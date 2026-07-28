Go So Young vừa khiến mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao khi đăng tải loạt ảnh dạo phố đời thường lên trang cá nhân. Không cần váy áo cầu kỳ hay layout trang điểm kỹ lưỡng, bà xã Jang Dong Gun vẫn ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 54.

Trong bộ ảnh, Go So Young diện áo thun trắng kết hợp quần jeans xanh sáng, buộc thêm một chiếc áo màu đen quanh eo tạo điểm nhấn trẻ trung. Cô hoàn thiện tổng thể bằng đôi dép màu nâu và chiếc túi xách đen cỡ nhỏ, tạo nên tổng thể casual nhưng vẫn hiện đại, đẹp mắt.

Phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại của Go So Young.

Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất không phải trang phục mà chính là gương mặt gần như để mộc của Go So Young. Mái tóc bob ngắn được thả tự nhiên, lớp trang điểm gần như không đáng kể nhưng làn da căng bóng cùng những đường nét thanh tú vẫn giúp cô trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng loạt ảnh này khiến họ nhớ đến hình ảnh Go So Young trong những năm đầu mới ra mắt.

Ngoại hình "lão hóa ngược" của bà xã Jang Dong Gun.

Không ít người gọi cô là "ma cà rồng" vì dường như thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt. Với ngoại hình như bất biến thời gian, bí quyết chăm sóc da mà Go So Young từng chia sẻ cũng được công chúng nhắc lại. Trong một video đăng trên kênh YouTube cá nhân gần đây, nữ diễn viên thẳng thắn nói về những thay đổi của cơ thể khi bước sang tuổi ngoài 50.

Theo Go So Young, việc giảm cân ở độ tuổi này không còn đơn giản như trước. Nữ diễn viên cho biết nếu quá gầy, khuôn mặt sẽ dễ bị hóp, vùng mắt trũng sâu, khiến tổng thể trông mệt mỏi hơn hẳn khi lên hình. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung giữ vóc dáng, cô ưu tiên duy trì làn da săn chắc và gương mặt đầy sức sống.

Go So Young tiết lộ bản thân bắt đầu quan tâm đến các phương pháp nâng cơ sau khi thấy nhiều bạn bè đồng trang lứa có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Sau khi tìm hiểu, cô lựa chọn liệu pháp nâng cơ bằng sóng cao tần vì cho hiệu quả tự nhiên, giúp khuôn mặt trông tươi tắn mà không tạo cảm giác can thiệp thẩm mỹ quá rõ ràng.

"Tôi thích kiểu trông có sức sống hơn nhưng không ai nhận ra mình vừa làm gì", nữ diễn viên chia sẻ. Minh tinh xứ Hàn cũng thừa nhận rằng ở độ tuổi hiện tại, điều bản thân quan tâm nhất trong việc chăm sóc sắc đẹp chính là nâng cơ.

Đáng chú ý, Go So Young không ngần ngại tiết lộ mình đã thực hiện tới 600 shot nâng cơ cho toàn bộ vùng mặt và cổ. Con số này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn Hàn Quốc, bởi hiếm có ngôi sao nào cởi mở chia sẻ chi tiết về các phương pháp làm đẹp như cô.

Nhìn vào loạt ảnh mới được đăng tải, nhiều người cho rằng hiệu quả mà Go So Young hướng đến không phải một gương mặt thay đổi quá nhiều, mà là vẻ ngoài tự nhiên, khỏe khoắn và đầy sức sống. Đây cũng là xu hướng làm đẹp được nhiều phụ nữ trung niên tại Hàn Quốc lựa chọn trong những năm gần đây. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng kết hợp chế độ ăn uống khoa học, tập pilates để giữ gìn vóc dáng mảnh mai, thon gọn.

Go So Young sinh năm 1972, là một trong những nhan sắc nổi trội và fashion icon đình đám của làng giải trí Hàn Quốc trong thập niên 1990. Không chỉ ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng, cô còn được xem là hình mẫu về phong cách với gout ăn mặc thanh lịch, sang trọng nhưng luôn bắt kịp xu hướng. Dù hiện tại không còn tham gia nhiều các hoạt động nghệ thuật, những thông tin của nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Bước sang tuổi U55, bà xã Jang Dong Gun vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi diện mạo trẻ trung cùng phong cách thời trang hiện đại. Tủ đồ của Go So Young xoay quanh những thiết kế tối giản, tinh tế nhưng được phối khéo léo, tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa có tính ứng dụng cao. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản để theo đuổi phong cách mặc đẹp và giữ vững hình ảnh của một biểu tượng thời trang Hàn Quốc.

Ở độ tuổi 54, phong cách của Go So Young vẫn là "sách mẫu" của giới trẻ Hàn Quốc.

Ảnh: IGNV.