Vợ Duy Mạnh sắm "cả rổ" túi hàng hiệu trăm triệu nhưng cách "unbox" mới khiến netizen bàn tán vì... "tưởng đâu hàng chợ"!

Mới đây, nàng WAG Quỳnh Anh - bà xã cầu thủ Duy Mạnh - gây chú ý khi đăng clip unbox loạt đồ hiệu cô đã mua trong chuyến công tác nước ngoài. Trong video, ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông mở liền tay cả đống hộp to nhỏ, từ túi xách, áo, khăn đến phụ kiện LV khiến dân tình hoa mắt.

Quỳnh Anh còn dí dỏm cho biết cô gặp đúng "đợt sale khủng" món thì giảm giá 50%, có món giảm 70% rồi còn có chương trình "mua 1 tặng 1"... nên bà xã Duy Mạnh đã tiện tay sắm nhiều một chút. Tuy nhiên, netizen lại cho rằng đây chỉ là "cái cớ" của bà xã Duy Mạnh để shopping hàng hiệu thả phanh, bởi ai cũng biết LV vốn chẳng mấy khi giảm giá chứ đừng nói giảm tới 70% như lời Quỳnh Anh nói.

Đặc biệt, trong "núi đồ" mà Quỳnh Anh khui ra, có cả những món quà đắt đỏ dành cho chồng như chiếc túi cầm tay trị giá khoảng 80 triệu đồng và một chiếc áo LV sang chảnh. Duy Mạnh còn hùa theo vợ trêu chọc: Sale nhiều thế sao không mua cho chồng 10 món vào.

Cách "unbox" loạt túi hàng hiệu chớp nhoáng của vợ Duy Mạnh khiến netizen cười xỉu vì "tưởng đâu là hàng chợ"

Thế nhưng, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả lại là phong thái unbox của Quỳnh Anh. Thay vì cẩn trọng, nâng niu từng món đồ, cô nàng lại mở những chiếc hộp đựng túi, khăn, áo hàng hiệu cực nhanh, liên tục "bóc" hết hộp này đến hộp khác. Cách unbox "đại đại" này khiến không ít người bật cười: "Đồ hiệu mà bả mở như hàng chợ vậy trời", "Đúng kiểu mua nhiều quá nên unbox cho xong", "Phong thái này mới đúng là rich kid chính hiệu"...

Thực ra, chuyện Quỳnh Anh sắm hàng hiệu không còn xa lạ với netizen, bởi từ trước đến nay, nàng WAGs luôn nổi tiếng chịu chi cho bản thân và chồng. Nhưng lần này, spotlight lại chẳng nằm ở giá trị của những món đồ, mà chính là phong thái unbox "có một không hai" khiến dân tình cười ngất.

Quỳnh Anh nổi tiếng là dân chơi đồ hiệu

Cô nàng có hẳn 1 tủ đồ chuyên đựng túi hàng hiệu có giá cả tỷ đồng



