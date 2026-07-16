Vợ mới cưới của "Người nhện" gây sốt: Nếu đây không phải là nữ thần tái thế thì ai mới xứng?

Đại tiệc thời trang xuyên lục địa của tân nương nhà Tom Holland

Trước thềm công chiếu siêu phẩm sử thi The Odyssey vào ngày 17/07 tới đây, dàn sao hạng A của bộ phim đang thực hiện một chuyến hành trình quảng bá với quy mô rầm rộ. Ghé thăm hàng loạt thành phố lớn tại Âu Mỹ.

Nói về thời trang thảm đỏ làm sao có thể không mong chờ những điều hấp dẫn khi có sự góp mặt của Zendaya - cô vợ tài sắc vẹn toàn của "Nhện nhọ" Tom Holland. Trong bom tấn lần này, nữ diễn viên 29 tuổi vào vai Athena, nữ thần trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa, người nắm giữ sứ mệnh bảo vệ vua Odysseus trên hành trình trở về nhà sau cuộc chiến thành Troia.

Không chỉ được mong chờ trên màn ảnh, Zendaya còn biến chuỗi press tour thành một "bữa tiệc thời trang" cá nhân đỉnh cao. Với gu thời trang thảm đỏ mang đậm phong cách method dressing vô cùng xuất sắc, cô nàng đã mang nhân vật lịch sử này bước ra đời thực một cách đầy sống động mà không cần bất kỳ dịch nghĩa nào. Và điểm dừng chân cuối cùng tại New York chính là một minh chứng rõ nét cho đẳng cấp "thao túng" làng mốt của Zendaya.

Hóa thân thành nữ thần chiến thắng với chiếc đầm bay bổng

Để khép lại chuỗi sự kiện quảng bá hoành tráng bằng một cái kết viên mãn, stylist Law Roach đã lựa chọn cho Zendaya một thiết kế Haute Couture đến từ nhà mốt Pháp Matières Fécales. Nữ diễn viên khiến MXH bùng nổ và đắm chìm khi hóa thân xuất sắc thành hình tượng Nữ thần chiến thắng Samothrace (Nike of Samothrace) trong bộ đầm trắng thướt tha, hoàn thiện bằng một đôi cánh thiên thần lộng lẫy đến từng chi tiết.

Bộ trang phục gây ấn tượng mạnh với phần thân trên được tạo hình uốn lượn như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, kết hợp cùng phần tà váy dài được cắt xẻ rách có chủ đích. Đường xẻ cao táo bạo dọc một bên hông không chỉ tăng thêm phần kịch tính mà còn tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy cuốn hút cho mỗi bước đi.

Đồng bộ với concept all-white, nữ diễn viên diện một đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng với phần gót ngược độc đáo, mô phỏng hoàn hảo những đường quan hệ uốn lượn của đôi cánh sau lưng.

Thiết kế độc đáo này từng xuất hiện lần đầu tiên trên sàn diễn Thu 2025 của Matières Fécales tại Paris vào tháng 3 năm ngoái. Đối với bộ đôi nhà thiết kế Hannah Rose Dalton và Steven Raj Bhaskaran, năm vừa qua chính là một cột mốc lịch sử thay đổi hoàn toàn sự nghiệp khi chứng kiến những ngôi sao hàng đầu diện trang phục do tự tay mình xây dựng suốt một năm rưỡi.

Và rõ ràng, chẳng có một "ma-nơ-canh sống" nào hoàn hảo hơn Zendaya, người luôn khẳng định vị thế "độc cô cầu bại" trên mọi thảm đỏ thời trang. Trái ngược với bộ đầm quá đỗi lộng lẫy và táo bạo, ngôi sao của Euphoria lại chọn phong cách trang sức tiết chế, tối giản khi chỉ kết hợp cùng đôi bông tai dáng dài lấp lánh của nhà Chopard phối phần khung vàng sang trọng.

Không thể không nhắc đến kiểu tóc được tạo dựng kỳ công mang đậm tinh thần sử thi của cô nàng. Stylist đã khéo léo biến mái tóc của Zendaya thành một tác phẩm nghệ thuật với phần bím tóc tết dài, đánh rối nhẹ đầy ngẫu hứng buông dọc sống lưng, ẩn hiện một cách hoàn hảo ngay giữa đôi cánh lông vũ. Nhìn từ phía trước, những lọn tóc xoăn sóng buông lơi tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt, giúp tôn lên trọn vẹn bờ vai trần gợi cảm cùng đôi khuyên tai Chopard lấp lánh.

Sự xuất sắc của mái tóc này chỉ thực sự bùng nổ khi cô nàng di chuyển. Mỗi cái quay đầu, mỗi bước đi của Zendaya dưới ống kính truyền thông đều tạo nên những thước phim quay chậm đỉnh cao, khi các sợi tóc bay nhẹ trong gió phối hợp nhịp nhàng cùng tà váy thướt tha. Sự phóng khoáng, hoang dại đầy tính toán này đã mang lại một diện mạo nữ thần chân thực và quyền lực hơn bao giờ hết.

Trước đó, Zendaya cũng bị bắt gặp trên đường phố khi đang tinh tế lồng ghép hình tượng nhân vật Nữ thần Athena của mình ra ngoài đời thực. Cô nàng khéo léo lăng xê đôi sandals chiến binh cổ điển của nhà Sophia Webster, trực tiếp góp phần hồi sinh mạnh mẽ xu hướng giày mang đậm hơi thở Hy Lạp cổ đại nhờ sức ảnh hưởng khổng lồ của mình.

Với phong độ nhan sắc phát sáng và gu thẩm mỹ đỉnh cấp thế này, thế giới thời trang này đích thị là của Zendaya!

Ảnh: Vogue, Instagram