi vào cảnh bế tắc suốt thời gian dài do khu chợ truyền thống ngày càng thưa vắng khách. Có những ngày vợ chồng ông ngồi chực chờ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm nhưng không có lấy một người ghé hỏi mua, khiến người đàn ông trung niên từng tuyệt vọng nghĩ đến việc phải bỏ quầy ra ngã tư bán nước mưu sinh.

Bước ngoặt đến khi vợ chồng ông Sĩ quyết định thử sức với việc livestream bán hàng trên TikTok dù hoàn toàn mù mờ về công nghệ. Từ những buổi lên sóng đầu tiên chỉ lác đác hai, ba đơn hàng, sự kiên trì "live lì" cả sáng lẫn chiều cùng lối trò chuyện mộc mạc, vui vẻ của ông chú tóc bạc đã dần chinh phục cộng đồng mạng. Chỉ sau vài tháng, gian hàng nhỏ giữa khu chợ vắng bỗng chốc bùng nổ lượng người xem, máy in hóa đơn hoạt động hết công suất khi hàng trăm mẫu đầm tiệc giá mềm liên tục được khách hàng săn đón.

Về phía Quyên Qui (sinh năm 1998, quê Gia Lai), việc cô dễ dàng "nâng tầm" những chiếc đầm chợ hơn 200 nghìn đồng vốn không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Từng lọt Top 11 Miss Earth Vietnam 2023 cùng giải phụ Người đẹp được yêu thích nhất, cô tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh rộng qua bộ phim MAI và chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường năm 2024.

Sau khi xác nhận kết hôn và chào đón con đầu lòng vào cuối năm 2025, người đẹp Gia Lai nhanh chóng lấy lại phong độ hình thể nhờ duy trì chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện gym đều đặn mỗi ngày. Với chiều cao 1m65 cùng số đo ba vòng chuẩn chỉnh 83-58-90 cm, Quyên Qui dễ dàng chinh phục những thiết kế ôm sát khó nhằn nhất, biến trang phục bình dân trở nên cuốn hút không thua kém các mẫu váy áo đắt đỏ.

Ảnh, Clip: NVCC