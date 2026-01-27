Vợ Kanye West tiếp tục với thời trang gây sốc, đi tới đi lui như bức tượng bạc trần trụi

Không cần chiêu trò cầu kỳ, chỉ riêng lựa chọn trang phục của cô đã đủ trở thành tâm điểm bàn tán, bởi cảm giác chung mà nhiều netizen nhận xét là: nghe buồn cười nhưng không cãi được - Bianca dường như thật sự không thích mặc quần.

Trong lần lộ diện này, Bianca Censori diện một set đồ mang tông bạc ánh kim bắt mắt. Phần trên là chiếc bra metallic lấp lánh, kết hợp cùng quần tất bạc bó sát, mỏng tang đến mức tạo cảm giác như làn da thứ hai. Phủ bên ngoài, cô khoác thêm một chiếc áo xuyên thấu tay dài, có hàng nút chạy dọc phía sau lưng, vừa che vừa không, khiến tổng thể trang phục càng thêm gây tranh cãi. Hoàn thiện outfit là đôi giày đế xuồng trong suốt ánh bạc, tạo hiệu ứng như thể Bianca đang đi tới đi lui trong hình hài một bức tượng kim loại sống.

Ảnh: Backgrid

Ở tuổi 31, Bianca giữ phong độ vóc dáng đáng nể. Mái tóc dài màu sẫm được tạo kiểu gợn sóng nhẹ, trong khi phần makeup tập trung vào ánh bạc trên bầu mắt, đồng điệu hoàn toàn với trang phục. Sự đồng nhất này khiến nhiều người vừa trầm trồ vừa không biết nên nhìn vào đâu trước.

Ảnh: Backgrid

Trái ngược hoàn toàn với phong cách táo bạo của vợ, Kanye West xuất hiện khá giản dị. Nam rapper 48 tuổi mặc áo sơ mi nâu khoác ngoài áo thun trắng, không quá nổi bật nhưng vẫn giữ được nét quen thuộc. Một khoảnh khắc gây chú ý là khi Bianca bước vào ghế lái của chiếc xe sang màu đen, còn Kanye ngồi ở ghế phụ, khiến dư luận đặt dấu hỏi về mối quan hệ có phần khác thường của cặp đôi này.

Ảnh: Backgrid

Đây không phải lần đầu tiên Bianca Censori gây sốc với phong cách no pants (không quần). Kể từ khi kết hôn với Kanye West vào cuối năm 2022, kiến trúc sư người Úc này đã liên tục xuất hiện với những outfit táo bạo đến mức nhiều người cho rằng cô đang khỏa thân giữa ban ngày.

Từ đường phố Los Angeles, Paris, Tokyo cho đến các sự kiện thời trang quan trọng, Bianca dường như đã biến "không mặc quần" thành phong cách nhận diện của riêng mình. Không phải là mini skirt ngắn, hay hot pants mà là những chiếc quần tất nude, quần tất xuyên thấu, hoặc là... không có gì cả, cô chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc áo dài hoặc áo khoác oversized phía ngoài.

Tại Paris Fashion Week 2024, cô từng xuất hiện chỉ với một chiếc áo lông thú oversized màu be, bên trong hoàn toàn "trống rỗng". Tại một nhà hàng ở Florence, Italy, Bianca trông như không mặc gì khi diện chiếc váy voan mỏng manh, khiến các cơ sở kinh doanh ở châu Âu phải lên tiếng cảnh báo về quy tắc trang phục (dress code).

Bà xã Kanye như khỏa thân mọi lúc mọi nơi (Ảnh: Backgrid).

Ngay cả trên thảm đỏ bà xã Kanye vẫn trung thành với phong cách "gây sốc". Tại lễ trao giải Grammy, cô xuất hiện với áo choàng to xụ rồi bất ngờ phơi bày hình thể trong bộ đồ xuyên thấu hoàn toàn, chỉ che các vùng nhạy cảm bằng những dải băng mỏng. Phong cách này không chỉ gây tranh cãi mà còn khiến Bianca nhiều lần đối mặt với nguy cơ vi phạm luật pháp về trang phục công cộng ở một số quốc gia. Tại Pháp và Ý, nơi có luật nghiêm ngặt về việc phơi bày khiêm nhã, những outfit của cô đã thu hút sự chú ý từ cảnh sát địa phương.