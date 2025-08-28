Vợ Duy Mạnh gây sốt với khoảnh khắc dựa dẫm vào mẹ - phu nhân cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn khi xem A80

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh và Huyền Mi - vợ Văn Quyết tích cực phát kem, nước uống miễn phí cho bà con đi xem A80 chiều 27/8

Chiều 27/8, tại tư gia của gia đình cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Văn Quyết trên mặt đường Nguyễn Thái Học, hai nàng WAG đình đám Quỳnh Anh và Huyền Mi tiếp tục tổ chức hoạt động phát kem và bánh mì, nước uống miễn phí cho bà con đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Trước khi bắt đầu phát đồ cho bà con, để đảm bảo an ninh, trật tự, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh - hướng ánh mắt mong đợi về phía mẹ - phu nhân Bạch Tuyết (vợ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông).

Cô nàng lên tiếng nhờ mẹ đi xin phép lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ ở mặt đường Nguyễn Thái Học để gia đình tổ chức việc phát đồ ăn được diễn ra suôn sẻ. Khoảnh khắc bà xã Duy Mạnh nhờ cậy mẹ với ánh mắt đầy tin tưởng, dựa dẫm khiến những người chứng kiến ấn tượng, bởi lẽ, dù đã là mẹ hai con, nàng WAG dường như vẫn là người con gái bé bỏng của mẹ.

Quỳnh Anh đi phát kem miễn phí cho bà con, cố gắng tổ chức hoạt động này một cách trật tự, văn minh để đảm bảo an ninh an toàn

Hoạt động phát đồ miễn phí tại tạp hoá nhà Duy Mạnh - Văn Quyết tiến hành từ ngày 21/8, khi buổi tổng hợp luyện đầu tiên diễn ra, và kéo dài đến hết đại lễ 2/9.

Dù mồ hôi đầm đìa, bà xã Duy Mạnh vẫn ghi điểm cực mạnh với công chúng bởi tấm lòng chia sẻ, hành động đáng yêu

Quỳnh Anh lấm tấm mồ hôi khi di chuyển giữa các hàng người xếp chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành A80

Phu nhân Bạch Tuyết (ở giữa) cùng các con phát kem miễn phí, nhận về nhiều lời khen của người dân đi xem A80

Huyền Mi - chị gái của Quỳnh Anh - cũng gây sốt với nhan sắc xinh đẹp ở khoảnh khắc đời thường

Huyền Mi đóng vai trò là người tổ chức hoạt động phát đồ miễn phí phục vụ bà con đi xem A80, cô nàng sắp xếp việc vận chuyển kem, đồ uống, bánh,... cũng như sắp xếp các nhân lực đi phát đồ







