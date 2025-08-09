Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con

Sau hơn một năm sinh con, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu - đang cho thấy màn "comeback" ngoạn mục cả về phong cách lẫn thần thái khi diện bikini. Nếu trước kia, cô nàng chọn những chiếc áo rộng rãi giấu dáng hay "giấu nhẹm" ảnh bikini hậu kết hôn và sinh con, tạo dựng hình ảnh nàng dâu nhẹ nhàng, nền nã thì nay, Doãn Hải My đã thay đổi, khiến dân tình trầm trồ bởi sự quyến rũ và cuốn hút ngày càng thăng hạng trong bộ bikini đỏ rực.

Tối 7/8, trên kênh TikTok cá nhân, Doãn Hải My đăng tải loạt ảnh diện bikini sexy, khoe thân hình "đồng hồ cát" nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Lần "comeback" bikini này, bà xã Văn Hậu chọn bộ đồ bơi một mảnh khoét eo, cut-out táo bạo. Thiết kế ôm sát tôn lên trọn vẹn đường cong cơ thể săn chắc, vòng eo thon gọn cùng làn da mịn màng, đặc biệt là đôi chân dài nuột nà, khiến người xem khó có thể rời mắt. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ một con tự tin khoe vóc dáng gợi cảm rõ nét đến vậy kể từ sau sinh.

Trước đó không lâu, Doãn Hải My cũng từng hé lộ những khoảnh khắc diện đồ bơi nhưng chọn góc chụp từ xa hoặc phía sau, tinh tế và dè dặt. Còn lần này, cô nàng đã tự tin khoe "full body" sau thời gian làm mẹ.

Dưới phần bình luận, netizen không ngừng dành "cơn mưa lời khen" cho vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo của nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá. Nhiều người cho rằng Hải My đã trở lại phong độ nhan sắc đỉnh cao như thời son rỗi, thậm chí còn cuốn hút hơn nhờ vóc dáng đầy đặn, thần thái tự tin và khí chất trưởng thành.

Từ sau đám cưới cổ tích với Đoàn Văn Hậu cuối năm 2023 đến nay, Doãn Hải My thay đổi đa dạng về phong cách thời trang. Khi mang bầu và mới sinh con, cô nàng chọn những outfit xinh xắn, trẻ trung mà kín đáo. Sau 1 năm làm mẹ, nàng WAG "chuyển mình", outfit dần cở mở hơn, khoe vòng eo, bờ vai và đôi chân dài. Dù thay đổi theo hướng quyến rũ hơn nhưng bà xã Đoàn Văn Hậu không hề đánh mất vẻ tiểu thư đài các vốn có.

Doãn Hải My thường xuyên khoe hình ảnh đi bơi cùng gia đình, nhan sắc xinh đẹp gây chú ý



