Vợ Lee Byung Hun lên tiếng vội về sự cố váy hớ hênh

Sự kiện CJ Night in Celebration of Frieze Seoul được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Leeum ở Hannam-dong, Seoul trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn sao đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Trong số những khách mời nổi bật, vợ chồng Lee Byung Hun – Lee Min Jung nhanh chóng lọt vào ống kính truyền thông.

Ở tuổi 44, Lee Min Jung tiếp tục gây ấn tượng bởi diện mạo trẻ trung, rạng rỡ đến mức dường như thời gian đã bỏ quên. Nhan sắc mặn mà cùng thần thái sang trọng giúp nữ diễn viên dễ dàng chiếm spotlight giữa dàn khách mời nổi tiếng. Thế nhưng, màn lên đồ chỉn chu lại không hoàn toàn thuận lợi khi cô bất ngờ gặp sự cố với trang phục. Một chi tiết nhỏ bị trục trặc khiến Lee Min Jung phải "than trời" trên MXH.

Lee Min Jung gặp sự cố khi xuất hiện tại sự kiện.

Lee Min Jung lựa chọn một thiết kế váy hở lưng khá táo bạo, khoe trọn phần lưng cùng vóc dáng thanh mảnh, qua đó càng tôn lên vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ. Thế nhưng trong một góc máy nghiêng được truyền thông ghi lại, phần dây áo bên trong của nữ diễn viên bất ngờ bị lộ ra ngoài, khiến tổng thể vốn chỉn chu bỗng xuất hiện một chi tiết kém duyên.

Có lẽ chính chủ cũng không ngờ sự cố nhỏ này lại lọt vào ống kính, bởi sau đó, Lee Min Jung đã hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Ôi trời ơi… dây áo… lòi ra rồi". Bà xã Lee Byung Hun còn chú thích thêm rằng cô đã phải cắt bớt một phần hình ảnh vì biểu cảm của người đứng bên cạnh trông hơi khó xử, đồng thời gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Phần dây áo trong của nữ diễn viên bị lộ trong những góc máy nghiêng.

Nếu không có sự cố trang phục, Lee Min Jung đã hoàn toàn ghi điểm với hình ảnh thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm trong thiết kế váy đen dáng dài. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần lưng khoét sâu, kết hợp dây đính đá tạo hiệu ứng vừa sang trọng vừa gợi cảm, giúp nữ diễn viên khoe trọn tấm lưng thon gọn.

Ở tuổi 44, bà xã Lee Byung Hun vẫn duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ với cơ thể mảnh mai, phần eo gọn và đôi chân dài thanh thoát. Gương mặt cô cũng gây ấn tượng bởi khả năng "đóng băng nhan sắc", làn da vẫn giữ được vẻ tươi tắn và rạng rỡ. Kiểu tóc búi gọn cùng layout makeup trong trẻo càng làm nổi bật đường nét thanh tú, mang đến tổng thể sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, cuốn hút.

Diện mạo thanh lịch, quyến rũ và trẻ trung của Lee Min Jung.

Việc trở thành mẹ của hai con dường như chẳng thể làm Lee Min Jung đánh mất vẻ trẻ trung vốn có. Sau nhiều năm, nữ diễn viên không chỉ giữ được những đường nét thanh tú từng khiến khán giả mê mẩn từ thời Vườn Sao Băng, mà diện mạo hiện tại còn thêm phần đằm thắm, sang trọng của một người phụ nữ trưởng thành.

Những hình ảnh từ đời thường đến đi sự kiện của nữ diễn viên đều ghi điểm với công chúng: Mái tóc gọn gàng, làn da mướt mịn, gương mặt hài hòa và phong cách thời trang tinh tế. Thay vì chạy theo những xu hướng làm đẹp quá đà, cô dường như chỉ cần giữ nguyên những ưu điểm vốn có cũng đủ khiến người đối diện cảm nhận được vẻ đẹp trẻ lâu đáng ngưỡng mộ.

Lee Min Jung vẫn vô cùng trẻ trung ở tuổi 44.

Ảnh: IGNV.