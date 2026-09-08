Trở thành gương mặt trang bìa mở màn cho ấn phẩm đầu tiên của WYouth - tạp chí dành cho giới trẻ thuộc W Magazine, cặp đôi quyền lực Justin Bieber và Hailey Bieber khiến công chúng bất ngờ khi công bố bộ ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân. Không một nhiếp ảnh chuyên nghiệp nào được gắn credit vì toàn bộ dự án do chính hai nhân vật chính tự tay bấm máy, mang đến cái nhìn chân thực và riêng tư về cuộc sống của họ khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Trang bìa WYouth ấn tượng với khoảnh khắc nụ hôn cận cảnh do chính Justin và Hailey Bieber bấm máy.

Một trang bìa duy nhất với khung hình được lựa chọn là nụ hôn say đắm ở góc siêu cận của cặp vợ chồng đình đám, ấn phẩm mang tiêu đề không thể lãng mạn hơn: "Justin and Hailey Bieber, More in Love Than Ever" (tạm dịch: Justin và Hailey Bieber, yêu nhau hơn bao giờ hết). Giọng ca Peaches diện áo hoodie từ thương hiệu cá nhân SKYLRK, trong khi nữ doanh nhân ngành làm đẹp khoác lên mình những item đến từ Miu Miu. Việc không có ê-kíp sản xuất tại bối cảnh giúp cặp đôi bắt trọn những biểu cảm tự nhiên và giữ trọn sự riêng tư cho từng khung hình.

Justin Bieber mặc Skylrk và Hailey Bieber chọn slip dress Miu Miu trong bộ ảnh riêng tư.

Xuyên suốt bộ ảnh là chuỗi khoảnh khắc đời thường được ghi lại đầy ngẫu hứng. Nhờ sử dụng hiệu ứng ánh sáng đèn flash trực tiếp kết hợp cùng các nét vẽ minh họa đáng yêu, bộ ảnh mang lại cảm giác giống như một cuốn nhật ký hình ảnh cá nhân hơn là một dự án thời trang thương mại.

Trong một khung hình, khi cả hai cùng nằm thư giãn trên chiếc giường, Hailey tựa đầu nhìn thẳng vào ống kính với mặt mộc mặn mà, trong khi Justin thả lỏng nhắm mắt bên cạnh. Ở góc chụp khác, ống kính bắt trọn khoảnh khắc bàn tay Hailey với nhẫn cưới kim cương cỡ lớn nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Justin, làm nổi bật hình xăm đôi cánh đặc trưng sau cổ của nam ca sĩ.

Bức ảnh Justin nằm nghỉ ngơi trần lưng khoe trọn bộ sưu tập hình xăm trên ngực, hay khoảnh khắc Hailey diện chiếc đầm ngủ lụa màu kem thả dáng dưới ánh đèn đêm đều thể hiện trọn vẹn sự tự nhiên và phóng khoáng của họ.

Khoảnh khắc đời thường bình yên của cặp đôi mang đậm màu sắc nhật ký cá nhân.

Sự xuất hiện của vợ chồng nhà Bieber cũng đánh dấu màn chào sân ấn tượng của WYouth (phát âm là "double youth" được phát hành định kỳ 2 lần/năm, WYouth sở hữu kích thước chỉ bằng một nửa so với bản W truyền thống.

Dự án này do Ava Nirui (cựu Giám đốc Sáng tạo của dòng thời trang Heaven by Marc Jacobs) đảm nhận vai trò dẫn dắt cùng Tổng biên tập W Magazine - Sara Moonves. Ý tưởng thành lập WYouth bắt nguồn từ cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Sofia Coppola, Sara Moonves và Ava Nirui về những tạp chí tuổi teen mà họ từng gắn bó thời niên thiếu. WYouth kỳ vọng sẽ mang tinh thần hoài niệm của báo in tuổi teen trở lại với thế hệ mới thông qua góc nhìn thời trang, làm đẹp và văn hóa đại chúng đặc trưng của W Magazine.

Ảnh: WYouth