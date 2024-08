Chiều 26/8, 140 khách VIP có mặt tại khu nghỉ dưỡng InterContinental, Đà Nẵng để thưởng thức show thời trang I Dreamed A Dream của Chung Thanh Phong. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của khán giả với dàn người đẹp đình đám như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Khả Ngân cùng nhiều cặp đôi như Hoa hậu Khánh Vân và chồng sắp cưới - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang, Midu - Minh Đạt…

NTK Chung Thanh Phong và Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Hoa hậu Đỗ Hà diện đầm ren trắng phô diễn sắc vóc mong manh yêu kiều cùng đôi chân đẹp trứ danh.

Vợ chồng Minh Đạt - Midu sánh đôi trên thảm đỏ của NTK Chung Thanh Phong. Nếu như Midu mong manh nhẹ nhàng thì thiếu gia Minh Đạt lịch lãm trong bộ suit đen chuẩn nam thần.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cũng là những khách mời đặc biệt dự show diễn của NTK Chung Thanh Phong.

Thảm đỏ hiếm hoi mà Hoa hậu Khánh Vân sánh đôi cùng vị hôn thê của mình. Cả hai hay trong tay không rời tới ủng hộ show diễn của NTK Chung Thanh Phong.

"Cặp đôi giờ vàng VTV" Thanh Sơn - Khả Ngân xuất hiện cá tính, khác lạ khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Sau "Sao Nhập Ngũ 2024" Jun Vũ lập tức trở lại với showbiz, nữ diễn viên khoe nhan sắc mình hạc xương mai, sóng đôi cùng Hải Nam.

Hai mẹ con Dạ Thảo và Hạt dẻ - vợ và con gái của MC Quyền Linh, cũng xuất hiện vô cùng lộng lẫy, duyên dáng trên thảm đỏ.

Bảo Anh sóng đôi cùng Quốc Trường. Mẹ 1 con vẫn giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng khi diện bộ đầm màu nude gợi cảm, trong khi Quốc Trường có phần phá cách và nổi bật hơn thường ngày.

Hoa hậu Lương Thùy Linh sắc lạnh, gợi cảm trên thảm đỏ thời trang.

Trong khi Hoa hậu Thanh Thủy lại ngọt ngào, đáng yêu vô cùng khi lựa chọn một bộ đầm ngắn phô diễn đôi chân thon dài đẹp mỹ miều.

Diễn viên/Á hậu Thúy Ngân rạng rỡ ngọt ngào trong bộ đầm trắng lấp ló đôi chân thon dài hút mắt.

"Chị đẹp đạp gió" Trang Pháp chơi lớn khi diện bộ đầm cắt khoét gợi cảm táo bạo trên thảm đỏ thời trang.

Hoa hậu Thiên Ân dịu dàng ngọt ngào trong một thiết kế đầm trễ vai phô diễn vòng eo thon gọn cùng bờ vai trần mảnh mai.

Á hậu Kim Duyên lại chọn sắc đen đầy bí ẩn cho lần xuất hiện này.

Á hậu/MC Hoàng Anh chắc chắn là nhân vật lột xác nhất thảm đỏ lần này. Bình thường cô nhẹ nhàng ngọt ngào bao nhiêu thì nay lại xuất hiện sắc lạnh, chặt chém bấy nhiêu.

Diva Hà Trần cũng chặt chém không kém trên thảm đỏ của NTK Chung Thanh Phong.

Á hậu Huyền My chinh phục thảm đỏ với hình ảnh bí ẩn, sang trọng. Bộ đầm cổ V sân hun hút khiến nàng Á hậu càng thêm sexy, gợi cảm.

Nữ ca sĩ Amee ngọt ngào đáng yêu trong bộ váy trắng tinh khôi.

Siêu mẫu Hà Anh lúc nào cũng sắc lạnh, gợi cảm thiêu đốt thảm đỏ thời trang.

Diễn viên Katleen Phan Võ

I Dreamed A Dream là show thời trang được Chung Thanh Phong đầu tư lớn nhất từ trước đến nay về khâu thiết kế lẫn cách tổ chức. Mỗi khách mời được nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm tại resort năm sao, tặng túi xách và bộ sản phẩm dưỡng da của Hàn Quốc. Nhà thiết kế cho biết anh muốn đem tới những trải nghiệm thời trang đẳng cấp và chu đáo nhất có thể cho khán giả.

Chung Thanh Phong sinh năm 1988 tại Đà Nẵng, là một trong những nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam. Các show gây tiếng vang của anh phải kể tới CTPNo.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess… Nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won.