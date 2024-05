Võ Hạ Trâm đau đầu nghĩ mãi mới ra cái tên cực hay cho con trai sắp chào đời, thai giáo sớm cho bé

Ngay từ khi biết gia đình sắp chào đón thành viên mới, bố mẹ nào cũng đã ấp ủ trong mình cái tên thật hay dành cho em bé nhỏ. Cái tên đi theo con suốt đời nên cả nhà phải suy xét thật kĩ, lựa chọn được tên hay, ý nghĩa, gửi gắm cho con nhiều kỳ vọng.

Võ Hạ Trâm cũng không ngoại lệ, cô dành rất nhiều tình yêu và niềm hy vọng gửi vào các con. Ngay từ khâu đặt tên, bà mẹ 2 con cũng rất cẩn trọng, suy nghĩ và cân nhắc rất kĩ lưỡng. Với nữ ca sĩ, cái tên sẽ theo con suốt cả cuộc đời. Sau nhiều cân nhắc, bé trai nhà Võ Hạ Trâm được đặt là Chaudhary An Quốc, biệt danh Milo.

"Chào Chaudhary An Quốc, "Hoàng Tử" Milo của mẹ Trâm!

Mỗi ngày trôi qua chắc con có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của mẹ vì mang thai lần này, tinh thần mẹ thoải mái hơn, mẹ cười nhiều hơn, thích đi đây đi đó nhiều hơn. Mẹ luôn có niềm tin rằng con chính là đứa bé đã đến trong giấc mơ của mẹ vào những ngày cuối năm trước.

Đó là em bé trai rất "Ấn" trắng trẻo, bụ bẫm đã tự "giới thiệu" con tên là Milo, con của mẹ Trâm và ba Vikas. Giật mình tỉnh giấc, mẹ cứ suy nghĩ mãi đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ hay là sự "thông báo" cho điều kì diệu sẽ đến? Và vài tháng sau, mẹ đã có tin vui. Với trực giác của mình mẹ tin đây chính là con, và mẹ đã đặt tên con là Milo "ngay và luôn" trong sự ngỡ ngàng của ba và nhiều bạn bè thân thiết của ba mẹ.

Cũng như chị Moon, mẹ mong con sẽ thật khoẻ mạnh, bình an và sẽ là một người thật tử tế. Thế nên, mẹ đã thai giáo từ đầu, mẹ đều đặn tụng kinh, niệm Phật, làm mọi việc tốt lành để gửi những niệm lành này cho con.

Ba mẹ đặt tên con là Chaudhary An Quốc, với mong ước mọi nơi con đến sẽ luôn An Bình - Hạnh Phúc. Điều mà ba mẹ không mong gì hơn ở con và chị hai Tây Phương.

Chàng trai của mẹ hãy thật khoẻ mạnh với những cú đạp "tung trời" của con nhé. Bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, chị hai và cả gia đình đang chờ đợi đến ngày được ngắm nghía con đây.

Yêu con lắm, Milo của ba mẹ!", Võ Hạ Trâm tâm sự.

Theo nữ ca sĩ, tên của con trai bé nhỏ là An Quốc, với mong ước mọi nơi con đến sẽ luôn An Bình - Hạnh Phúc. Điều mà hai vợ chồng mong mỏi ở con và chị hai Tây Phương.

Theo nghĩa Hán Việt, "An" có nghĩa là nhẹ nhàng, an lành, yên bình giống như chính bộ chữ viết ra nó, "Quốc" là đất nước, là quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa to lớn, nhằm gửi gắm những điều cao cả, lớn lao. Tên "An Quốc" ý chỉ mong ước con sẽ là người tài giỏi, bình an và hạnh phúc.

Khi đặt tên cho con, cần chú ý điều gì?

Mang ý nghĩa tốt đẹp

Hàm ý tên gọi có ý nghĩa rất quan trọng, nhiều khi tên riêng một người không chỉ cho thấy tính cách mà còn cho thấy khát vọng cá nhân của họ.

Kết hợp ba nhân tố âm - hình - ý

Cả ba nhân tố âm - hình - ý của danh xưng đều cần nói về điều tốt đẹp hay sự ưu việt, mang tính phù hợp (gợi mỹ cảm, dễ đọc, dễ nhớ). Điều này không chỉ gây ấn tượng đẹp với người giao tiếp mà còn đem lại sự tự tin cao với chủ nhân.

Phân biệt rõ giới tính

Khi đặt tên cho con trẻ cần phân định rõ: Với bé trai cần mang tên chủ về nam tính, đặc trưng của nam. Trong khi với bé gái nên có danh xưng phù hợp với giới tính nữ của mình. Đây là nguyên tắc cần lưu ý, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tránh các tên dễ gây hiểu nhầm

Từ gốc Hán Việt vốn rất rộng và hàm súc, không ít tên riêng khi đọc lên rất dễ liên tưởng tới một ý nghĩa khác hẳn nguyên nghĩa ban đầu. Ngoài ra, các tên riêng ít thông dụng, tối nghĩa, dễ gây tổn thương về tâm lý... cũng cần hết sức tránh.