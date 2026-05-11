Tại vòng 22 V.League 2025/2026 diễn ra tối 8/5, sự chú ý của người hâm mộ không chỉ nằm dưới sân cỏ mà còn đổ dồn về một góc khán đài sân Chi Lăng. Do gặp chấn thương không thể ra sân thi đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xuất hiện trong vai trò một cổ động viên đặc biệt cho CLB Đà Nẵng tiếp đón Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì thảnh thơi xem bóng đá, "người nhện" xứ Thanh lại đang trong cảnh "tay xách nách mang" chăm con vì vợ vắng nhà.

Ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng bế cậu con trai nhỏ Danil trên khán đài. Hình ảnh chàng thủ môn điển trai chăm chú dõi theo từng đường bóng trong khi vẫn dỗ dành cậu quý tử đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Cảm xúc của hai cha con thay đổi liên tục theo diễn biến trên sân từ lo lắng khi đội nhà bị ép sân đến vỡ òa hạnh phúc khi các đồng đội ghi bàn.

Tiến Dũng bế con trai trên khán đài xem trận đấu (Ảnh: FPT Play)

Sở dĩ, Tiến Dũng phải chăm con do nàng WAG Dianka đi công tác. Sau khi con lớn, cô nàng đã trở lại với công việc người mẫu. Do tính chất công việc nên nàng WAG sinh năm 2000 phải thường xuyên xa nhà. Tuy nhiên, Dianka luôn nhận được sự ủng hộ từ Bùi Tiến Dũng để yên tâm công tác.

Dianka đi công tác (Ảnh: IGNV)

Sự cổ vũ nhiệt thành của cha con Bùi Tiến Dũng dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho SHB Đà Nẵng. Trong thế không còn đường lùi, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đã có một trận đấu quả cảm trước Becamex TP.HCM.

Ở trận đấu này, phút 27 sân Hòa Xuân nổ tung khi Nguyên Hoàng mở tỷ số sau đường dọn cỗ của Đình Duy. Dù sau đó VAR từ chối một bàn thắng khác, nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, ngoại binh Makaric đã tỏa sáng với pha xử lý đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0 từ đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng chủ động chơi lùi sâu để bảo toàn thành quả. Những pha phản công nhanh của đội chủ nhà khiến khung thành đối phương chao đảo, dù không có thêm bàn thắng nào được ghi nhưng tỷ số 2-0 là quá đủ cho 3 điểm trọn vẹn.

CLB Đà Nẵng tạm xếp thứ 3 sau ngày thi đấu đầu tiên của vòng 22 (Ảnh: VPF)

Chiến thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với SHB Đà Nẵng. 3 điểm giành được giúp đội bóng sông Hàn chính thức thoát khỏi vị trí bét bảng và thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn (chính là Becamex TP.HCM) xuống còn 5 điểm và xếp trên CLB PVF-CAND.